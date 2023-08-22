Райс про 1:0 с «Пэлас»: «Арсенал» контролировал игру, пока не остался вдесятером. Нужно проявлять характер, если мы хотим быть на вершине в конце сезона»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас Такехиро Томиясу Деклан Райс Футбол

Деклан Райс прокомментировал победу в матче с «Кристал Пэлас».

Во 2-м туре АПЛ «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде (1:0). На 67-й минуте «канониры» остались в меньшинстве после того, как Такехиро Томиясу получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«До конца оставалось 20 минут, а против молодой атлетичной команды это тяжело. Нужно проявлять характер и набирать три очка, если мы хотим быть на вершине [турнирной таблицы] в конце сезона.

Думаю, выдержать эти 20 минут стало огромным облегчением – мы знаем, каково это на «Селхерст Парк». Мы полностью контролировали игру, пока не остались вдесятером – мы выложились, чтобы набрать три очка», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью Sky Sports.

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8 комментариев

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pack25
Райс, конечно, топ. Очень здорово, что его подписали.
+14
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+14
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Arima Baki
Райс конечно монстр, и отобрать может и тонко вывести игрока один на один с вратарей , будь в арсенале нападающий а не Нкетия то 1 Ассист в кармане был бы
+7
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+7
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Gunner_14
Команда набралась опыта, по сравнению с прошлым сезоном. Пугают лишь эксперименты Артеты с расстановкой игроков, а также выбором состава. COYG!
+6
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+6
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Ramz888
Не совсем понял роль Хавертца в этом матче.
+5
0
+5
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gangs
Ответ Gunner_14
Команда набралась опыта, по сравнению с прошлым сезоном. Пугают лишь эксперименты Артеты с расстановкой игроков, а также выбором состава. COYG!
Гибкость необходима, соперники уже вдоль поперек изучили прошлогодний Арсенал.
+2
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+2
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Artuom Batishev
Ответ Velirpa
я не слежу особу, Райс - новый Руни?
Райс игрок центра поля. Тогда уж новый Скоулз.
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charly001
Ответ Ramz888
Не совсем понял роль Хавертца в этом матче.
Ложный игрок
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