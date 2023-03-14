Фанату за расистские оскорбления форварда «Брентфорда» Тоуни в соцсетях на 3 года запретили посещать все стадионы Британии. Это первый приговор в рамках нового закона

Болельщику, оскорблявшему , на 3 года запретили посещать все стадионы Британии.

24-летний Антонио Нил признался, что отправлял нападающему « » в соцсетях сообщения с оскорблениями по расовому признаку.

Помимо запрета на посещение стадионов, Нил приговорен к четырехмесячному тюремному заключению с отсрочкой на два года. Также ему запрещено посещать официальные и товарищеские матчи за границей.

Приговор, вынесенный Антонио Нилу, стал первым в рамках недавно принятого в Великобритании закона о запрете онлайн-преступлений на почве ненависти. «Брентфорд» назвал вынесенный приговор «эпохальным решением».

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