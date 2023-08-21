«Аль-Ахли» предложил 32 млн евро за Де Поля. Переговоры с «Атлетико» продвигаются

«Аль-Ахли» направил «Атлетико» официальное предложение по Родриго Де Полю.

По сведениям инсайдера , саудовский клуб готов заплатить за полузащитника 32 млн евро. Переговоры между сторонами продвигаются.

Предложение заключить контракт также выслано представителям аргентинца.

В Ла Лиге в прошлом сезоне Де Поль провел 30 матчей и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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