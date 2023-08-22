Игроки «Милана» провели перерыв у поля, а не в раздевалке из-за того, что кондиционер не справлялся с жарой. В Болонье было 26 градусов
«Милан» из-за жары не ушел в раздевалку в перерыве матча с «Болоньей».
«Россонери» победили «Болонью» (2:0) на выезде в рамках 1-го тура Серии А.
После окончания первого тайма футболисты «Болоньи» ушли в раздевалку, а игроки и тренеры «Милана» остались у поля стадиона «Ренато Далль’Ара», расположившись у боковой линии, в технической зоне и на скамейке запасных.
Таким образом, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли говорил с командой в перерыве на публике. Подобное решение не противоречит правилам.
По данным DAZN, Пиоли и его штаб приняли такое решение из-за того, что кондиционер в гостевой раздевалке не справлялся с жарой.
Отметим, что из-за высокой температуры все матчи первых двух туров Серии А будут сыграны вечером. Например, в Болонье во время матча было 26 градусов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
А, это Европа? Ну тогда ладно, все правильно, на свежем воздухе даже полезнее побыть...
Надеюсь салемакерса больше не увидим в основе.
Еще Бенасер вернётся и в целом очень даже вкусно 🤌🏾
Причем в первоисточнике про 26 ни слова, а лишь о том что «в августе ожидаемо жарко в Италии, поэтому матчи играют по вечерам» 🤷🏻♂️