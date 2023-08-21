«Интер» дает 27+3 млн евро за Павара. Сделку с «Баварией» могут закрыть даже сегодня

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Бенжамен Павар деньги Футбол

«Интер» продолжает переговоры с «Баварией» о переходе защитника Бенжамена Павара.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб приблизился к сумме, которую требуют мюнхенцы, предложив 27+3 млн евро.

Вчера между клубами состоялись продолжительные контакты. Сделку могут закрыть даже сегодня, 21 августа. Присутствует большая уверенность, что переговоры завершатся успехом – благодаря тому, что Павар хочет перейти в «Интер» и давит на «Баварию».

В этом сезоне Павар сыграл за «Баварию» 45 минут в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (0:3). На игру с «Вердером» (4:0) он не вышел.

Полную статистику 27-летнего защитника можно изучить здесь.

Беппе Маротта: «Павар изъявил желание перейти в «Интер». «Баварии» нужно найти ему замену, это головоломка, но переговоры продолжаются»

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10 комментариев

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Лёха Жданчик
лучше бы Магуаера взяли....он бы эту серию А прошел)
+5
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NickFourteen
Станишича же отдали в аренду...
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ɔculpa
Ответ NickFourteen
Станишича же отдали в аренду...
Да вообще непонятно. Мазра, игрок с не самым железным здоровьем, в итоге в качестве подмены будет иметь кого? Лаймера и Геррейру на непрофильных для них позициях? Я, например, их справа не видел, но слышал, что играли. Очевидно, если и так, позиция для них не основная. Или дёргать Киммиха из центра? И оголять центр.
Надеюсь, если уж решили отдавать Павара, уже договариваются с другим игроком, иначе сложно всё это понять.
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Pollakin
Вот это дело! В наших реалиях, когда разбрасываться деньгами не приходится - практически гарантированно удачное вложение капитала. Отличный игрок в самую проблемную на сегодня зону. Покупка не на год и не на два. Только бы не сорвалось.
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ɔculpa
Ответ <~Inter~>
это как-то меняет желание Павара уйти?
Желание Павара, конечно, это не меняет, только его желание не закон, закон тут контракт. Конечно, не хочется иметь надувшуюся цацу в раздевалке, но даже цаце нужна замена, потому, что пока позиция правого защитника начинает выглядеть проблемной.
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Maggio 13
Хоть бы! Отличное усиление в защиту Интера. Наверное, правого центрального защитника будет играть. Дармиан на подмену. Хотя и к Маттео вопросов нет, очень качественно заменил по ходу прошлого сезона Шкриньяра.
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alexmixer9
Идеально подойдёт под Индзаги и 3 цз, ждём
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NickFourteen
Ответ ɔculpa
Да вообще непонятно. Мазра, игрок с не самым железным здоровьем, в итоге в качестве подмены будет иметь кого? Лаймера и Геррейру на непрофильных для них позициях? Я, например, их справа не видел, но слышал, что играли. Очевидно, если и так, позиция для них не основная. Или дёргать Киммиха из центра? И оголять центр. Надеюсь, если уж решили отдавать Павара, уже договариваются с другим игроком, иначе сложно всё это понять.
Очень надеюсь что уже есть готовое решение, а то получится как с вратарём
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