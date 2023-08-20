Пеп предложил фанату, критиковавшему тренера «Ман Сити» за отсутствие замен, занять его место во время игры с «Ньюкаслом»

Пеп Гвардиола предлагал болельщику занять его место во время матча с «Ньюкаслом».

Фанат раскритиковал тренера «Ман Сити» из-за отсутствия замен. После словесной перепалки Гвардиола жестом попросил болельщика, находившегося рядом со скамейкой запасных «Сити», заменить его.

«Он попросил меня сделать замену, выпустив одного игрока вместо другого. А я спросил его, какую именно замену он хочет, я не знал. Я сказал: «Иди сюда и сделай ее».

Я увидел, что команда в тот момент была еще жива, а иногда войти в ритм бывает сложно. У тренеров есть возможность сделать замену, именно они решают, делать ее или нет», – сказал Гвардиола после победы со счетом 1:0.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?