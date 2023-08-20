Хави о 2:0 с «Кадисом»: «Эффективность – это не про «Барселону», вот почему мы подписали Гюндогана»
Хави отметил, что «Барселона» не использовала моменты в игре с «Кадисом» (2:0).
«Мы должны были забивать гораздо раньше. Эффективность – это не про нас. Вот почему мы подписали Гюндогана – чтобы он оказывал решающее влияние последним пасом.
Нам не хватало эффективности и терпения, но, думаю, игра получилась хорошей», – заявил главный тренер «Барселоны».
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Хорошо что Илкай вспомнил как играл за МС и отправил Педри один на один с вратарем Кадиса )
Но с реализацией надо что-то делать срочно..
Исключений по пальцам пересчитать . Так что рано выводы делать, хотя, конечно же, Барса не фаворит ЛЧ в этом сезоне -- это очевидно
Я задал адекватный вопрос конкретному болельщику этого клуба, а порвало тебя. Так, может, это ты болеешь?)
Плюс Де Йонг играл сегодня в оттяжке, это тоже повлияло. Одного Гюндогана не хватает. Отсутствие Бускетса влияет, конечно.
Фланговые нападающие должны открываться за спину с фланга в центр или создавать пространство для проникающих передач, а не пробегать бровку и подавать на Леву, который все-таки сдает.
Лёве нужно посидеть на скамейке. Непонятно для чего он каждую игру выходит в старте.