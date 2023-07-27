ЦСКА за Карраскаля дают 7 млн евро и 30% от следующей продажи. «Атлетико Паранаэнсе» улучшил предложение

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Хорхе Карраскаль Футбол

«Атлетико Паранаэнсе» улучшил предложение ЦСКА по Хорхе Карраскалю.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб хочет арендовать Карраскаля с последующим обязательным выкупом 50% прав за 8 миллионов евро.

По информации инсайдера Ивана Карпова, новое предложение «Атлетико Паранаэнсе» подразумевает полноценный трансфер Карраскаля за 7 миллионов евро. Кроме того, ЦСКА получит 30% от суммы следующего трансфера полузащитника.

Сообщается, что ЦСКА готов принять новое предложение «Атлетико Паранаэнсе».

Подробная статистика Хорхе Карраскаля доступна здесь.

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23 комментария

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Тимур Таубаев
Ну нормальное предложение , нужно соглашаться армейцам.
+31
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+31
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Тимур Таубаев
Ответ 2vdhrvmmzf
А кем они играть то собираются
Это уже другой вопрос, но Федотову он не подходит и итак бы полировал бэнч весь сезон , так что лучше прощаться и брать других (сам болельщик ЦСКА)
+23
0
+23
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Тимур Таубаев
Ответ [ADO]
Конечно. А играть кто будет? Я что-то не вижу ни одного трансфера на вход. Каждый год одно и то же: только еле-еле начинаются просматриваться контуры состава, лидеров продаем и ждем следующего ТО. И все надеемся, надеемся...
Это да , трансферная политика просто никакущая , минус Медина , Карраскаль , Гайч врядли будет играть , Бистровича куда-то дели, Дивеев и Роша на травме , Зайнутдинов может уйти .. Обляков и тот , сломан … Зе никакой , играть молодежкой останется ,а трансферов нет… оч печально
+8
0
+8
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Кирилл
Ответ [ADO]
Конечно. А играть кто будет? Я что-то не вижу ни одного трансфера на вход. Каждый год одно и то же: только еле-еле начинаются просматриваться контуры состава, лидеров продаем и ждем следующего ТО. И все надеемся, надеемся...
То есть то, что Карраскаль не проходил в состав всю вторую половину прошлого сезона и в этом сезоне сидит с травмой - это ничего, да ?)
+6
-2
+4
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Андрей Сергиенко
Ответ 2vdhrvmmzf
А кем они играть то собираются
Арбузовым!!!
+3
0
+3
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Иван Шумков
Бабаев, срочно в самолёт и вези им Карася!
+2
0
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Billi Bons
Всяко лучше чем на скамейке его мариновать... Не сошёлся с тренером - до свидания!
+1
0
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Iz-41
Ответ Тимур Таубаев
Это уже другой вопрос, но Федотову он не подходит и итак бы полировал бэнч весь сезон , так что лучше прощаться и брать других (сам болельщик ЦСКА)
Зато Заболотный ему подходит.
+1
0
+1
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.ru
7 млн евро...
Зенит, ещё не поздно... два счётчика
+2
-1
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воробей джек
Отлично!
+1
0
+1
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Alex Metallov
Ну, пусть тогда находят других игроков. Давила там. Арбузову тоже пусть дают играть. Может еще кого найдут.
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ misha___97
Это все интересно. А на вход трансферы будут?
Зачем? Молодые и перспективные Акинфеев, Набабкин, Заболотный есть. По 6-0 выносят вон.
+1
-1
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Тимур Таубаев
Ответ Iz-41
Зато Заболотный ему подходит.
Да , это жесть вообще (
0
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2vdhrvmmzf
Ответ Тимур Таубаев
Ну нормальное предложение , нужно соглашаться армейцам.
А кем они играть то собираются
+1
-1
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Бен Гаан
Отдайте его уже
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Tun
Норм, а раньше сколько давали?
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misha___97
Это все интересно. А на вход трансферы будут?
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Кирилл
Сумма за Карраскаля, конечно, хорошая.

Но нужно куда-то вкладывать эти деньги, а не «солить».
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Артём Амирджанян
Покупали за 6 млн+ платили за аренду
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