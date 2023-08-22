Федотов о том, что нужно ЦСКА для чемпионства: «Обрастать хорошими и мощными игроками – равными с зенитовскими»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Федотов высказался о том, что нужно ЦСКА для чемпионства в Мир РПЛ.

Московский клуб в последний раз становился чемпионом России в 2016 году. Последние 5 чемпионатов страны выиграл «Зенит». 

ЦСКА в прошлом сезоне занял 2-е место, а также выиграл Фонбет Кубок России. 

«Обрастать хорошими и мощными футболистами – равными с зенитовскими.

Сезон не заканчивается четырьмя турами. На этом этапе нужно показывать стабильные результаты.

Для этого нужна обойма футболистов, способная на этой дистанции решать серьезные задачи», – сказал главный тренер армейцев в эфире программы «Футбол России».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Встречный ветер
Что ж,хорошие футболисты нужны ,это правда ,человек 5-6 . Но ,думаю сейчас руководство не особо парится об этом ,пока нет еврокубков. Цинично звучит ,но ,мол ,второе ,третье место ,какая разница. Мне это не нравится ,но логика понятна ,пока особо не за что бороться ,то и напрягаться особо не стоит. Будет еще 2-3 футболиста возможно ,но так ,для ровной борьбы на дистанции,чтобы не скатиться ,держаться наверху.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЖУЛИК
Бабай ждём твои фотки теперь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ASPush
Часть команды - часть корабля. @Уилл Федотов Прихлоп
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kenmc
Кстати, Йынтолобаз забил 3 в 4 матчах. На лавку его?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pok_Toholo
Ответ Встречный ветер
Что ж,хорошие футболисты нужны ,это правда ,человек 5-6 . Но ,думаю сейчас руководство не особо парится об этом ,пока нет еврокубков. Цинично звучит ,но ,мол ,второе ,третье место ,какая разница. Мне это не нравится ,но логика понятна ,пока особо не за что бороться ,то и напрягаться особо не стоит. Будет еще 2-3 футболиста возможно ,но так ,для ровной борьбы на дистанции,чтобы не скатиться ,держаться наверху.
Зачем вы это делаете?!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Safa
Ответ Встречный ветер
Что ж,хорошие футболисты нужны ,это правда ,человек 5-6 . Но ,думаю сейчас руководство не особо парится об этом ,пока нет еврокубков. Цинично звучит ,но ,мол ,второе ,третье место ,какая разница. Мне это не нравится ,но логика понятна ,пока особо не за что бороться ,то и напрягаться особо не стоит. Будет еще 2-3 футболиста возможно ,но так ,для ровной борьбы на дистанции,чтобы не скатиться ,держаться наверху.
По такой логике, лучше вообще не выходить на поле
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Встречный ветер
Ответ Mark Safa
По такой логике, лучше вообще не выходить на поле
Я и говорю ,мне это тоже в принципе не нравится,но походу так и есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Встречный ветер
Ответ Pok_Toholo
Зачем вы это делаете?!!
В итоге всё равно всё будет хорошо,мы же ЦСКА,преодолевать-это наша суть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий