ЦСКА за Карраскаля дают 7 млн евро и 30% от следующей продажи. «Атлетико Паранаэнсе» улучшил предложение

«Атлетико Паранаэнсе» улучшил предложение ЦСКА по Хорхе Карраскалю.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб хочет арендовать Карраскаля с последующим обязательным выкупом 50% прав за 8 миллионов евро.

По информации инсайдера Ивана Карпова, новое предложение « » подразумевает полноценный трансфер Карраскаля за 7 миллионов евро. Кроме того, ЦСКА получит 30% от суммы следующего трансфера полузащитника.

Сообщается, что готов принять новое предложение «Атлетико Паранаэнсе».

Подробная статистика доступна здесь.