Фанату за расистские оскорбления форварда «Брентфорда» Тоуни в соцсетях на 3 года запретили посещать все стадионы Британии. Это первый приговор в рамках нового закона
Болельщику, оскорблявшему Айвена Тоуни, на 3 года запретили посещать все стадионы Британии.
24-летний Антонио Нил признался, что отправлял нападающему «Брентфорда» в соцсетях сообщения с оскорблениями по расовому признаку.
Помимо запрета на посещение стадионов, Нил приговорен к четырехмесячному тюремному заключению с отсрочкой на два года. Также ему запрещено посещать официальные и товарищеские матчи за границей.
Приговор, вынесенный Антонио Нилу, стал первым в рамках недавно принятого в Великобритании закона о запрете онлайн-преступлений на почве ненависти. «Брентфорд» назвал вынесенный приговор «эпохальным решением».
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