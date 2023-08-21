Захарян на пресс-конференции: «Всегда следил за «Сосьедадом», нравится его стиль. Услышав об интересе, ни секунды не сомневался»

Арсен Захарян поучаствовал в пресс-конференции после трансфера в «Реал Сосьедад».

«Не мне себя хвалить, но могу сказать, что я игрок, который любит атаковать и забивать, а также помогать команде любыми способами.

Я рад быть здесь, в таком великом клубе, как « ». Я всегда следил за испанским футболом и этой командой. Я хотел играть здесь и, услышав об интересе «Реала» ко мне, ни секунды не сомневался.

Я всегда следил за этой командой, мне очень нравится ее стиль. Но больше всего мне понравилось то, что «Реал» по-настоящему хотел меня подписать и сделал все возможное для того, чтобы я оказался в этой прекрасной команде.

На стадионе прекрасная атмосфера, многие фанаты прыгали и кричали. Это было потрясающе. И я не ожидал, что партнеры меня так примут. Они были очень дружелюбными и очень мне помогли после перехода.

Конечно, я хотел сыграть уже в прошлую субботу, потому что сидеть на трибунах сложнее. Но я пока не знаю, приму ли участие в следующем матче, еще рано об этом говорить», – заявил полузащитник, покинувший «Динамо».

Фото: as.com

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