«Атлетико» отпустит Де Поля только за 80-90 млн евро. Хавбек в «Аль-Ахли» не хочет

Теги Атлетико Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Родриго Де Поль деньги Футбол

«Атлетико» продаст Родриго Де Поля только за очень крупную сумму.

По данным Marca, мадридцы не заинтересованы в продаже своих футболистов, за исключением Жоау Феликса. «Аль-Ахли», заинтересованный в подписании Де Поля, тоже осведомлен об этом после контактов с руководством клуба Ла Лиги.

Убедить «Атлетико» отпустить аргентинца могло бы только предложение на сумму 80-90 млн евро. При этом сам полузащитник не настроен переходить в команду из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» попытался купить Де Поля за 32 млн евро.

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9 комментариев

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corazón blanco
Надеюсь не перейдет. Отличный игрок, цепной пес, в команде Симеоне как влитой.
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Дядя ТУРА
он хочет только в Интер Майями
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+3
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Этот Райола хочет денег
Де Полю рано в чемпионат песка и денег. Такой игрочище должен играть за топ клубы Европы, в любом случае.
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Bobby Shmonka
Рано ему к арабам
+2
0
+2
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