Стоунз вернется не раньше середины сентября. У защитника «Ман Сити» травма бедра

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Джон Стоунз Здоровье Футбол

Джон Стоунз пропустит еще около месяца из-за травмы бедра.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что защитник будет готов сыграть только после сентябрьской паузы на матчи сборных.

В последний раз англичанин выходил на поле 6 августа – в матче за Суперкубок Англии против «Арсенала».

27 августа «горожане» сыграют с «Шеффилд Юнайтед», 2 сентября – с «Фулхэмом». Первый матч после паузы – 16 сентября против «Вест Хэма».

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4 комментария

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Николай Корягин
А точно ли надо им Лапорта продавать? Стоунз частенько выбывает из-за травм
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Дилявяр Ашимов
у них же есть Гвардиола а Стоунза можно продать
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Ulukbek Kiyazov
Здоровья Джону! Надеюсь вернётся ещё сильнее и лучше пусть не едет на матчи сборной. Джони, Джони Стоууунз)
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