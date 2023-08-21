«Атлетико» отпустит Де Поля только за 80-90 млн евро. Хавбек в «Аль-Ахли» не хочет

«Атлетико» продаст Родриго Де Поля только за очень крупную сумму.

По данным Marca, мадридцы не заинтересованы в продаже своих футболистов, за исключением Жоау Феликса. « », заинтересованный в подписании Де Поля, тоже осведомлен об этом после контактов с руководством клуба .

Убедить « » отпустить аргентинца могло бы только предложение на сумму 80-90 млн евро. При этом сам полузащитник не настроен переходить в команду из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» попытался купить Де Поля за 32 млн евро.

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