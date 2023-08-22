«Как «Спартак» играет в обороне – поставь в ворота хоть троих, все равно залетит. Вратарь виноват в последнюю очередь». Нигматуллин о Свинове против «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Александр Селихов Александр Максименко Илья Свинов Футбол

Руслан Нигматуллин оценил игру Ильи Свинова в матче с «Зенитом».

«Спартак» в 5-м туре Мир РПЛ уступил «Зениту» на своем поле со счетом 1:3.

«Если кого-то и винить в поражении, то вратаря – в последнюю очередь. Так, как «Спартак» играет в обороне – поставь хоть троих человек в ворота, все равно залетит.

В прошлом сезоне играл Селихов, но был ряд результативных ошибок. Максименко, как мне казалось, начал хорошо, но потом оказался в запасе.

Дальше – Свинов, но он многовато пропустил за три последних матча. Ставлю на то, что в следующем матче предпочтение отдадут Максименко», – сказал бывший вратарь сборной России.

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6 комментариев

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Доктор Верховцев
Винить вратаря — последнее. К этому обычно прибегают при дырявой защите.
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onegin2007
Кроме как из-за фамилии, я не понимаю за какие качества взяли этого вратаря.
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Jovana Jovičić
Ну, если с Зенитом окей, то с Уралом он такой пустил, что даже страшно.
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