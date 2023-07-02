Орлов о «Спартаке»: «Селекция неудачная, свои лидеры не растут. Команду надо переродить фактически»
Геннадий Орлов считает, что «Спартак» не сможет выиграть Мир РПЛ в следующем сезоне.
«Может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне? Сможет, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге дошел до третьего места.
Но меня пугает другое. Женя Ловчев, мой друг, очень хвалил Мележикова. Говорил, что это приличный мужик. А потом раз – и Мележикова убрали. Чехарда!
Не знаю, как все внутри, но самое главное – стабильность кадров и селекция игроков. Последние годы селекционные дела у «Спартака» шли неудачно. Плюс свои лидеры не растут, все время на одном уровне. Но для чемпионства этого недостаточно. «Спартак» должен фактически переродить команду. У них есть способные молодые ребята, Хлусевич и Литвинов, например», – сказал Орлов.
Кержаков в рамке
У Зенита отличная селекция. И гена это знает. А у Спартака селекция слабая. Об этом Гена говорит. С чем вы не согласны?
Он сказал, что у Спартака неудачная селекция. И вы сделали из этого вывод, что у Зенита нет легионеров? Аххахаахах
Ну и как бы владелец сменился, вполне ожидаемо, что так или иначе будут перестановки. Я бы еще Эшуорта поменял. Весьма сомнительный персонаж. Другой вопрос, кого вместо, ну вот пусть и думают.