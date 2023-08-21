«Интер» дает 28+5 млн евро за Павара, «Бавария» хочет на 2 млн больше. Договоренность близка

Теги Бавария Интер Симоне Индзаги бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Бенжамен Павар деньги Футбол

«Интер» близок к договоренности с «Баварией» о трансфере Бенжамена Павара.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, теперь «нерадзурри» предлагают за защитника 28+5 млн евро. «Баварию» такое предложение не устроило, но расхождения между клубами на данный момент минимальны: мюнхенцы хотят гарантированно получить 30 млн евро. Таким образом, разница составляет всего 2 млн евро. «Бавария» снизила цену на Павара, за которого изначально хотела получить 35 млн евро.

Вероятно, переговоры завершатся успехом, и «Интер» сможет подписать игрока, которого считает ключевым для своего проекта. Сделку могут закрыть уже сегодня. Ожидается, что сегодня состоятся новые контакты между клубами. Сейчас «Интер» знает, что получит согласие от «Баварии», если повысит фиксированную часть предложения до 30 млн евро.

Павар хочет только в «Интер». Ради перехода он отказал «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что трансфер Бенжамена – это запрос Симоне Индзаги, который дал руководству понять, что команде необходимо усилить оборону игроком с международным опытом.

В этом сезоне Павар сыграл за «Баварию» 45 минут в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (0:3). На игру с «Вердером» (4:0) он не вышел.

Полную статистику 27-летнего защитника можно изучить здесь.

Беппе Маротта: «Павар изъявил желание перейти в «Интер». «Баварии» нужно найти ему замену, это головоломка, но переговоры продолжаются»

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13 комментариев

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Ya glor
Ответ Пароль Логинов
ну делайте скидку
Ну добавьте 2 мульта
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Трент Резнор
Не верю, но очень бы хотелось. Великолепный вариант.
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-1
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Fona
Ответ Игорь Акимов
Зачем тогда Станишича в аренду отдали?
Последнее время руководство Баварии сначала делает, потом думает - как в истории с Зоммером
+4
-1
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Splintar
Ну что ж, Павар всё-таки уходит. Очень жаль терять такого игрока.
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леннорыч-абрамович
Готовь, Павар, прощальный ужин.
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Palacio8
Интер даёт 30 миллионов, Бавария хочет... А, всё норм.
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Egorushka56
Не совсем понимаю, зачем он Интеру. Если только при схеме с тремя ЦЗ будет играть правого центрального.. потому что бровка явно за Дюмфрисом
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alexmixer9
Ответ Egorushka56
Не совсем понимаю, зачем он Интеру. Если только при схеме с тремя ЦЗ будет играть правого центрального.. потому что бровка явно за Дюмфрисом
Именно для этого, сам Павар хочет играть цз с схеме с 3 защитникам, поэтому для Интера на бумаге супер трансфер, но пока не верится...
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Игорь Акимов
Зачем тогда Станишича в аренду отдали?
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Любезный Коссутий
какой же тупой менеджмент в МЮ - уже которого игрока, с кем есть договоренность, уводят прямо из-под носа. дайте вы Магвайе его 6 миллионов компенсации - пусть валит нахер, ВХ 30-ку бы дал за него, а десятку сверху, на Павара, не проблема добавить. но, нет, сидят с этим привозом, который только под низкий блок годится, и все устраивает, видимо, не собираются расставаться - глядишь, так контракт и сам кончится, не придется 6 лямов выкладывать 🤦‍♂️
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Е.Р.
Ответ Ya glor
Ну добавьте 2 мульта
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Ya glor
Ответ Е.Р.
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Что ты несёшь ? Получается, что Интер попрошайки ? Или что
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