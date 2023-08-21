Пулишич забил в 1-й игре за «Милан» после перехода из «Челси» – «Болонье» дальним ударом
Кристиан Пулишич забил в дебютной игре за «Милан».
На 21-й минуте матча стартового тура Серии А полузащитник, получив передачу от Оливье Жиру, правой ногой нанес удар из-за пределов штрафной и увеличил счет – 2:0.
Американец был приобретен этим летом у «Челси» за более чем 20 млн евро. В составе лондонцев в прошлой АПЛ он отметился одним голом за сезон.
Подробно со статистикой Пулишича можно ознакомиться здесь.
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Эх, а ведь гол организовали бывшие футболисты Челси, Жиру ассистировал...