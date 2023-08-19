Беппе Маротта: «Павар изъявил желание перейти в «Интер». «Баварии» нужно найти ему замену, это головоломка, но переговоры продолжаются»

В «Интере» опровергли информацию о срыве сделки по Бенжамену Павару.

«В переговорах важно то, чего хочет игрок. В данном случае игрок изъявил желание присоединиться к нам, и желание это сильно.

Понятно, что « » – очень богатый клуб, но она в любом случае не любит терять опытных и умелых футболистов. Павар многое выиграл в течение карьеры, и для того, чтобы отпустить его к нам, «Баварии» нужно найти ему замену, так что это превращается в техническую и экономическую головоломку.

Но, несомненно, переговоры продолжаются», – заявил генеральный директор « » в эфире Sky Sport Italia.

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