«Сити» на 52-й минуте впервые ударил в створ ворот «Арсенала» в матче за Суперкубок Англии. Стоунз пробил головой после подачи углового

«Манчестер Сити» впервые пробил в створ во 2-м тайме матча с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» и « » встречаются в матче за .

На 52-й минуте матча « » нанес первый удар в створ ворот «Арсенала». После подачи углового защитник «горожан» пробил головой. После удара мяч попал в голкипера «Арсенала» .

«Арсенал» к этому моменту дважды бил в створ ворот соперника.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).

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