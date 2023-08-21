Вендел о 3:1 со «Спартаком»: «Нужно оставить этот матч в прошлом. Впереди еще более важная игра с «Уралом»

Теги Спартак Зенит Александр Анюков премьер-лига Россия Урал Вендел Футбол

Вендел считает, что матч с «Уралом» для «Зенита» важнее игры со «Спартаком».

В 5-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счетом 3:1. Вендел оформил дубль, забив на 32-й и на 73-й минутах матча.

– Вендел, поздравляем с победой и дублем! Как вам матч? 

– В целом это была очень хорошая командная игра. Мы отлично работали всю неделю – и смогли сегодня добиться успеха. Как я уже сказал в предыдущем интервью, сейчас нужно отдохнуть и оставить этот матч в прошлом, потому что впереди у нас еще более важная домашняя игра против «Урала».  

– Расскажите подробнее про ваши голы. Вы очень эмоционально отпраздновали оба взятия ворот. 

– Я стараюсь отмечать все голы таким образом – радуюсь, танцую. Всегда круто забивать, а представьте, когда делаешь это дважды! Счастлив, что оформил сегодня дубль, теперь нужно восстановить силы – и двигаться дальше. 

– После голов вы дважды показывали одобрительные жесты в сторону скамейки запасных. К кому-то конкретному обращались? 

– К Анюкову. Перед матчем он сказал мне, чтобы я отличился хотя бы один раз, а в итоге мне удалось забить два! 

– Анюков? 

– Да, наш легендарный правый крайний защитник. Он попросил гол, но я умножил эту просьбу на два. 

– О чем подумали, когда «Спартак» отыграл один мяч? Были мысли, что три очка могут ускользнуть? 

– Нет, настрой и сфокусированность остались прежними. Мы не ожидали, что будет назначен пенальти, – говорят, Кучо сыграл рукой, но я не очень понял, что именно там произошло. Самое главное, что мы не расслабились, продолжили создавать моменты – и в итоге забили в третий раз. 

– В прошлом чемпионате России вы забили восемь мячей. Поделитесь планами на этот сезон?

– Хотел бы забить больше восьми – это моя цель и главная задача. Забить больше восьми и как следует помочь команде!

– Вас признали лучшим игроком матча, порой вы словно летали по полю. Это потому что у вас было на месяц каникул больше? 

– Да вы с ума сошли, ха-ха! Повторюсь, я работаю очень серьезно на протяжении недели, чтобы быть готовым к игровому дню, чтобы показывать наилучшее взаимодействие с партнерами. Я максимально вовлечен в процесс и сосредоточен на том, чтобы выходить на поле и демонстрировать свой максимум. И эти усилия, которые прилагаются на каждой тренировке, вознаграждаются такими результатами, как сегодня – с дублем и важной выездной победой, – сказал полузащитник «Зенита».

После 5 туров «Зенит», набрав 10 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 9 очками идет на 6-й строчке.

Вендел даже не готовился к сезону – и развалил «Спартак» дублем

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22 комментария

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KOS14
Самое важное даже не дубль, Вендел посадил на ЖК Игнатова и Спартак был обречён
+44
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Glukinho
ну правильно, сколько можно мусолить проходную игру с аутсайдером?
+43
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леннорыч-абрамович
Понимает Вендел, с кем действительно придётся трудно. Урал - это не девятиочковый чемпион.
+22
-3
+19
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Bobby Shmonka
Вендел лучший игрок Рпл с гигантским отрывом,Фламенго за него смешные 18 млн предлагал,по факту современного рынка его цена 50-60 млн евро минимум.
+20
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lovkac
Урал сейчас выглядит в разы убедительнее чем команда с 6 места
+16
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crazy_elky
Ответ KOS14
Самое важное даже не дубль, Вендел посадил на ЖК Игнатова и Спартак был обречён
Да. После той ЖК я выключил телевизор. Уже было все понятно, вопрос оставался лишь в счете.
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Роберт Дауни-средний
Анюков вразумил Вендела. Саша наша легенда!
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Доктор Верховцев
Унижение Спартака. Круглосуточно. Недорого. Спросить Вендела.
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Owen_the_Simple
Зенит так задоминировал трёхтуровых за прошедшие годы, что они не вызывают уже никаких эмоций. Правильно Вендел рассуждает.
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lovkac
Ответ Слава МТС
да не просто будет с Уралом, а кем просто ?
с 3туровым чемпионом, уже 6 лет в чемпионате просто
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Сергей Жарковский
Каждый матч важен, независимо от соперника, является одним из лидеров или записным аутсайдером. Зенит крепкая и сплочённая команда, способная одолеть любого соперника.
+5
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krokodilych
"Ещё более важная домашняя игра против «Урала»" - это неслабый такой троллинг, конечно.
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Caerly
Анюков - легенда для Вендела. Это так мило, что очень смешно!
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Pok_Toholo
С Уралом будет не так легко, как с записным аутсайдером с 6 места
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pyritanza
..., тем боле там соперник посерьёзнее 😏
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Сергей Молодых
Ну всё по фактам. С Уралом игра более сложная намечается. Оно и понятно, ведь у Урала тренер, к тому же квалифицированный. Так что всё по делу
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Kapitelman Abram
Верно Венди меркует. Обыграле на классе середняка. Следующая игра с лидером...)))
Пы.Сы. Нужен Маки(Халк) дубль два...
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ЗЕНИТ65
Помнится, Урал уже приезжал с желанием поиграть с Зенитом в футбол. Уехал тогда с полной авоськой. Но... не будем торопить события.
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Nick150486
Нормально так накинул)))
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xyg2rdwzx4
вот это настрой) блин дайте этим пацанам бухать и тусить сколько угодно, они все равно разносят рпл)
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TheSportNik
Забавно конечно, но важная игра для Зенита оказывается с Уралом, звучит как с Реалом им играть.
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Слава МТС
Ответ леннорыч-абрамович
Понимает Вендел, с кем действительно придётся трудно. Урал - это не девятиочковый чемпион.
да не просто будет с Уралом, а кем просто ?
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