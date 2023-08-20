Хави о 2:0 с «Кадисом»: «Эффективность – это не про «Барселону», вот почему мы подписали Гюндогана»

Хави отметил, что «Барселона» не использовала моменты в игре с «Кадисом» (2:0).

«Мы должны были забивать гораздо раньше. Эффективность – это не про нас. Вот почему мы подписали – чтобы он оказывал решающее влияние последним пасом.

Нам не хватало эффективности и терпения, но, думаю, игра получилась хорошей», – заявил главный тренер «Барселоны».

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