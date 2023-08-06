«Галатасарай» хочет арендовать Де Поля у «Атлетико» с правом выкупа. Туркам также интересны Сауль, Фред и Ндомбеле

«Галатасарай» намерен подписать хавбека «Атлетико» Родриго Де Поля.

Стамбульцы планируют арендовать 29-летнего игрока сборной Аргентины с опцией выкупа и уже контактировали с мадридским клубом.

«Галатасараю» интересен и другой полузащитник «Атлетико» – Сауль Ньигес, а также Фред из «Манчестер Юнайтед» и Танги Ндомбеле из «Тоттенхэма».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER