«Хочешь фото? Придется заплатить!» Гвардиола – инспектору, попросившему о фото после штрафа тренеру за неправильную парковку
Пеп Гвардиола подшутил над инспектором дорожного движения, оштрафовавшим его.
В понедельник тренер «Манчестер Сити» был оштрафован за парковку в неположенном месте в Манчестере.
После штрафа инспектор дорожного движения попросил тренера о совместном фото.
«Хочешь фото? За него придется заплатить!» – в шутку ответил Гвардиола, рассмешив инспектора.
Фото: скриншот тиктока
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
15 комментариев