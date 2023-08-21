«Барса» об обращении Хави к Захаряну: «Предлагалось приехать и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего»
В «Барселоне» опровергли, что Хави приглашал Арсена Захаряна в клуб.
Вчера было опубликовано видеообращение главного тренера «Барселоны» к Захаряну, записанное прошлой зимой. РБК сообщил, что Хави хотел видеть россиянина в команде, но «Барселона» не смогла сделать предложение о трансфере из-за финансовых проблем.
«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», – сказал пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес.
Этим летом Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо».
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Отговорка, конечно, идиотская. Но еще большими идиотами здесь является окружение Арсена, которое слило эту запись.