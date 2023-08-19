Беппе Маротта: «Павар изъявил желание перейти в «Интер». «Баварии» нужно найти ему замену, это головоломка, но переговоры продолжаются»

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Беппе Маротта Бенжамен Павар Футбол

В «Интере» опровергли информацию о срыве сделки по Бенжамену Павару.

«В переговорах важно то, чего хочет игрок. В данном случае игрок изъявил желание присоединиться к нам, и желание это сильно.

Понятно, что «Бавария» – очень богатый клуб, но она в любом случае не любит терять опытных и умелых футболистов. Павар многое выиграл в течение карьеры, и для того, чтобы отпустить его к нам, «Баварии» нужно найти ему замену, так что это превращается в техническую и экономическую головоломку.

Но, несомненно, переговоры продолжаются», – заявил генеральный директор «Интера» Беппе Маротта в эфире Sky Sport Italia.

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5 комментариев

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<~Inter~>
Маротта так говорит будто о цене уже договорились
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Joey Ramone
"В переговорах важно то, чего хочет игрок." - вот именно. Баварка что-то в себя поверила слишком
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Трент Резнор
Ответ <~Inter~>
Маротта так говорит будто о цене уже договорились
Биссека направо выпустили, но круто что он и слева может
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Alex Morhan
Ответ Трент Резнор
Скорее всего и это радует. Вот только мало времени у Баварии на поиск замены.
Интер пусть подключается к поиску замены для Баварии)
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