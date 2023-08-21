Стоунз вернется не раньше середины сентября. У защитника «Ман Сити» травма бедра

Джон Стоунз пропустит еще около месяца из-за травмы бедра.

Главный тренер « » сообщил, что защитник будет готов сыграть только после сентябрьской паузы на матчи сборных.

В последний раз англичанин выходил на поле 6 августа – в матче за Суперкубок Англии против «Арсенала».

27 августа «горожане» сыграют с «Шеффилд Юнайтед», 2 сентября – с «Фулхэмом». Первый матч после паузы – 16 сентября против «Вест Хэма».

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