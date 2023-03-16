«Брентфорд» о наказании фаната за расизм в адрес Тоуни в соцсетях: «Рады, что дело дошло до суда. Это хороший шаг в правильном направлении»

Теги премьер-лига Англия болельщики Брентфорд соцсети Айвен Тоуни Кайл Уокер-Питерс Томас Франк дискриминация Футбол

В «Брентфорде» довольны наказанием фаната, оскорблявшего Айвена Тоуни в соцсетях.

24-летний Антонио Нил отправлял нападающему «Брентфорда» в соцсетях сообщения с оскорблениями по расовому признаку.

Нил был приговорен к четырехмесячному тюремному заключению с отсрочкой на два года. Также ему на 3 года запретили посещать все стадионы Британии.

«Это очень сильное послание. Лично я очень рад, что дело о расовом оскорблении дошло до суда. Думаю, что приговор мог бы быть жестче. Считаю, что это хороший шаг в правильном направлении, который, надеюсь, покажет, что в мире нет места расизму.

Надеюсь, это также напомнит социальным сетям о том, что они могут делать больше. Это также касается ситуации с Кайлом Уокером-Питерсом. То, что он пережил, очень печально.

В этой области всегда есть место для развития. Мы должны хорошо это осознавать», – сказал главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

«Айвен Тоуни регулярно подвергается омерзительным расистским оскорблениям, и мы хотим, чтобы против всех виновных были приняты жесткие меры.

Клуб твердо убежден, что в футболе нет места расовым оскорблениям, и мы продолжаем поддерживать и проводить политику нетерпимости к дискриминационному поведению любого рода», – говорится в заявлении «Брентфорда».

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3 комментария

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max bogomazov
Леваки слетели с катушек
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Игорь Ерофеенков
Мне кажется кому то потом ноги сломают
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Подкат Пенальтьевич
А наказать Тоуни за запрещённые ставки не хотите? Борцы за справедливость, хреновы.
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