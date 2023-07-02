Орлов о «Спартаке»: «Селекция неудачная, свои лидеры не растут. Команду надо переродить фактически»

Геннадий Орлов считает, что «Спартак» не сможет выиграть Мир РПЛ в следующем сезоне.

«Может ли «Спартак» конкурировать с « » в новом сезоне? Сможет, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге дошел до третьего места.

Но меня пугает другое. Женя Ловчев, мой друг, очень хвалил Мележикова. Говорил, что это приличный мужик. А потом раз – и убрали. Чехарда!

Не знаю, как все внутри, но самое главное – стабильность кадров и селекция игроков. Последние годы селекционные дела у « » шли неудачно. Плюс свои лидеры не растут, все время на одном уровне. Но для чемпионства этого недостаточно. «Спартак» должен фактически переродить команду. У них есть способные молодые ребята, и , например», – сказал .