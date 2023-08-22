«Аль-Иттихад» хочет купить Габриэла у «Арсенала». «Канониры» не намерены продавать защитника

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Габриэл Магальяэс Футбол

«Аль-Иттихад» пытается купить защитника «Арсенала» Габриэла Магальяэса.

Как сообщает саудовский журналист Ахмед Аль-Аджлан со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент саудовского клуба встретился с бразильцем в Лондоне, чтобы отсудить трансфер. Одновременно идут переговоры с «канонирами».

Однако инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что «Арсенал» не собирается продавать Габриэла. Лондонский клуб даже не стал называть примерную цену, которую хочет получить за 25-летнего игрока.

Статистику Габриэла можно изучить здесь.

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12 комментариев

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Андрей
Возможно Арсенал станет первым клубом, у которого хватит яиц отказаться от золотых саудовских гор))
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botev
так выпускайте его в старте, если не хотите продавать
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Akezhan Kutvarov
Все имеет цену, а Арсеналу надо баланс выводить за Райса. Но если не продадут, тогда почёт и уважение!
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cektor
купите Лангле )
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Артём Литош
за 100 млн араб£ких денег можно и продать
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Umid Rahimov
Габи защитник мирового уровня, минимум 100 лямов, ну а так не стоит его продавать
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Rule1
Ответ Андрей
Возможно Арсенал станет первым клубом, у которого хватит яиц отказаться от золотых саудовских гор))
Отказ и только 🙅‍♂️
Пардон вторым ! Первым был Месси.
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Artuom Batishev
Ответ Андрей
Возможно Арсенал станет первым клубом, у которого хватит яиц отказаться от золотых саудовских гор))
Особенно учитывая, что саудиты золотые горы только игрокам дают... Самим клубам за трансфер они много не предлагают.
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Kozimdjan Tulaganov
Ответ Rule1
Отказ и только 🙅‍♂️ Пардон вторым ! Первым был Месси.
Месси переходил свободным агентом по-моему 🤔
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felixdyadya
Ответ botev
так выпускайте его в старте, если не хотите продавать
Логично
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Дима Подколзин
Ответ botev
так выпускайте его в старте, если не хотите продавать
Его вчера поэтому Артета и не выпустил в старте. Слухи были, что Габриел уже повелся на бабки Саудитов и требовал трансфер
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