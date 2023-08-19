«Барса» хочет подписать Канселу очень быстро, позиции «Ман Сити» и «блауграны» сближаются
«Барселона» хочет оформить переход Жоау Канселу без промедления.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новый раунд переговоров запланирован на эти выходные. «Блауграна» хочет подписать фулбека очень быстро.
Позиции «Барселоны» и «Манчестер Сити» по вопросу о возможной договоренности сближаются.
Условия сделки по аренде 29-летнего флангового защитника точно будут включать в себя опцию выкупа. Обязательным выкуп не будет.
Клубам нужно согласовать последние детали, и тогда сделка будет оформлена.
Подробную статистику португальца можно посмотреть здесь.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Я прекрасно понимаю,откуда у Реала деньги