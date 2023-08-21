Пулишич забил в 1-й игре за «Милан» после перехода из «Челси» – «Болонье» дальним ударом

Теги Милан серия А Италия Болонья Оливье Жиру Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич забил в дебютной игре за «Милан».

На 21-й минуте матча стартового тура Серии А полузащитник, получив передачу от Оливье Жиру, правой ногой нанес удар из-за пределов штрафной и увеличил счет – 2:0.

Американец был приобретен этим летом у «Челси» за более чем 20 млн евро. В составе лондонцев в прошлой АПЛ он отметился одним голом за сезон.

Подробно со статистикой Пулишича можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Пулисик > мудрик
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Пулишич по сравнению с МУДриком и МУДаэке футболист экстра класса.
Эх, а ведь гол организовали бывшие футболисты Челси, Жиру ассистировал...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savelyev10211
Если травмы обойдут стороной, то с системе Милана они с Чиком себя еще покажут, имея больше свободы для проявления своих лучших качеств
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Какой голешник положил и даже голову не поднял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Надеюсь вернётся на хороший уровень. Помню его в Дортмунде, отлично играл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия Закаблукова
сходу начал доказывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ rigobersong
Пулисик > мудрик
Без вариантов вообще. Мудрик даже хуже Гави.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ rigobersong
Гави голден бой, все СМИ и весь футбольный мир признал талант этого невероятного гения!:)
Все это кто? Мудрика тоже хвалят так-то)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Shuller18
Все это кто? Мудрика тоже хвалят так-то)
Над Мудриком больше угорают, кто его хвалит кроме Физручино:)) А легенду Гави хвалят легенды мирового футбола!:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ rigobersong
челси просто выгребная яма:) Там любой игрок становится посредственным:) И это началось не при Боули:)) Кстати что у тебя с лицом?:))
Все нормально у меня с лицом. Это в Челси какой-то сброд собрали за оверпрайс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий