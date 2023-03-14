Фанату за расистские оскорбления форварда «Брентфорда» Тоуни в соцсетях на 3 года запретили посещать все стадионы Британии. Это первый приговор в рамках нового закона

Теги премьер-лига Англия болельщики Брентфорд Политика соцсети Айвен Тоуни расизм дискриминация Футбол

Болельщику, оскорблявшему Айвена Тоуни, на 3 года запретили посещать все стадионы Британии.

24-летний Антонио Нил признался, что отправлял нападающему «Брентфорда» в соцсетях сообщения с оскорблениями по расовому признаку.

Помимо запрета на посещение стадионов, Нил приговорен к четырехмесячному тюремному заключению с отсрочкой на два года. Также ему запрещено посещать официальные и товарищеские матчи за границей.

Приговор, вынесенный Антонио Нилу, стал первым в рамках недавно принятого в Великобритании закона о запрете онлайн-преступлений на почве ненависти. «Брентфорд» назвал вынесенный приговор «эпохальным решением».

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13 комментариев

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G-Mack
Свобода слова нафиг))
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Игорь Новиков
Ответ Подкат Пенальтьевич
По факту оскорбления он вполне заслужил. И подтвеждает стереотип о том что негры обманщики и преступники. Вопрос почему этот Тоуни до сих пор играет? Его же дисквалифицировать давно должны.
Чем он заслужил оскорбления? Цветом кожи?
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Игорь Новиков
Ответ Нейтральный критик
Сплошной 1984, свободным людям затыкают рот, сколько англичане это будут терпеть?
С каких пор расистам нужно давать свободу? оюОна у них есть, могут свою мерзость нести в мир. Правда, и последствия будут.
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max bogomazov
Маразм леваков крепчает. Такое ощущение что кругом одни черные правят балом
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Нейтральный критик
Сплошной 1984, свободным людям затыкают рот, сколько англичане это будут терпеть?
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Артём Стёпин
Ответ avalanch
Какой нибудь Ержан из Казахстана , ну и ладно... И то если в соц сетях он реальное имя ввел , а так они и не узнают как его зовут
так это внутренний законодательный акт, а <<Ержана>> просто забанят в твиттере, да и все.
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Подкат Пенальтьевич
По факту оскорбления он вполне заслужил. И подтвеждает стереотип о том что негры обманщики и преступники. Вопрос почему этот Тоуни до сих пор играет? Его же дисквалифицировать давно должны.
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avalanch
Ответ Артём Стёпин
запретят посещать матчи?
Какой нибудь Ержан из Казахстана , ну и ладно... И то если в соц сетях он реальное имя ввел , а так они и не узнают как его зовут
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avalanch
Ответ encaro_one
Специальные агенты найдут тебя и покарают и в Жулебино. В частности, ректально.
На это только агенты Путина способны
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encaro_one
Ответ avalanch
А если это будет не представитель остовов, че они будут делать ?
Специальные агенты найдут тебя и покарают и в Жулебино.
В частности, ректально.
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Артём Стёпин
Ответ avalanch
А если это будет не представитель остовов, че они будут делать ?
запретят посещать матчи?
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Pok_Toholo
Отлично. Только так учить этих пустоголовых
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avalanch
А если это будет не представитель остовов, че они будут делать ?
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