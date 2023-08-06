«Сити» на 52-й минуте впервые ударил в створ ворот «Арсенала» в матче за Суперкубок Англии. Стоунз пробил головой после подачи углового

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Суперкубок Англии Джон Стоунз Аарон Рэмсдейл Футбол

«Манчестер Сити» впервые пробил в створ во 2-м тайме матча с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» и «Арсенал» встречаются в матче за Суперкубок Англии.

На 52-й минуте матча «Манчестер Сити» нанес первый удар в створ ворот «Арсенала». После подачи углового защитник «горожан» Джон Стоунз пробил головой. После удара мяч попал в голкипера «Арсенала» Аарона Рэмсдейла.

«Арсенал» к этому моменту дважды бил в створ ворот соперника.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).

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7 комментариев

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Ответ Ник Ник
Лол, судейка ещё и не даёт другим командам забить сити. Хотя бы один гол 😂😂😂🙈🙈🙈
ну так у обычной команды 11 игроков на поле - у сити еще один со свистком, а двое по бровке и пара на мониторах подключается по надобности.
кривость арсенала это не отменяет, но глупо отрицать тот факт что физрука тащат судьи. родри уже не должно было быть на поле к этому моменту.
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Вот уже и забили)
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Ответ Artem Piatkov
Вот уже и забили)
Вот уже и пропустили
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Ответ DolJun
сити опять вытаскивает судейка - родри играет даже без желтой. никогда такого не было и вот опять
Лол, судейка ещё и не даёт другим командам забить сити. Хотя бы один гол 😂😂😂🙈🙈🙈
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0
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Ответ DolJun
ну так у обычной команды 11 игроков на поле - у сити еще один со свистком, а двое по бровке и пара на мониторах подключается по надобности. кривость арсенала это не отменяет, но глупо отрицать тот факт что физрука тащат судьи. родри уже не должно было быть на поле к этому моменту.
Да-да.... Оправдания и прочие вещи, всегда только у проигравшего. Виноваты все и всё, но не я (мы) 😁 это позиция внутреннего раба и совсем не чемпионский менталитет
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