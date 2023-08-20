«МЮ» интересуется Верратти, несмотря на договоренность хавбека «ПСЖ» с «Аль-Ахли» (L’Équipe)
«Манчестер Юнайтед» интересуется Марко Верратти.
У итальянца уже есть соглашение с «Аль-Ахли», однако саудовцы пока не могут договориться с «ПСЖ».
Как пишет GFFN со ссылкой на L’Équipe, переход полузащитника в «Манчестер Юнайтед» «не исключен».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет 50-60 млн евро за Марко.
В сезоне-2022/2023 Верратти провел 38 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись ассистом.
Сообщалось, что новый тренер Луис Энрике не рассчитывает на футболиста.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Всетаки чемпионка мира🤣
Не знал, что последнее место это разрывать😂
Верим
Я лично тогда так и не понял за что все напали на Роналду
В этом мире правду нельзя говорить похоже.