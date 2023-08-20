«МЮ» интересуется Верратти, несмотря на договоренность хавбека «ПСЖ» с «Аль-Ахли» (L’Équipe)

«Манчестер Юнайтед» интересуется Марко Верратти.

У итальянца уже есть соглашение с «Аль-Ахли», однако саудовцы пока не могут договориться с «ПСЖ».

Как пишет GFFN со ссылкой на L’Équipe, переход полузащитника в « » «не исключен».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет 50-60 млн евро за Марко.

В сезоне-2022/2023 провел 38 матчей за « » во всех турнирах, отметившись ассистом.

Сообщалось, что новый тренер Луис Энрике не рассчитывает на футболиста.

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