Захарян может дебютировать за «Сосьедад» в пятницу – против «Лас-Пальмас» в Ла Лиге

Арсен Захарян может уже скоро дебютировать за «Реал Сосьедад».

«Захарян тренируется с командой. Он должен быть готов сыграть в эту пятницу», – рассказали в пресс-службе « ».

25 августа баскский клуб сыграет против « » в гостевом матче 3-го тура . С 2 очками в 2 матчах команда идет на 12-м месте в таблице чемпионата.

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