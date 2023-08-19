«Барса» хочет подписать Канселу очень быстро, позиции «Ман Сити» и «блауграны» сближаются

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» хочет оформить переход Жоау Канселу без промедления.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новый раунд переговоров запланирован на эти выходные. «Блауграна» хочет подписать фулбека очень быстро.

Позиции «Барселоны» и «Манчестер Сити» по вопросу о возможной договоренности сближаются.

Условия сделки по аренде 29-летнего флангового защитника точно будут включать в себя опцию выкупа. Обязательным выкуп не будет.

Клубам нужно согласовать последние детали, и тогда сделка будет оформлена.

Подробную статистику португальца можно посмотреть здесь.

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39 комментариев

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Экселлент
Ответ rigobersong
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🤦‍♂️
+20
-3
+17
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Eziiko
Ответ rigobersong
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У вас в атаке импотенция, о чём ты?
+11
-2
+9
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CTPEKO3ETC
Канселу на час срочно
+5
-1
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MESSIya
«Барселона» представила «Манчестер Сити» предложение о аренде Жоау Канселу и опционе на покупку в размере 30 миллионов евро, который станет обязательным, если будут выполнены определенные условия, такие как его участие в 70% матчей или выход «Барсы» в ЛЧ 16. Деку сообщил Хорхе Мендесу, что они не будут ждать дольше этой недели и будут искать альтернативы, поскольку время истекает. Переговоры идут, но еще не завершены, и необходим последний толчок. Канселу и Мендес оказывают давление и с оптимизмом смотрят на окончательное соглашение.(Sport)
+3
0
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Karl0709
Как вы думаете Реал Мадрид от Барселоны на 15 или 20 очков будет отставать ?
+10
-8
+2
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BHAf
Ответ Karl0709
Как вы думаете Реал Мадрид от Барселоны на 15 или 20 очков будет отставать ?
На -100
+3
-1
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Flylink
Ответ Сергей Галынский
А в чем выгода Сити без обязательного выкупа? У барсы даже денег нет,чтобы полностью платить зарплату Канселу
Все просто, он не будет играть в МС при Пепе, а играть хочется
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Premiera
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Почему у фанатов Барселоны часто горит от того, что у кого то есть деньги? Без шуток, я этого не пойму. Я не хейтер Барсы, если что.
Может потому что сидите на ветке Барселоны и обсуждаете её трансферы, ты с такой стороны не смотришь на это?
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Bazilic
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Так, с трат Реала у фанов Барсы больше всего и горит. Сколько из за 100 миллионного Биллингема гнали.
У меня - нет
Я прекрасно понимаю,откуда у Реала деньги
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Bazilic
Одно дело - это деньги Реала или Баварии, а вот деньги Сити и Челси - совсем другое
Так, с трат Реала у фанов Барсы больше всего и горит. Сколько из за 100 миллионного Биллингема гнали.
+2
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Premiera
Ответ DolJun
можно было бы, но что будет делать пеп с фати в аренду и подпиской спотифай на три месяца?
Привет. Давно не было видно тебя. Что нового в Челси?
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Bazilic
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Почему у фанатов Барселоны часто горит от того, что у кого то есть деньги? Без шуток, я этого не пойму. Я не хейтер Барсы, если что.
Одно дело - это деньги Реала или Баварии, а вот деньги Сити и Челси - совсем другое
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DolJun
Ответ Premiera
Привет. Давно не было видно тебя. Что нового в Челси?
привет. так загляни на ветки челси и тогда не будешь думать, что меня давно не было видно)
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Почему у фанатов Барселоны часто горит от того, что у кого то есть деньги? Без шуток, я этого не пойму. Я не хейтер Барсы, если что.
А почему ты всё фанов Барселоны гребешь под одну гребёнку? Если кто-то писал об этом, так обращайся к ним лично с этим вопросом, а не всё фаны Барселоны. Откуда таких как ты фанатов (глоров) берут то?
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Ernest Imamov
Барселона не может включить в заявку игроков из за FP, просит снизить зарплату, и при этом думает о трансфере. С такими рычаги толку от финансового фейр плей?
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Vlad
Надеюсь он всё таки перейдёт, а то на араухо или на кунде нельзя полагаться. особенно когда араухо часто травмируеться
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Bazilic
Ответ rigobersong
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В идеале еще взять Фреснеду этим летом и Субименди следующим
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Bazilic
Ответ Экселлент
🚨🗣️ Джанлуиджи Лонгари: «Барселона» и «Манчестер Сити» достигли полного соглашения по переходу Канселу! Сделка закрыта. ❗🔥 ОФИЦИАЛЬНО: Жоау Феликс исключен из состава «Атлетико Мадрид» на игру против «Бетиса». Tic-Тac ⏳👀 ❗️❗️❗️Фабрицио Романо: Переход Канселу в «Барселону» - вопрос времени.
Феликс конечно сомнительное усиление, но в аренду можно
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rigobersong
Ответ Karl0709
Как вы думаете Реал Мадрид от Барселоны на 15 или 20 очков будет отставать ?
Учитывая работу судей Барсе будет сложно с таким отрывом выиграть:)
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Rachid
Деку отправляй Канселу ближайшим самолетом, сам оставайся делай бумаги:))))
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Eziiko
Прям очень?
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