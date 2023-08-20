«Барса» поздравила Месси с рекордным 44-м трофеем: «Горды быть частью этой истории»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

«Барса» поздравила Лионеля Месси со званием самого титулованного футболиста.

Форвард «Интер Майами» выиграл 44-й титул в своей карьере, став победителем Кубка лиг, и побил рекорд Дани Алвеса.

«Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом в истории!

44 трофея. Гордимся быть частью этой невероятной истории», – написали в соцсетях «Барсы».

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34 комментария

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bijbajbo
сколько же тысяч световых лет выявились между Месси и Роналдëнком под закат карьеры...
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rigobersong
Величайший!:)
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Rio de Janeiro
Величайший клуб 21 века поздравляет величайшего футболиста в истории.Он и она достойны друг друга😎
+20
-13
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<CRISTIANO>
Какая же злость на Бариомеу и Лапорту, что не смогли сохранить Месси в Барсе. Так бы все титулы были бы в одном клубе и со сборной.
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Али Магомедов
GOAT LM10
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Hella black
Да,не так всё закончилось,как нам бы хотелось ! Пути Барсы и Лёни разошлись,в силу многих обстоятельств.
Но,в сердцах всех болельщиков и просто любителей футбола - Барселона и Месси останутся на веки 💙🩷 одним целым. Van love Forever
+6
-1
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St.7
LM10🇦🇷🐐
Удачи в дальнейшем,Лео!
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Andrey Ashhabadskiy
все болельщики Барселоны гордятся гением Месси!
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Дмитрий Петров
Эвребё поздравил Месси с рекордным 44-м трофеем: «Горд быть частью этой истории»
обидно
+2
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Uragan Boy
Ответ Дмитрий Петров
Эвребё поздравил Месси с рекордным 44-м трофеем: «Горд быть частью этой истории»
опять нервы
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rigobersong
Ответ St.7
Лучший бомбардир в истории футбола Лучший бомбардир в ЛЧ Лучший ассистент в ЛЧ Лучший бомбардир в истории национальных сборных Лучший ассистент в истории сборной Португалии Лучший бомбардир в истории «Реала»,забивая больше гола за игру и сделав 130+ ассистов Лучший бомбардир в полуфиналах ЛЧ Лучший бомбардир в четвертьфиналах ЛЧ Забивал 4 года подряд 60+ голов Более 10 раз подряд попадал в команду года 7 сезонов подряд был лучшим бомбардиром ЛЧ Рекорд по голам в ЛЧ за сезон(17) Забил больше всех со штрафных в ЛЧ Первый в истории,забивавший подряд в 2 финалах клубного ЧМ Единственный в истории,становившись лучшим бомбардиром в трех чемпионатах(АПЛ,Ла Лига,Серия А) Лидер по хет-трикам в Ла Лиге(25) Первый игрок,отличавшийся в 6 классиков подряд Самая длинная голевая серия в Серии А(11 матчей) Единственный забил на 5 ЧМ
0 голов 0 голевых 0 медалей в ПО ЧМ:))
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кто-то
Как можно Месси сравнивать с саудовским португальцем? Два АБСОЛЮТНО разных уровня
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songbilong
Поздравляю одного из лучших игроков в истории футбола! Рад что видел его игры воочию. Не очень приятно было когда забивал Реалу, но он заслужил. Учитывая, что он мог остаться карликом, удачи, Лео!
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Рэд Уайт
насколько же уникальным явлением была Барселона 08-12
лучшая команда в истории
лучший игрок в истории
и возможно лучший тренер в истории
так же были важной частью лучшей сборной в истории,установивщая множество рекордов
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Я Гражданин Мира
Ответ Rio de Janeiro
Величайший клуб 21 века поздравляет величайшего футболиста в истории.Он и она достойны друг друга😎
Если бы не был бы величайшего футболист и конечно же не был бы НИКАКОЙ величайшего клуба.
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Данил Садыков
Ответ Rio de Janeiro
Величайший клуб 21 века поздравляет величайшего футболиста в истории.Он и она достойны друг друга😎
Величайший рычаг 21 века
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Born is the King
Ответ Rio de Janeiro
Величайший клуб 21 века поздравляет величайшего футболиста в истории.Он и она достойны друг друга😎
такими темпами глоры барсы уже будут писать ,что 2:8 это матч, когда Бавария забила 2
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Артем Русанов
Ответ Rio de Janeiro
Величайший клуб 21 века поздравляет величайшего футболиста в истории.Он и она достойны друг друга😎
По каким критериям величайший клуб? По самоощущениям?)
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Oleg
Ответ ljolik888
Месси на своём месте . Топ футболист . Один из лучших на все времена . 44 трофеи это очень много , но есть шансы и на 45 и так далее.
Он не один из а лучший.
Самый титулованный, самый результативный, самый успешный.
Нет у него конкурентов.
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Ansu Fati
Ответ vals1702
кубки Гампера учли )))
Вот и фанаты чемпионов раз в 30 лет подтянулись))
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Murtynya
поздравляю с рекордом👌👌
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Игорь М.
Ответ as009595@icloud.com
Кто плюсует эту чушь? Думал имел ввиду Роналдиньо, но между Месси и Роналду нету даже пропасти, Роналду показывал класс везде, а не только в Ла лиге в Барсе
Месси показывал класс в Барсе, в ПСЖ, в сборной.
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ljolik888
Месси на своём месте . Топ футболист . Один из лучших на все времена . 44 трофеи это очень много , но есть шансы и на 45 и так далее.
+3
-3
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