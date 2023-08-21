Пулишич забил в 1-й игре за «Милан» после перехода из «Челси» – «Болонье» дальним ударом

Кристиан Пулишич забил в дебютной игре за «Милан».

На 21-й минуте матча стартового тура Серии А полузащитник, получив передачу от , правой ногой нанес удар из-за пределов штрафной и увеличил счет – 2:0.

Американец был приобретен этим летом у «Челси» за более чем 20 млн евро. В составе лондонцев в прошлой АПЛ он отметился одним голом за сезон.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку