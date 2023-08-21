«Аль-Ахли» предложил 32 млн евро за Де Поля. Переговоры с «Атлетико» продвигаются

Теги Атлетико Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Родриго Де Поль деньги Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Ахли» направил «Атлетико» официальное предложение по Родриго Де Полю.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб готов заплатить за полузащитника 32 млн евро. Переговоры между сторонами продвигаются.

Предложение заключить контракт также выслано представителям аргентинца.

В Ла Лиге в прошлом сезоне Де Поль провел 30 матчей и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Tiestorzn17
Рано ему заканчивать, как и многим в верблюлиге.
+17
-6
+11
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Pucheslav
Ответ Миша Воробьёв
Так де Пауль или де Поль?
До ЧМ был де Пауль. Во время и после резко стал де Полеи
+8
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Полуэктов Пётр
Ответ Tiestorzn17
Рано ему заканчивать, как и многим в верблюлиге.
Да я в составе Аль-Ахли уже игроков знаю больше, чем во многих клубах АПЛ, которых смотрю каждые выходные.
Если такой трансферный поток продолжится еще пару лет, то эта "верблюлига" довольно быстро войдет в топ-5 в мире.
Сами смотрите:
Эдуар Менди, Ибанес, Франк Кессие, Сент-Максимен, Марез, Фирмино, Будебуз
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El Kapitan
Не перейдет, тем более за такие копейки.
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VERBLYUD
Надеюсь, Родриго откажется переходить
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почему бы ливерпулю не дать 40 и забрать себе!? была бы в центре аргентинская связка
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CopaAmerica
Рановато, впереди копа 24 и чм 26
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Ilya_Panchenko
Ответ Полуэктов Пётр
Да я в составе Аль-Ахли уже игроков знаю больше, чем во многих клубах АПЛ, которых смотрю каждые выходные. Если такой трансферный поток продолжится еще пару лет, то эта "верблюлига" довольно быстро войдет в топ-5 в мире. Сами смотрите: Эдуар Менди, Ибанес, Франк Кессие, Сент-Максимен, Марез, Фирмино, Будебуз
Еще Демирал и Алиоски, а лимит вроде 8 человек
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Алекс Самойлов
Ответ Великий Алонсо
Великий Криштиану Роналду. Прорубил окно в футбольную Саудовскую Аравию. Первооткрыватель.
скорее наоборот, после его трансфера начали нормальных футболистов подписывать. смотря на португессу
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