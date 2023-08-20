«Ланс» купил лучшего бомбардира «Монпелье» Ваи за 35 млн евро. Его хотел «Челси»
Элье Ваи вместо «Челси» оказался в «Лансе».
«Монпелье» продал своего лучшего бомбардира за 35 млн евро, сообщает L’Equipe.
Нападающий заключил с командой, занявшей второе место в прошлом чемпионате Франции, контракт сроком на пять лет.
Сообщалось, что на Ваи также претендовали «Челси», «Вест Хэм» и «Айнтрахт».
В Лиге 1 в минувшем сезоне форвард забил 19 голов за 33 матча. Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: rclens.fr
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