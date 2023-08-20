«МЮ» и «Кристал Пэлас» начали переговоры о трансфере Хендерсона

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Ноттингем Форест Дин Хендерсон Футбол

Дин Хендерсон может оказаться в «Кристал Пэлас».

По данным Daily Mail, «орлы» начали обсуждать с «Манчестер Юнайтед» трансфер голкипера.

На 26-летнего англичанина также претендует «Ноттингем Форест», арендовавший его на сезон-2022/23, однако прогресса в переговорах давно нет.

В последний раз Хендерсон играл за «Манчестер Юнайтед» в феврале 2022 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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rooney pers
Ответ Ман Сити
Помню сколько его манюшиники пиарили, а в итоге он под африканским привозом, которому за шиворот каждый матч закидывают
И не говори. Неадекваты эти манюшники. Не то что болелы Сити.
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Picachu
Ответ Ман Сити
Помню сколько его манюшиники пиарили, а в итоге он под африканским привозом, которому за шиворот каждый матч закидывают
У нас в России даже таких нету .так что цыц .
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