«Барса» хочет подписать Канселу очень быстро, позиции «Ман Сити» и «блауграны» сближаются

«Барселона» хочет оформить переход Жоау Канселу без промедления.

Как сообщает инсайдер , новый раунд переговоров запланирован на эти выходные. «Блауграна» хочет подписать фулбека очень быстро.

Позиции «Барселоны» и « » по вопросу о возможной договоренности сближаются.

Условия сделки по аренде 29-летнего флангового защитника точно будут включать в себя опцию выкупа. Обязательным выкуп не будет.

Клубам нужно согласовать последние детали, и тогда сделка будет оформлена.

Подробную статистику португальца можно посмотреть здесь.

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