«Галатасарай» хочет арендовать Де Поля у «Атлетико» с правом выкупа. Туркам также интересны Сауль, Фред и Ндомбеле

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«Галатасарай» намерен подписать хавбека «Атлетико» Родриго Де Поля.

Стамбульцы планируют арендовать 29-летнего игрока сборной Аргентины с опцией выкупа и уже контактировали с мадридским клубом.

«Галатасараю» интересен и другой полузащитник «Атлетико» – Сауль Ньигес, а также Фред из «Манчестер Юнайтед» и Танги Ндомбеле из «Тоттенхэма».

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