«Хочешь фото? Придется заплатить!» Гвардиола – инспектору, попросившему о фото после штрафа тренеру за неправильную парковку

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Пеп Гвардиола ахахаха Футбол

Пеп Гвардиола подшутил над инспектором дорожного движения, оштрафовавшим его.

В понедельник тренер «Манчестер Сити» был оштрафован за парковку в неположенном месте в Манчестере.

После штрафа инспектор дорожного движения попросил тренера о совместном фото.

«Хочешь фото? За него придется заплатить!» – в шутку ответил Гвардиола, рассмешив инспектора.

Фото: скриншот тиктока

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15 комментариев

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Sports deti shlyuh
Никогда не умел автобус парковать
+69
-2
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Bahmut
С годами Гвардиола превращается в Моуриньо, в плане юмора. Но Особенный конечно еще и потроллить мастак, за Пепом пока такого особо не замечено. Молодец мужик.
+38
-2
+36
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Tristan...
У Моуриньо и Симеоне, думаю, проблем с парковкой не бывает. Парковаться - это всё таки не про Пепа...
+28
-2
+26
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Aleksey Yashin
«Хочешь фото? За деньги да!»
+6
-2
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maks44
Крохобор😁
+2
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Ilia Ashirov
А что за тачка, кто знает?
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Футбол, хоккей итд
Пеп: хочешь фото? Отмени штраф.
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Бухгалтер2021
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пеп как бывшая жена
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monah
тэг ахахаха радует)
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Vlad Good
Ответ Tristan...
У Моуриньо и Симеоне, думаю, проблем с парковкой не бывает. Парковаться - это всё таки не про Пепа...
Сразу вспомнил ответний матч ЛЧ против Атлетико.(1:0 вроде б первий матч). Вот там как раз автобус от Пепа весь матч и стоял
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Roman_ello
Ответ Ilia Ashirov
А что за тачка, кто знает?
Тоже не смог понять
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Shemyakinnen
Ответ Ilia Ashirov
А что за тачка, кто знает?
Nissan Ariya
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