«Аль-Иттихад» хочет купить Габриэла у «Арсенала». «Канониры» не намерены продавать защитника
«Аль-Иттихад» пытается купить защитника «Арсенала» Габриэла Магальяэса.
Как сообщает саудовский журналист Ахмед Аль-Аджлан со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент саудовского клуба встретился с бразильцем в Лондоне, чтобы отсудить трансфер. Одновременно идут переговоры с «канонирами».
Однако инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что «Арсенал» не собирается продавать Габриэла. Лондонский клуб даже не стал называть примерную цену, которую хочет получить за 25-летнего игрока.
Статистику Габриэла можно изучить здесь.
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