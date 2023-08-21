«Аль-Ахли» предложил 32 млн евро за Де Поля. Переговоры с «Атлетико» продвигаются
«Аль-Ахли» направил «Атлетико» официальное предложение по Родриго Де Полю.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб готов заплатить за полузащитника 32 млн евро. Переговоры между сторонами продвигаются.
Предложение заключить контракт также выслано представителям аргентинца.
В Ла Лиге в прошлом сезоне Де Поль провел 30 матчей и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Если такой трансферный поток продолжится еще пару лет, то эта "верблюлига" довольно быстро войдет в топ-5 в мире.
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