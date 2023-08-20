16-летний Ямаль попал в старт «Барселоны» на матч с «Кадисом» – впервые в карьере

16-летний Ламин Ямаль впервые включен в стартовый состав «Барселоны».

Полузащитник примет участие в матче 2-го тура против « ». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Выпускник клубной академии до этого выходил в матчах основной команды только на замену. Так, 13 августа он сыграл против «Хетафе», появившись на 76-й минуте.

Со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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