«МЮ» и «Кристал Пэлас» начали переговоры о трансфере Хендерсона
Дин Хендерсон может оказаться в «Кристал Пэлас».
По данным Daily Mail, «орлы» начали обсуждать с «Манчестер Юнайтед» трансфер голкипера.
На 26-летнего англичанина также претендует «Ноттингем Форест», арендовавший его на сезон-2022/23, однако прогресса в переговорах давно нет.
В последний раз Хендерсон играл за «Манчестер Юнайтед» в феврале 2022 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
3 комментария