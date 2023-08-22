Владимир Федотов высказался о том, что нужно ЦСКА для чемпионства в Мир РПЛ.

Московский клуб в последний раз становился чемпионом России в 2016 году. Последние 5 чемпионатов страны выиграл « ».

в прошлом сезоне занял 2-е место, а также выиграл Фонбет Кубок России.

«Обрастать хорошими и мощными футболистами – равными с зенитовскими.

Сезон не заканчивается четырьмя турами. На этом этапе нужно показывать стабильные результаты.

Для этого нужна обойма футболистов, способная на этой дистанции решать серьезные задачи», – сказал главный тренер армейцев в эфире программы «Футбол России».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку