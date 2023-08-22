Игроки «Милана» провели перерыв у поля, а не в раздевалке из-за того, что кондиционер не справлялся с жарой. В Болонье было 26 градусов

«Милан» из-за жары не ушел в раздевалку в перерыве матча с «Болоньей».

«Россонери» победили «Болонью» (2:0) на выезде в рамках 1-го тура Серии А.

После окончания первого тайма футболисты «Болоньи» ушли в раздевалку, а игроки и тренеры «Милана» остались у поля стадиона « ’Ара», расположившись у боковой линии, в технической зоне и на скамейке запасных.

Таким образом, главный тренер « » говорил с командой в перерыве на публике. Подобное решение не противоречит правилам.

По данным DAZN, Пиоли и его штаб приняли такое решение из-за того, что кондиционер в гостевой раздевалке не справлялся с жарой.

Отметим, что из-за высокой температуры все матчи первых двух туров Серии А будут сыграны вечером. Например, в Болонье во время матча было 26 градусов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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