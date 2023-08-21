Захарян может дебютировать за «Сосьедад» в пятницу – против «Лас-Пальмас» в Ла Лиге

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Лас-Пальмас Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян может уже скоро дебютировать за «Реал Сосьедад».

«Захарян тренируется с командой. Он должен быть готов сыграть в эту пятницу», – рассказали в пресс-службе «Сосьедада».

25 августа баскский клуб сыграет против «Лас-Пальмас» в гостевом матче 3-го тура Ла Лиги. С 2 очками в 2 матчах команда идет на 12-м месте в таблице чемпионата.

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15 комментариев

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St.7
Ответ Мансур Мадаев
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У нас ОДИН игрок из России уезжает в Европу в лучшем случае раз в два года,поэтому в новостной ленте так много информации о Захаряне.
+33
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Aleksey Yashin
В связи с ростом интереса к Реал Сосьедаду, можно добавить что 25 августа баскский клуб сыграет в 20:30 по московскому времени)
+22
-2
+20
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St.7
Удачи Арсену в дебютном матче!
Пусть покажет классный футбол👍
+8
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Oleg Kolesnikov
Выйдет во втором тайме и сделает голевую.
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Peter Parker
Ответ Aleksey Yashin
В связи с ростом интереса к Реал Сосьедаду, можно добавить что 25 августа баскский клуб сыграет в 20:30 по московскому времени)
Надо еще всем зайти на ютуб канал Сосьедада. А то там одни армянские флаги, да японские комментарии болельщиков Кубо
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Очки Дани Алвеса
А может и не дебютировать
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
одна из причин оформить подписку на окко
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garryking
Правильно писать за "Сосьедад" Захаряна..
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Фёдор Кузнецов
Ответ St.7
У нас ОДИН игрок из России уезжает в Европу в лучшем случае раз в два года,поэтому в новостной ленте так много информации о Захаряне.
Этим летом уже 2
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NEgr17
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одна из причин оформить подписку на окко
Я тоже об этом подумал, давай на пятерых с кем-нибудь на год оформим?
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Саймон Гордый
в сборной Армении со Сперцяном зажгут. К ним бы на фланг Мудрика.
В сборной России со Сперцяном зажгут. Главное, чтоб без Мудрика, его задача - народ смешить на спортсах.
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