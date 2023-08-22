Игроки «Милана» провели перерыв у поля, а не в раздевалке из-за того, что кондиционер не справлялся с жарой. В Болонье было 26 градусов

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Болонья Ренато Далль′Ара Футбол

«Милан» из-за жары не ушел в раздевалку в перерыве матча с «Болоньей».

«Россонери» победили «Болонью» (2:0) на выезде в рамках 1-го тура Серии А.

После окончания первого тайма футболисты «Болоньи» ушли в раздевалку, а игроки и тренеры «Милана» остались у поля стадиона «Ренато Далль’Ара», расположившись у боковой линии, в технической зоне и на скамейке запасных.

Таким образом, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли говорил с командой в перерыве на публике. Подобное решение не противоречит правилам.

По данным DAZN, Пиоли и его штаб приняли такое решение из-за того, что кондиционер в гостевой раздевалке не справлялся с жарой.

Отметим, что из-за высокой температуры все матчи первых двух туров Серии А будут сыграны вечером. Например, в Болонье во время матча было 26 градусов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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14 комментариев

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Пепси пеналдувич
Ответ Партизанен
Они ещё в Калмыкии. Не играли)))
В Дагестане 40 стабильно, 26 градусов это уже пуховик доставать надо)
+7
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+7
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MinkoffS
Ответ Vovker
Кондиционер не справился с жарой... Настолько некачественные кондеи могли установить только в одной стране мира!!!! Всю страну разворовали!!!! А, это Европа? Ну тогда ладно, все правильно, на свежем воздухе даже полезнее побыть...
Плохой кондиционер был только в гостевой раздевалке. Что-то мне подсказывает, что это было не случайно. Специально слили фреон, чтобы доставить неудобства сопернику.
+3
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+3
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Партизанен
Они ещё в Калмыкии. Не играли)))
+2
0
+2
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Amalfitano
С погодой происходит что-то не то. Во Франции сегодня зафиксировали абсолютный рекорд. +42!
0
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Vovker
Кондиционер не справился с жарой... Настолько некачественные кондеи могли установить только в одной стране мира!!!! Всю страну разворовали!!!!
А, это Европа? Ну тогда ладно, все правильно, на свежем воздухе даже полезнее побыть...
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Papa Paolo
Как Милан летел сегодня 🤩🤩🤩

Надеюсь салемакерса больше не увидим в основе.

Еще Бенасер вернётся и в целом очень даже вкусно 🤌🏾
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YOUKNOWRA
В статье явно ошибка, температура в Болонье была 36, какие 26 в августе в Италии 😂
Причем в первоисточнике про 26 ни слова, а лишь о том что «в августе ожидаемо жарко в Италии, поэтому матчи играют по вечерам» 🤷🏻‍♂️
+1
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TheItalian204
Пффф 26? В Баку было 44 с 85% влажностью буквально 5 дней назад))
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Velirpa
Ответ Пепси пеналдувич
В Дагестане 40 стабильно, 26 градусов это уже пуховик доставать надо)
они в +28/30 в Москве в куртках ходят.
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nb8dwryv56
Ответ Ебздрогыч
Проблемы первого мира, целых 26 градусов! Как они это выдержали?
Про приточку и вытяжку не слышал?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Amalfitano
С погодой происходит что-то не то. Во Франции сегодня зафиксировали абсолютный рекорд. +42!
Глобальное потепление.
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