«Интер» дает 27+3 млн евро за Павара. Сделку с «Баварией» могут закрыть даже сегодня

«Интер» продолжает переговоры с «Баварией» о переходе защитника Бенжамена Павара.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб приблизился к сумме, которую требуют мюнхенцы, предложив 27+3 млн евро.

Вчера между клубами состоялись продолжительные контакты. Сделку могут закрыть даже сегодня, 21 августа. Присутствует большая уверенность, что переговоры завершатся успехом – благодаря тому, что Павар хочет перейти в «Интер» и давит на «Баварию».

В этом сезоне Павар сыграл за «Баварию» 45 минут в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (0:3). На игру с «Вердером» (4:0) он не вышел.

Полную статистику 27-летнего защитника можно изучить здесь.

Беппе Маротта: «Павар изъявил желание перейти в «Интер». «Баварии» нужно найти ему замену, это головоломка, но переговоры продолжаются»

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