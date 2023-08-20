Михаил Кержаков: «Спартак» остается раздражителем для всех. Более реваншистские настроения у них – за «Зенитом» больше побед в последние 5-6 лет»

Михаил Кержаков высказался о матче со «Спартаком».

– Для вас это далеко не первый матч со «Спартаком» за карьеру. Со временем количество адреналина перед такими играми становится меньше или наоборот?

– Такие игры – это точно не обыденность, а адреналин – на определенном высоком уровне, вне зависимости от возраста и опыта. В то же время, именно за «Зенит» против «Спартака» у меня не так много матчей (6-й для Кержакова – Sports.ru).

– В других клубах, за которые вы играли, отношение к матчам со «Спартаком» было таким же?

– С одной стороны – да. С другой, лично для меня напряжение было чуть меньшим, потому что «Зенит» – моя родная команда, Петербург – город, в котором я живу. Соответственно, и количество болельщиков несравнимо больше, если сопоставлять с другими клубами, в которых играл. А значит, и ответственность – она другая.

– К этому матчу со «Спартаком» «Зенит» подходит в непривычной в последние годы роли догоняющего.

– Понятно, что это не самый лучший наш старт, но это только начало чемпионата. Мы обязательно поднимемся наверх. Но турнирное положение на антураж такого матча, как «Спартак» – «Зенит», не влияет никоим образом.

– По статистике, по воротам красно-белых бьют чаще всего, если не считать «Локомотива». Значит, в воскресенье нас ждет супероткрытая игра?

– Теоретически получается так. Но футбол тем и прекрасен, что часто рвет шаблоны. Одно дело – статистические выкладки на бумаге, а другое, когда ты выходишь непосредственно на живую игру.

Поэтому ничего бы не стал загадывать даже относительно характера игры. Банально, но все покажет только сам матч. Но я уверен, что победит тот, кто больше этого заслуживает.

– Новичок «Спартака» Бонгонда забивает практически в каждом матче. Повод для более пристального изучения этого игрока перед очной встречей?

– Там вся атака требует более пристального изучения. У «Спартака» впереди хорошее трио. А Промес, естественно, лидер команды. Но мы все эти моменты разбираем и понимаем, как играет «Спартак».

– Красно-белые начали чемпионат с трех побед, но перед игрой с «Зенитом» потерпели поражение в Екатеринбурге.

– Давайте так – если бы было наоборот, три поражения на старте и победа в четвертом туре, это ничего бы не значило, потому что наш матч особенный. На него у всех другой настрой.

– Егор Титов заявил, что в его игроцкие времена на игру со «Спартаком» футболисты «Зенита» выходили, как на последний матч в жизни. По вашим ощущениям, с красно-белыми сейчас то же самое происходит?

– Естественно, я тоже помню те времена. Но если отмотать часы на 20 лет назад, с таким настроем на «Спартак» не только «Зенит» выходил. Красно-белые были, да и остаются, раздражителем для всех. Но если взять последние 5-6 лет, конечно, за нами больше побед и, соответственно, более реваншистские настроения именно у «Спартака», – сказал вратарь «Зенита».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?