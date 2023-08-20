«Барса» поздравила Месси с рекордным 44-м трофеем: «Горды быть частью этой истории»
«Барса» поздравила Лионеля Месси со званием самого титулованного футболиста.
Форвард «Интер Майами» выиграл 44-й титул в своей карьере, став победителем Кубка лиг, и побил рекорд Дани Алвеса.
«Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом в истории!
44 трофея. Гордимся быть частью этой невероятной истории», – написали в соцсетях «Барсы».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Но,в сердцах всех болельщиков и просто любителей футбола - Барселона и Месси останутся на веки 💙 одним целым. Van love Forever
Удачи в дальнейшем,Лео!
лучшая команда в истории
лучший игрок в истории
и возможно лучший тренер в истории
так же были важной частью лучшей сборной в истории,установивщая множество рекордов
Самый титулованный, самый результативный, самый успешный.
Нет у него конкурентов.