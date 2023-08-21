Захарян может дебютировать за «Сосьедад» в пятницу – против «Лас-Пальмас» в Ла Лиге
Арсен Захарян может уже скоро дебютировать за «Реал Сосьедад».
«Захарян тренируется с командой. Он должен быть готов сыграть в эту пятницу», – рассказали в пресс-службе «Сосьедада».
25 августа баскский клуб сыграет против «Лас-Пальмас» в гостевом матче 3-го тура Ла Лиги. С 2 очками в 2 матчах команда идет на 12-м месте в таблице чемпионата.
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Пусть покажет классный футбол👍