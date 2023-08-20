16-летний Ямаль попал в старт «Барселоны» на матч с «Кадисом» – впервые в карьере
16-летний Ламин Ямаль впервые включен в стартовый состав «Барселоны».
Полузащитник примет участие в матче 2-го тура Ла Лиги против «Кадиса». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.
Выпускник клубной академии до этого выходил в матчах основной команды только на замену. Так, 13 августа он сыграл против «Хетафе», появившись на 76-й минуте.
Со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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когда ему еще играть, если не сейчас. дембеле свалил, рафинья дисквалицифирован, ферран и фати ужасно отыграли предыдущий сезон.
шансы для него и абде.