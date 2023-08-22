«Хочешь фото? Придется заплатить!» Гвардиола – инспектору, попросившему о фото после штрафа тренеру за неправильную парковку

Пеп Гвардиола подшутил над инспектором дорожного движения, оштрафовавшим его.

В понедельник тренер « » был оштрафован за парковку в неположенном месте в Манчестере.

После штрафа инспектор дорожного движения попросил тренера о совместном фото.

«Хочешь фото? За него придется заплатить!» – в шутку ответил , рассмешив инспектора.

Фото: скриншот тиктока

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