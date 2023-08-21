«Интер» дает 27+3 млн евро за Павара. Сделку с «Баварией» могут закрыть даже сегодня
«Интер» продолжает переговоры с «Баварией» о переходе защитника Бенжамена Павара.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб приблизился к сумме, которую требуют мюнхенцы, предложив 27+3 млн евро.
Вчера между клубами состоялись продолжительные контакты. Сделку могут закрыть даже сегодня, 21 августа. Присутствует большая уверенность, что переговоры завершатся успехом – благодаря тому, что Павар хочет перейти в «Интер» и давит на «Баварию».
В этом сезоне Павар сыграл за «Баварию» 45 минут в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (0:3). На игру с «Вердером» (4:0) он не вышел.
Полную статистику 27-летнего защитника можно изучить здесь.
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Надеюсь, если уж решили отдавать Павара, уже договариваются с другим игроком, иначе сложно всё это понять.