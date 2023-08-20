«МЮ» интересуется Верратти, несмотря на договоренность хавбека «ПСЖ» с «Аль-Ахли» (L’Équipe)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Марко Верратти Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Марко Верратти.

У итальянца уже есть соглашение с «Аль-Ахли», однако саудовцы пока не могут договориться с «ПСЖ».

Как пишет GFFN со ссылкой на L’Équipe, переход полузащитника в «Манчестер Юнайтед» «не исключен».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет 50-60 млн евро за Марко.

В сезоне-2022/2023 Верратти провел 38 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись ассистом.

Сообщалось, что новый тренер Луис Энрике не рассчитывает на футболиста.

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69 комментариев

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llolishe
Зная Манчестер Юнайтед то они вернут легенду Шнайдерлена и продадут Мактомини за 1 млн евро Норвичу
+38
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Street Fighter
Ответ llolishe
Такую атаку бред называть слабой
Нет, не бред.У ПСЖ был реально сильный состав, когда там был Ибрагимович, Кавани в самом соку, молодой Вератти, Матьюди, молодой Тьяго Силва,Давид Луиз, Тьяго Мотта, тот же Маркиньос, Ди Мария… Вот это был состав. Сильный и сбалансированный. А то, что сейчас — ну, не знаю. Как то жалко выглядит по сравнению с тем, что было
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Street Fighter
У ПСЖ вообще состав какой то очень слабый стал, только линия защиты на топ уровне. Полузащита максимально средняя, нападение тоже, сейчас уберите оттуда Мбаппе и вообще отстой будет. Даже и непонятно как так вышло
+13
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Тухель
Ответ Антон Орехов
Кого необходимо взять МЮ ?
Родри, Холланда, Б.Силву, Альвареса, Фодена, Палмера, Диаша, Стоунза, двух Гвардиол. Тогда может заиграют
+10
-3
+7
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llolishe
Лучше бы интересовались Ольгой Кармоной
Всетаки чемпионка мира🤣
+15
-9
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llolishe
Ответ Street Fighter
У ПСЖ вообще состав какой то очень слабый стал, только линия защиты на топ уровне. Полузащита максимально средняя, нападение тоже, сейчас уберите оттуда Мбаппе и вообще отстой будет. Даже и непонятно как так вышло
Мбаппе-Рамуш-Дембеле слабая атака?
+12
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QWertY
Ответ Cristiano Ronaldo
Чего только одна база стоит, которая признана худшей среди всех клубов АПЛ, менеджмент непрофессиональный, скаутского отдела нет, трансферная стратегия отсутствует, тренер ограниченный и слабый. Всё по дело Рон сказал. При этом Рон разрывает в новой лиге и продолжает голы штамповать, а МЮ при Тен Хаге, играет даже хуже чем при Рангнике и Мойесе.
Разрывает в новой лиге🤣
Не знал, что последнее место это разрывать😂
+5
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Born is the King
И так 100 килограммовый бразил смешил все 99 минут против Тоттенхэма. Нужен ещё один сдавший полузащ, главное имя игрока
+11
-7
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Иван Иванов
Ответ Street Fighter
У ПСЖ вообще состав какой то очень слабый стал, только линия защиты на топ уровне. Полузащита максимально средняя, нападение тоже, сейчас уберите оттуда Мбаппе и вообще отстой будет. Даже и непонятно как так вышло
ЧМ уже провели. 😉
+7
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Street Fighter
Ответ llolishe
Мбаппе-Рамуш-Дембеле слабая атака?
Ну да, а что в ней такого то? Дембеле за последние 6 лет топово провел лишь отрезок при Хави, Рамуш — непонятны его перспективы пока что. Ну вот только Мбаппе готовый топ игрок. Но вот я и говорю, уберите его оттуда и вообще кошмар будет. Для уровня ЛЧ у ПСЖ точно слабая атака
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Аморалинни
Ага, на место Маунта, которого месяц назад за полтос взяли
Верим
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Bazilic
Ответ Cristiano Ronaldo
Рон 18 голов отгрузил, в отличии от мёртвых Марсьяля, Антони и Вегорста. Проблема была точно не в нём, он их маскировал.
А почему тогда без него сразу в ЛЧ попали?
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llolishe
Ответ Born is the King
И так 100 килограммовый бразил смешил все 99 минут против Тоттенхэма. Нужен ещё один сдавший полузащ, главное имя игрока
А представь каково сейчас Мактомини
+5
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Hoffman Snape
Ответ Аморалинни
Ага, на место Маунта, которого месяц назад за полтос взяли Верим
Этого Маунта вчера какой-то пацан деклассировал
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Cristiano Ronaldo
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Это товарищеский турик, у Кристи 3 сезона нет трофеев, а мог зп женскую сборную Испании сыграть
Это официальный турнир) А вот что Манчестер Юнайтед при Тен Хаге выиграл, кроме Кубка Английской Лиги? Даже от Севильи отлетели, без шансов.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ llolishe
Ну Каземиро чуть медлительнее стал играть+Биссума обошел его легко
человек уже с пузом пришел в предсезонка играть.
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QWertY
Ответ SashokPirozhok
Каземиро этому сброду и щеглу, выкинувшему легенду клуба, дал 3 место. 6-8 место реальный уровень прошлого сезона. Если бы голландец еще дольше держал Каза в запасе(он дал ему старт вообще где-то ближе к 10 туру), то мы могли и вообще без ЕК быть
Криштибой, почему говоря про МЮ ты употребляешь «мы»? Для тебя «мы» это аль наср
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Redhead One
Ответ Born is the King
И так 100 килограммовый бразил смешил все 99 минут против Тоттенхэма. Нужен ещё один сдавший полузащ, главное имя игрока
Зная Боули, он был бы готов этого бразила за 120кк взять у Реала)
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red hikkikomori
На Амрабата 30 зажали, ждут когда кого-то продадут , а на Вератти 50-60 не зажмут конечно же)
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Артем Горлов
больше похоже на вброс, чтобы ускорить коллег из Аль-Ахли. К кому только не приписывают интерес МЮ для похожих целей
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llolishe
Ответ RealJon
нуу, не за гроши там ПСЖ отпускает Марко в Аравию, ожидается предложение где то 50 лямов. Если МЮ перебьет такую сумму, все АПЛ будет ржать над ними )))
Ну Каземиро чуть медлительнее стал играть+Биссума обошел его легко
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Антон Орехов
Ответ llolishe
Мбаппе-Рамуш-Дембеле слабая атака?
Ещё Асенсио и вороятно Коло Муани.
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Cristiano Ronaldo
Ответ PIT-BUL
Самое главное найти повод утешить себя. Согласен.
Так это вы себя утешаете, что все проблемы были связаны с Кришем, а как оказалось без него клуб, стал играть ещё хуже.
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PIT-BUL
Ответ Cristiano Ronaldo
А толку? У команды нет ни схемы, ни физики, ни игры. Каземиро уже походу и не рад переходу, а до этого разрывал за Реал. Руководство и тренера менять надо, трансферной и скаутской стратегии, у клуба напрочь нет.
не обижайся что твоего одуванчика выперли из клуба.
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Я Гражданин Мира
Ответ Cristiano Ronaldo
Чего только одна база стоит, которая признана худшей среди всех клубов АПЛ, менеджмент непрофессиональный, скаутского отдела нет, трансферная стратегия отсутствует, тренер ограниченный и слабый. Всё по дело Рон сказал. При этом Рон разрывает в новой лиге и продолжает голы штамповать, а МЮ при Тен Хаге, играет даже хуже чем при Рангнике и Мойесе.
С такой игрой мю не на что не способен.
Я лично тогда так и не понял за что все напали на Роналду
В этом мире правду нельзя говорить похоже.
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