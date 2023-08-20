«МЮ» интересен Влаходимос. У вратаря конфликт с тренером «Бенфики»

Одиссеас Влаходимос может присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, манкунианцы изучают возможность подписания голкипера, который, как ожидается, покинет «Бенфику».

По сведениям O Jogo, у 29-летнего грека перед игрой с «Эштрелой» (2:0) возник конфликт с главным тренером Рогером Шмидтом. Вратарю не понравилось то, что он не был включен в стартовый состав, и он высказал немцу свои претензии, что привело к перепалке.

Влаходимос рассматривается «МЮ» как запасной голкипер на случай ухода Дина Хендерсона, интересующего «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».

Со статистикой выступлений вратаря «Бенфики» можно ознакомиться здесь.

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