Пеп предложил фанату, критиковавшему тренера «Ман Сити» за отсутствие замен, занять его место во время игры с «Ньюкаслом»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола предлагал болельщику занять его место во время матча с «Ньюкаслом».

Фанат раскритиковал тренера «Ман Сити» из-за отсутствия замен. После словесной перепалки Гвардиола жестом попросил болельщика, находившегося рядом со скамейкой запасных «Сити», заменить его.

«Он попросил меня сделать замену, выпустив одного игрока вместо другого. А я спросил его, какую именно замену он хочет, я не знал. Я сказал: «Иди сюда и сделай ее».

Я увидел, что команда в тот момент была еще жива, а иногда войти в ритм бывает сложно. У тренеров есть возможность сделать замену, именно они решают, делать ее или нет», – сказал Гвардиола после победы со счетом 1:0.

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26 комментариев

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blаncо
Мостовой таки нашёл способ обойти эту бюрократию с лицензиями и бумажками.
+194
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Отец Абду
Это был Должун?:)
+52
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Давид Agabekyan
А если бы вышел?
+45
-5
+40
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vicccp
Ответ Давид Agabekyan
А если бы вышел?
Не смог бы из за стюардов, и Пеп это прекрасно знал. 😁
+36
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kaka10
Ответ Давид Agabekyan
А если бы вышел?
Сити бы проиграл 1:3
Пеп бы предъявлял тому чуваку: "Ты сказал, что шаришь в этой теме, ты **я"
+24
-3
+21
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Arman FCSM
Ответ Отец Абду
Это был Должун?:)
Этим человеком был Альберт Эйнштейн. Стыдно такое не знать
+13
-2
+11
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BZB
Странный какой-то фанат, подавляющее большинство бы с радостью согласилось. Еще бы и Пепа отправили в раздевалку, чтобы не мешал.
+13
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احمد الي
Ответ Отец Абду
Это был Должун?:)
Он минусует изо всех сил)
+10
-2
+8
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St.7
Гвардиола отжигает😁
+2
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Maximus055
Ответ kaka10
Сити бы проиграл 1:3 Пеп бы предъявлял тому чуваку: "Ты сказал, что шаришь в этой теме, ты **я"
Привыкни к аппарату))
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Андрей Кастуев
Ответ Artuom Batishev
Заменить нулевого(в этом матче) Холанда на Палмера можно было явно безболезненно)
Новый тренер найден! Что ж ты не решился сказать это Пепу на Этихаде?)
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Давид Agabekyan
Ответ kaka10
Сити бы проиграл 1:3 Пеп бы предъявлял тому чуваку: "Ты сказал, что шаришь в этой теме, ты **я"
А если бы забили второй, был бы у Пепа новый помощник
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xheo
а представьте себе, если бы болельщик вышел, сделал замену, остался бы на тренерской позиции до конца сезона и Сити снова бы выиграли требл
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<~Inter~>
Так у Пепа на скамейке никого кроме Палмера не было. Были защитники Льюис и Аке, но как правило защитников редко меняют
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llolishe
Местный rigobersong долго на русском обьяснял Пепу чтобы тот вернулся в Барселону
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MstAndreev
А чего он застеснялся-то? Вышел бы и сделал, раз предложили)
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Ман Сити
Ну выпустить реально некого было. Одних центр дефов накупил) Родри устал, но менять его на филипса риск, менять дефов нет смысла. А в атаку вообще некого, может только Палмера.
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damondiamond
фан сам хотел выйти на замену
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Евгений Шазиев
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Общается со всеми, как альфа. Сильно повзрослел со времён Барсы.
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avcgloronalduMU
не критиковал он его, он вообще с девушкой общался этот фанат
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