ЦСКА за Карраскаля дают 7 млн евро и 30% от следующей продажи. «Атлетико Паранаэнсе» улучшил предложение
«Атлетико Паранаэнсе» улучшил предложение ЦСКА по Хорхе Карраскалю.
Ранее сообщалось, что бразильский клуб хочет арендовать Карраскаля с последующим обязательным выкупом 50% прав за 8 миллионов евро.
По информации инсайдера Ивана Карпова, новое предложение «Атлетико Паранаэнсе» подразумевает полноценный трансфер Карраскаля за 7 миллионов евро. Кроме того, ЦСКА получит 30% от суммы следующего трансфера полузащитника.
Сообщается, что ЦСКА готов принять новое предложение «Атлетико Паранаэнсе».
Подробная статистика Хорхе Карраскаля доступна здесь.
Зенит, ещё не поздно... два счётчика
Но нужно куда-то вкладывать эти деньги, а не «солить».