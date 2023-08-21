Захарян на пресс-конференции: «Всегда следил за «Сосьедадом», нравится его стиль. Услышав об интересе, ни секунды не сомневался»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян поучаствовал в пресс-конференции после трансфера в «Реал Сосьедад».

«Не мне себя хвалить, но могу сказать, что я игрок, который любит атаковать и забивать, а также помогать команде любыми способами.

Я рад быть здесь, в таком великом клубе, как «Реал». Я всегда следил за испанским футболом и этой командой. Я хотел играть здесь и, услышав об интересе «Реала» ко мне, ни секунды не сомневался.

Я всегда следил за этой командой, мне очень нравится ее стиль. Но больше всего мне понравилось то, что «Реал» по-настоящему хотел меня подписать и сделал все возможное для того, чтобы я оказался в этой прекрасной команде.

На стадионе прекрасная атмосфера, многие фанаты прыгали и кричали. Это было потрясающе. И я не ожидал, что партнеры меня так примут. Они были очень дружелюбными и очень мне помогли после перехода.

Конечно, я хотел сыграть уже в прошлую субботу, потому что сидеть на трибунах сложнее. Но я пока не знаю, приму ли участие в следующем матче, еще рано об этом говорить», – заявил полузащитник, покинувший «Динамо».

Фото: as.com

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54 комментария

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Xm.md
Во заливает
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Korney
с детства за клуб!!!успехов
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BZB
Может он Реалы перепутал. Зачем так мягко стелить?
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Ivan Ivanych
Ну и врунииишка...
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Sinister Kid
Ответ Xm.md
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Извините, конечно, но Арсену надо было сказать: «*****, куда я попал, что за команда, я просто в ****!»
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Собиратель хаоса
Не знаю, но че т мне смешно. Всегда следил за Сосьедадом😄 в России вообще хоть кто-нибудь следит за Сосьедадом?😄
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Tomas Nepotrebko
Ответ ten Hag
Вроде за Барселоной, говорил, следил А, оказывается, с детства за Сосьедад)
Ну, Барселона как минимум дважды в год против Сосьедала играла. Так что следил))
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Вячеслав Клименко
с детства за Сосьедад!!
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sancho81
С детства?
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Peter Parker
Ответ Собиратель хаоса
Не знаю, но че т мне смешно. Всегда следил за Сосьедадом😄 в России вообще хоть кто-нибудь следит за Сосьедадом?😄
Да, с 94 по 96 и с 2002 по 2005
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Кокич
Следил, ага. Два раза в год, когда они с Барсой играли.
+4
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St.7
Конечно неправдиво звучит,но Арсен по другому сказать не мог:)
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Bazilic
Сосьедад играет в красивый футбол, прекрасная команда для роста
+3
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Bernie
Ответ Xm.md
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Почему? Я следил за сосьедадом с времён Валеры)
Хоть и не фанат этого клуба.
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Groznyi2024
Кто-нибудь, скажите ему, что это другой Реал
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Olajuvon
Поверил бы если бы про Реал, но не Сосьедад!
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Bobby Shmonka
с чего бы ему следить за испанским середняком))) Я понимаю, он хочет понравится местной публике,и откровенно врёт о симпатиях к Сосьедаду.
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Антон Фалафель
Нобиль не сказал ему, што это немножко другой Реал?
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KORADO
Пипец одни грамотеи и дипломаты!
Да ещё неизвестно, что бы Вы несли в свои 20 лет в чужой стране когда всё внимание на тебя, и под кучей камер.
И не узнаем поскольку Вам этого не светит!
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GromwuD
ну вот зачем так откровенно ....ть?
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Собиратель хаоса
Причем тут армяне или азербайджанцы, если ему этот текст пиарщики Сосьедада написали? Абсолютно все футболисты при переходе говорят что-то подобное. Тут смех только в том, что из России это звучит, прям скажем, неправдоподобно. Не самая популярная у нас команда.
"Абсолютно все футболисты"

сильный аргумент
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Пепси пеналдувич
Ответ Кокич
Следил, ага. Два раза в год, когда они с Барсой играли.
Мог и 4, если и сливочных смотрел)
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Peter Parker
Ответ oka79410
видать, реалом в испании принято называть "сосьедад", а сливочных там называют "мадридом"
Видать, Реалом в Испании называют любой клуб, которому одобрят почетное наименование.
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Тюменец
Правильные слова. Карпину понравятся. Он чуть чемпионат с басками не выиграл!))
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AseiA
Он уверен, что в Мадрид приехал🤣
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