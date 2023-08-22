Райс про 1:0 с «Пэлас»: «Арсенал» контролировал игру, пока не остался вдесятером. Нужно проявлять характер, если мы хотим быть на вершине в конце сезона»
Деклан Райс прокомментировал победу в матче с «Кристал Пэлас».
Во 2-м туре АПЛ «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде (1:0). На 67-й минуте «канониры» остались в меньшинстве после того, как Такехиро Томиясу получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«До конца оставалось 20 минут, а против молодой атлетичной команды это тяжело. Нужно проявлять характер и набирать три очка, если мы хотим быть на вершине [турнирной таблицы] в конце сезона.
Думаю, выдержать эти 20 минут стало огромным облегчением – мы знаем, каково это на «Селхерст Парк». Мы полностью контролировали игру, пока не остались вдесятером – мы выложились, чтобы набрать три очка», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
8 комментариев