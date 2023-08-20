16-летний Ямаль попал в старт «Барселоны» на матч с «Кадисом» – впервые в карьере

Теги Барселона Ла Лига Кадис Ламин Ямаль Футбол

16-летний Ламин Ямаль впервые включен в стартовый состав «Барселоны».

Полузащитник примет участие в матче 2-го тура Ла Лиги против «Кадиса». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Выпускник клубной академии до этого выходил в матчах основной команды только на замену. Так, 13 августа он сыграл против «Хетафе», появившись на 76-й минуте.

Со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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11 комментариев

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Demyan Grachev
не могу не отметить подход Хави к молодым,реально -это круто
+12
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yarmuck
Ждем дебютный гол
+8
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Mr. Kobayashi
Ответ Кирилл
Главное, чтобы не было как с Фати: рано подвели к основе и начали выпускать в старте, а потом сломался и до сих пор не может выйти на пик своей игры.
случай с Фати, как и Умтити - конкретно в упертости футболиста(окружения) по части консервативного лечения травм.

когда ему еще играть, если не сейчас. дембеле свалил, рафинья дисквалицифирован, ферран и фати ужасно отыграли предыдущий сезон.

шансы для него и абде.
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ljolik888
Удачи конечно , но рано ему в старте выходить . 16 лет это слишком мало , организм ещё не окреп. Как раз на 10 - 20 минут в конце матча для него самое то . Игроки уставшие и ему легче будет показывать свою игру.
+3
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Кирилл
Главное, чтобы не было как с Фати: рано подвели к основе и начали выпускать в старте, а потом сломался и до сих пор не может выйти на пик своей игры.
+3
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Bazilic
Будущий Голден Бой, проверяйте
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noti22
И его убрали из фентези🤦🏽‍♂️
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alexis2020
Ответ Akezhan Kutvarov
Ну если быть честным, то кроме Бальде и Ямала, особо никого и не отметить. Фати, Гави и Педри при Кумане заиграли, Бальде кстати при нем тоже начал подтягиваться.
Фати еще при Вальверде заиграл, а потом начал сдавать
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