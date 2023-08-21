«Интер» дает 28+5 млн евро за Павара, «Бавария» хочет на 2 млн больше. Договоренность близка

«Интер» близок к договоренности с «Баварией» о трансфере Бенжамена Павара.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, теперь «нерадзурри» предлагают за защитника 28+5 млн евро. «Баварию» такое предложение не устроило, но расхождения между клубами на данный момент минимальны: мюнхенцы хотят гарантированно получить 30 млн евро. Таким образом, разница составляет всего 2 млн евро. « » снизила цену на , за которого изначально хотела получить 35 млн евро.

Вероятно, переговоры завершатся успехом, и «Интер» сможет подписать игрока, которого считает ключевым для своего проекта. Сделку могут закрыть уже сегодня. Ожидается, что сегодня состоятся новые контакты между клубами. Сейчас «Интер» знает, что получит согласие от «Баварии», если повысит фиксированную часть предложения до 30 млн евро.

Павар хочет только в «Интер». Ради перехода он отказал «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что трансфер Бенжамена – это запрос , который дал руководству понять, что команде необходимо усилить оборону игроком с международным опытом.

В этом сезоне Павар сыграл за «Баварию» 45 минут в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (0:3). На игру с «Вердером» (4:0) он не вышел.

Полную статистику 27-летнего защитника можно изучить здесь.

Беппе Маротта: «Павар изъявил желание перейти в «Интер». «Баварии» нужно найти ему замену, это головоломка, но переговоры продолжаются»

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