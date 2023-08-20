Хави о 2:0 с «Кадисом»: «Эффективность – это не про «Барселону», вот почему мы подписали Гюндогана»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кадис Илкай Гюндоган Футбол

Хави отметил, что «Барселона» не использовала моменты в игре с «Кадисом» (2:0).

«Мы должны были забивать гораздо раньше. Эффективность – это не про нас. Вот почему мы подписали Гюндогана – чтобы он оказывал решающее влияние последним пасом.

Нам не хватало эффективности и терпения, но, думаю, игра получилась хорошей», – заявил главный тренер «Барселоны».

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45 комментариев

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Кирилл
Что Хетафе в прошлом туре, что Кадис сегодня поставили автобусы, которые пока что Барселона не умеет взламывать.
Хорошо что Илкай вспомнил как играл за МС и отправил Педри один на один с вратарем Кадиса )

Но с реализацией надо что-то делать срочно..
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Пепси пеналдувич
Ребята входят в сезон плавно плохо, но ничего все будет лучше. Леву на банку!
+27
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katalonec.uz
Надо леву посадить на скамейку, он никакой. Ферран или фати надо пробовать вместо него.
+21
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+19
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TumanBay
Ответ Кирилл
Что Хетафе в прошлом туре, что Кадис сегодня поставили автобусы, которые пока что Барселона не умеет взламывать. Хорошо что Илкай вспомнил как играл за МС и отправил Педри один на один с вратарем Кадиса ) Но с реализацией надо что-то делать срочно..
Пока на острие пенсия ничего хорошего не светит
+12
-1
+11
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Мурад Сабиев
Очень мало креатива в игре Барсы. Есть скоростные игроки на флангах, но они не отличаются большим футбольным интеллектом. Все сводилось к подачам с флангов где Левандовски ничего не мог сделать. Игру надо обострять через проникающие передачи в центр или полуфланг. Этого не было в матче кроме одного момента, который и закончился голом. С текущим составом Барсе будет сложно на что то претендовать не только в ЛЧ, но даже в Ла лиге.
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kokomelon
Пас Гюндогана на Педри это конфетка! Такой мастер
+7
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Nikhad
Такой игрой далеко в лч не уедешь...
+10
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fireflame1515
Ответ Пепси пеналдувич
Ребята входят в сезон плавно плохо, но ничего все будет лучше. Леву на банку!
Про леву согласен . В млс его
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Никита Куломзин
Гюндоган это конечно топ приобретение
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Леван Мкртчян
Ответ Nikhad
Такой игрой далеко в лч не уедешь...
2 тура прошло. Август месяц на дворе. Подавляющее большинство команд, выигрывавших ЛЧ за последние лет двадцать, постепенно вкатывались в сезон, не впечатляя на старте и набирая по-ходу сезона.
Исключений по пальцам пересчитать . Так что рано выводы делать, хотя, конечно же, Барса не фаворит ЛЧ в этом сезоне -- это очевидно
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Vladik Fartusov
Пока игра команды совсем не впечатляет…
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Catalonia is the independent republic
Ответ 943t
Лёва Барселоне вообще не подходит, пас отдать не может, видения поля нет 👎 нам бы такой типа Бензема, отлично подошёл
Пас отдать не может, но голевую отдал...
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yarmuck
Ответ Мурад Сабиев
Очень мало креатива в игре Барсы. Есть скоростные игроки на флангах, но они не отличаются большим футбольным интеллектом. Все сводилось к подачам с флангов где Левандовски ничего не мог сделать. Игру надо обострять через проникающие передачи в центр или полуфланг. Этого не было в матче кроме одного момента, который и закончился голом. С текущим составом Барсе будет сложно на что то претендовать не только в ЛЧ, но даже в Ла лиге.
Интересно, прошло всего два тура и мы уже делаем прогнозы на весь сезон, кстати, то же самое было и в прошлом году после матча с Райо.
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Cakefabregas
Ответ katalonec.uz
Надо леву посадить на скамейку, он никакой. Ферран или фати надо пробовать вместо него.
А как Лева будет форму набирать?
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Catalonia is the independent republic
Ответ Пепси пеналдувич
Ребята входят в сезон плавно плохо, но ничего все будет лучше. Леву на банку!
Голевую отдал...
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Иван Баланар
Ответ alberto-m
болезни - это когда ты заходишь на форум команды которую ты ненавидишь и начинаешь писать всякую хрень Вот это болезнь к врачу обратись возможно ещё не поздно
Что значит ненавижу?
Я задал адекватный вопрос конкретному болельщику этого клуба, а порвало тебя. Так, может, это ты болеешь?)
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Мурад Сабиев
Ответ TumanBay
Не знаю почему тебя минусуют,но ты прав. Моментами замечал,что в атаке все как вкопанные стояли абсолютно без движения. Отсюда и бесконечные забросы,от которых толка нет пока никакого. Главное до прихода Роке не слить гонку в ла лиге.
Я думаю, что держать в старте и Педри, и Гави-это ошибка. Они очень работоспособны, физически сильны и хорошо расчищают, но из-за того, что оба играют в составе, не хватает креатива в центре поля.
Плюс Де Йонг играл сегодня в оттяжке, это тоже повлияло. Одного Гюндогана не хватает. Отсутствие Бускетса влияет, конечно.
Фланговые нападающие должны открываться за спину с фланга в центр или создавать пространство для проникающих передач, а не пробегать бровку и подавать на Леву, который все-таки сдает.
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TumanBay
Ответ Мурад Сабиев
Очень мало креатива в игре Барсы. Есть скоростные игроки на флангах, но они не отличаются большим футбольным интеллектом. Все сводилось к подачам с флангов где Левандовски ничего не мог сделать. Игру надо обострять через проникающие передачи в центр или полуфланг. Этого не было в матче кроме одного момента, который и закончился голом. С текущим составом Барсе будет сложно на что то претендовать не только в ЛЧ, но даже в Ла лиге.
Не знаю почему тебя минусуют,но ты прав. Моментами замечал,что в атаке все как вкопанные стояли абсолютно без движения. Отсюда и бесконечные забросы,от которых толка нет пока никакого. Главное до прихода Роке не слить гонку в ла лиге.
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Игорь Климов
Видимо, пора уже Левандовски ехать за большими деньгами в Саудовскую Аравию.
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blаncо
Тяжело идёт мяч в центре поля. Бускетса очень не хватает; его пасов, свободных зон, отборов, перехватов.
Лёве нужно посидеть на скамейке. Непонятно для чего он каждую игру выходит в старте.
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Марат Люсьеныч
Так уж случилось, что смотрю вторую игру подряд Барселоны. Прям плохо играют. Победу вымучали. Какого-то класса не хватает что ли
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Barca-TM
Пока очень рано что-то конкретно сказать, сезон длинный а он только начался.
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943t
Лёва Барселоне вообще не подходит, пас отдать не может, видения поля нет 👎 нам бы такой типа Бензема, отлично подошёл
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muslim95
Ответ Марат Люсьеныч
Так уж случилось, что смотрю вторую игру подряд Барселоны. Прям плохо играют. Победу вымучали. Какого-то класса не хватает что ли
Нет доминирования как раньше, класс не тот
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Catalonia is the independent republic
Ответ Марат Люсьеныч
Так уж случилось, что смотрю вторую игру подряд Барселоны. Прям плохо играют. Победу вымучали. Какого-то класса не хватает что ли
10 ударов в створ- выручали?
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