«МЮ» и «Кристал Пэлас» начали переговоры о трансфере Хендерсона

Дин Хендерсон может оказаться в «Кристал Пэлас».

По данным Daily Mail, «орлы» начали обсуждать с «Манчестер Юнайтед» трансфер голкипера.

На 26-летнего англичанина также претендует «Ноттингем Форест», арендовавший его на сезон-2022/23, однако прогресса в переговорах давно нет.

В последний раз Хендерсон играл за «Манчестер Юнайтед» в феврале 2022 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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