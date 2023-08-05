Джон Стоунз: «Гвардиола заново изобрел мой мозг. Раньше я думал, что разбираюсь в футболе – Пеп заставил меня почувствовать, что я ничего не знаю»

Джон Стоунз рассказал, насколько ему нравится работать под руководством Пепа Гвардиолы.

«Придя [в «Ман Сити»], думал, что неплохо разбираюсь в футболе. Пеп заставил меня почувствовать, что я ничего не знаю. Он открыл мне глаза на многое, он как бы заново изобрел мой мозг.

Быть защитником у Пепа очень полезно. Он многого ждет от нас. Полезно тренироваться снова и снова при его системе, а затем видеть, как это работает. Мне очень нравится. Я учусь. Каждый год узнаю что-то новое.

Я всегда говорю, что когда ты счастлив в чем-либо, ты получаешь от этого больше удовольствия. На данный момент мы счастливы – так можно лучше себя выразить.

Я уже несколько раз выполнял эту роль в различных обстоятельствах, но не на постоянной основе, как сейчас. С учетом моих качеств тренер увидел, что может упростить мою роль и помочь мне совершенствоваться и становиться лучше в этой системе», – сказал защитник «Манчестер Сити».

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