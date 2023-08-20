«Барса» поздравила Месси с рекордным 44-м трофеем: «Горды быть частью этой истории»

«Барса» поздравила Лионеля Месси со званием самого титулованного футболиста.

Форвард «Интер Майами» выиграл 44-й титул в своей карьере, став победителем Кубка лиг, и побил рекорд Дани Алвеса.

«Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом в истории!

44 трофея. Гордимся быть частью этой невероятной истории», – написали в соцсетях «Барсы».

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