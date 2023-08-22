Райс про 1:0 с «Пэлас»: «Арсенал» контролировал игру, пока не остался вдесятером. Нужно проявлять характер, если мы хотим быть на вершине в конце сезона»

Деклан Райс прокомментировал победу в матче с «Кристал Пэлас».

Во 2-м туре «Арсенал» обыграл « » на выезде (1:0). На 67-й минуте «канониры» остались в меньшинстве после того, как Такехиро Томиясу получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«До конца оставалось 20 минут, а против молодой атлетичной команды это тяжело. Нужно проявлять характер и набирать три очка, если мы хотим быть на вершине [турнирной таблицы] в конце сезона.

Думаю, выдержать эти 20 минут стало огромным облегчением – мы знаем, каково это на «Селхерст Парк». Мы полностью контролировали игру, пока не остались вдесятером – мы выложились, чтобы набрать три очка», – сказал полузащитник « » в интервью Sky Sports.

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