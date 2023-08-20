«Ланс» купил лучшего бомбардира «Монпелье» Ваи за 35 млн евро. Его хотел «Челси»

Теги Айнтрахт Франкфурт Ланс Челси Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы Монпелье Элье Ваи деньги Футбол

Элье Ваи вместо «Челси» оказался в «Лансе».

«Монпелье» продал своего лучшего бомбардира за 35 млн евро, сообщает L’Equipe.

Нападающий заключил с командой, занявшей второе место в прошлом чемпионате Франции, контракт сроком на пять лет.

Сообщалось, что на Ваи также претендовали «Челси», «Вест Хэм» и «Айнтрахт».

В Лиге 1 в минувшем сезоне форвард забил 19 голов за 33 матча. Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: rclens.fr

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11 комментариев

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Акира_1
Ого, умный пацан. Будет играть в ЛЧ, а не в Страсбуре или в паре с Мудриком ( даже сложно сказать, что было бы хуже для целеустремлённого игрока).
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+3
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rigobersong
Ответ DolJun
если бы челси хотел - взял бы.
Не смеши, топовые игроки хотят в ЛЧ играть, а не в с мемасом за выживание бороться:))
+6
-3
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rigobersong
Ответ DolJun
так мемас вроде лидирует в ла лиге, о чем вообще речь?
О том, что игрок хочет играть в ЛЧ:))
+1
-1
0
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rigobersong
Ответ DolJun
какой?
такой!:)
0
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