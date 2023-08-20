«МЮ» интересен Влаходимос. У вратаря конфликт с тренером «Бенфики»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Одиссеас Влаходимос Дин Хендерсон Фабрицио Романо Футбол

Одиссеас Влаходимос может присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, манкунианцы изучают возможность подписания голкипера, который, как ожидается, покинет «Бенфику».

По сведениям O Jogo, у 29-летнего грека перед игрой с «Эштрелой» (2:0) возник конфликт с главным тренером Рогером Шмидтом. Вратарю не понравилось то, что он не был включен в стартовый состав, и он высказал немцу свои претензии, что привело к перепалке.

Влаходимос рассматривается «МЮ» как запасной голкипер на случай ухода Дина Хендерсона, интересующего «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».

Со статистикой выступлений вратаря «Бенфики» можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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FilinMD
Ответ Dvin
Звучит как болезнь 😅
«Сожалею, но анализы показали у вас наличие влаходимоса»
+4
0
+4
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Dvin
Звучит как болезнь 😅
+3
0
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Георгий Кузьминых
А если бы Злобин остался в Бенфики, не купили бы Трубина. И Ваня мог пободаться за место в старте.
+2
0
+2
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Алекс Самойлов
Онана бракованный оказался ???
+1
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BZB
На счет Онаны стали что-то подозревать.
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Direct free kick
Влаходимос явно лучше онотоле трубина, чья покупка чисто спонсорство режима зели. У любого нормального человека возник бы конфликт, когда тебя хотят променять на хлопчика уровня Свилара (сейчас 2-й вратарь Ромы, ранее 3-й вратарь Бенфики)
+9
-9
0
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dimamak10
Ответ Любезный Коссутий
не пойдет он вторым номером, да и не нужен он Манчестеру. вторым и Хитон может побыть
Если Тен Хаг будет использовать ротацию вратарей как в прошлом сезоне , то можно оставить и Хитона.
+1
-1
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