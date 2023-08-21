«Барса» об обращении Хави к Захаряну: «Предлагалось приехать и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего»

Теги Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига возможные трансферы Арсен Захарян Футбол

В «Барселоне» опровергли, что Хави приглашал Арсена Захаряна в клуб.

Вчера было опубликовано видеообращение главного тренера «Барселоны» к Захаряну, записанное прошлой зимой. РБК сообщил, что Хави хотел видеть россиянина в команде, но «Барселона» не смогла сделать предложение о трансфере из-за финансовых проблем.

«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», – сказал пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес.

Этим летом Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо».

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50 комментариев

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Kirill IA
с каких это пор чтоб посмотреть тренировку надо чтоб записывал обращение главный тренер?
+147
-6
+141
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che kaif
Могли просто сказать что это был не Хави а пранкер Ашот из Еревана
+87
-4
+83
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Дядя ТУРА
ну да. делать же нечего приехать посмотреть как люди тренируются)) смешные
+57
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+47
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Поцелуй Оздоева
Представляю, как сносит крышу, когда тебе 19, а один из лучших полузащитников в истории записывает видео, как ждет тебя в Барселоне.
+22
-3
+19
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Евгений Стрекалов
Сейчас бы главный тренер команды видеообращение игроку записывал, чтоб приехал тренировку посмотреть. Если судить этой логике, то такие видеозаписи от Хави мы должны были и раньше видеть. Прям представил себе картину, как проходит тренировка Барсы, а на скамейках сидят футболисты из разных клубов и чемпионатов, которые прилетели в Испанию, чтобы "прост тренировку посмотреть".

Отговорка, конечно, идиотская. Но еще большими идиотами здесь является окружение Арсена, которое слило эту запись.
+20
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+18
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Kirill IA
с каких это пор чтоб посмотреть тренировку надо чтоб записывал обращение главный тренер?
А если они захотят его купить, обращение запишут все жители Барселоны
+11
-2
+9
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mr kovalsky
Ответ Поцелуй Оздоева
Представляю, как сносит крышу, когда тебе 19, а один из лучших полузащитников в истории записывает видео, как ждет тебя в Барселоне.
А потом оказывается что он просто звал попить пивка
+9
-2
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bellyashe
отговорка, конечно, забавная, но на самом деле действительно не очень красиво вышло, что это видео всё-таки слили. это показывает окружение игрока, как не самых надежных людей для ведения дел
+7
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Алексей Игоревич
Барселона по традиции позорится, ничего нового
+17
-11
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nurikkkk
Ответ rigobersong
Какая же гниль вокруг:)) Хави проявил человеческое отношение и уважение к игроку, кстати он и Савину спокойно интервью давал без всякого пафоса, потому что несмотря на все свое величие, а это лучший цп в истории футбола, 2 ЧЕ и 1 ЧМ только в сборной, Хави остается человечищем:))
И ноет ровное так же как и ныл когда играл....
+5
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Aleksey Yashin
Хави: Пссс, парень, хочешь посмотреть как я тренирую?
+6
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omsk1716
Не красиво со стороны Захаряна сливать такие видео, потешить свое самолюбие, якобы смотрите, мной интересовалась Барселона. Все равно что сливать фото своих бывших.
+5
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Sundance Neeskens
Ответ Дядя ТУРА
ну да. делать же нечего приехать посмотреть как люди тренируются)) смешные
Ну да, как будто ни один молодой перспективный игрок никогда не был приглашен топ-клубом посетить тренировку, клубные площадки, музей, игру и т.д. 😂😂😂 Это называется налаживание контактов, ваш кэп.
+6
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rigobersong
Какая же гниль вокруг:)) Хави проявил человеческое отношение и уважение к игроку, кстати он и Савину спокойно интервью давал без всякого пафоса, потому что несмотря на все свое величие, а это лучший цп в истории футбола, 2 ЧЕ и 1 ЧМ только в сборной, Хави остается человечищем:))
+15
-12
+3
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nurikkkk
А по факту, Барса цепляется за все что хоть немного блестит....
+3
-1
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vk5w6rqvxx
Ответ Дядя ТУРА
ну да. делать же нечего приехать посмотреть как люди тренируются)) смешные
Просто ничего другого не могут предложить😄 ни бонусы, ни зарплату, ни даже регистрацию
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vk5w6rqvxx
Ответ predMBAPPE
Так это и работает, приехал, посмотрел, загорелся, подписал контракт, дальше либо ТОП либо Мориба)))
У других клубов так работает, у барсы - приехал, посмотрел, подписал контракт, не зарегистрировали, а вот сейчас зарегят, завтра, через неделю, зимой, зарегили, снизь зп, бонусы не положены, мы тебя выставим на продажу, зп не дадим, продают)
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Vlad
Ответ Евгений Шазиев
Не. армяне в Барсе - последнее дело. Какой же он россиянин, а? Ну паспорт есть, и что? Не надо обогащать и без того культурно богатую Каталонию закавказскими традициями. И Москву тоже не надо. Пусть варятся в собственном древнем соку. Канделаки тоже обратно заберите. Весь закавказ недостоин России. Да и даже умирающей европы тоже.
Мартиросяна с Петросяном забыл упомянуть, приятель.
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kk.abb
Уж лучше сказать: «без комментариев», чем вот так обосраться.
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Barceloneta
Нобель всех развёл
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Поцелуй Оздоева
Ответ зак
если Хави один и лучших полузащитников в истории, то тогда Ригобер адекватный взрослый человек..
Если у тебя вызывает сомнение величие Хави, то от ригоберки ты недалеко ушел)
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vk5w6rqvxx
Ответ omsk1716
Не красиво со стороны Захаряна сливать такие видео, потешить свое самолюбие, якобы смотрите, мной интересовалась Барселона. Все равно что сливать фото своих бывших.
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Vlad
Ответ rewind
их ещё скинуться попросят, Лапорта сдаст бутылки и макулатуру, все таки серьезный клуб
А что, в Манчестере так поступают видимо: с миру по нитке- голому рубашка. У ваших соседей нефтедоллары, а у вас значит подаяния которые делают болельщики?
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madrilenos
Ответ Kirill IA
с каких это пор чтоб посмотреть тренировку надо чтоб записывал обращение главный тренер?
Там бы денег за то что-то он смотрит тренировку попросили.Поэтому и Хави задействовали 😅
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omsk1716
Ответ vk5w6rqvxx
Комментарий удален модератором
С чего это ты меня к Барсодрочерам приписал? Или ты посчитал что этим комментарием я выражаю свою любовь к Барселоне?
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