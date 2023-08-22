«Как «Спартак» играет в обороне – поставь в ворота хоть троих, все равно залетит. Вратарь виноват в последнюю очередь». Нигматуллин о Свинове против «Зенита»
Руслан Нигматуллин оценил игру Ильи Свинова в матче с «Зенитом».
«Спартак» в 5-м туре Мир РПЛ уступил «Зениту» на своем поле со счетом 1:3.
«Если кого-то и винить в поражении, то вратаря – в последнюю очередь. Так, как «Спартак» играет в обороне – поставь хоть троих человек в ворота, все равно залетит.
В прошлом сезоне играл Селихов, но был ряд результативных ошибок. Максименко, как мне казалось, начал хорошо, но потом оказался в запасе.
Дальше – Свинов, но он многовато пропустил за три последних матча. Ставлю на то, что в следующем матче предпочтение отдадут Максименко», – сказал бывший вратарь сборной России.
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