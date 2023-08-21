«Барса» об обращении Хави к Захаряну: «Предлагалось приехать и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего»

В «Барселоне» опровергли, что Хави приглашал Арсена Захаряна в клуб.

Вчера было опубликовано видеообращение главного тренера «Барселоны» к , записанное прошлой зимой. РБК сообщил, что хотел видеть россиянина в команде, но « » не смогла сделать предложение о трансфере из-за финансовых проблем.

«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», – сказал пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес.

Этим летом Захарян перешел в « » из «Динамо».

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