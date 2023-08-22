«Аль-Иттихад» хочет купить Габриэла у «Арсенала». «Канониры» не намерены продавать защитника

«Аль-Иттихад» пытается купить защитника «Арсенала» Габриэла Магальяэса.

Как сообщает саудовский журналист Ахмед Аль-Аджлан со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент саудовского клуба встретился с бразильцем в Лондоне, чтобы отсудить трансфер. Одновременно идут переговоры с «канонирами».

Однако инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что « » не собирается продавать Габриэла. Лондонский клуб даже не стал называть примерную цену, которую хочет получить за 25-летнего игрока.

Статистику можно изучить здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку