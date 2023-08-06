«Сити» на 52-й минуте впервые ударил в створ ворот «Арсенала» в матче за Суперкубок Англии. Стоунз пробил головой после подачи углового
«Манчестер Сити» впервые пробил в створ во 2-м тайме матча с «Арсеналом».
«Манчестер Сити» и «Арсенал» встречаются в матче за Суперкубок Англии.
На 52-й минуте матча «Манчестер Сити» нанес первый удар в створ ворот «Арсенала». После подачи углового защитник «горожан» Джон Стоунз пробил головой. После удара мяч попал в голкипера «Арсенала» Аарона Рэмсдейла.
«Арсенал» к этому моменту дважды бил в створ ворот соперника.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).
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кривость арсенала это не отменяет, но глупо отрицать тот факт что физрука тащат судьи. родри уже не должно было быть на поле к этому моменту.