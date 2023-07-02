Орлов о «Спартаке»: «Селекция неудачная, свои лидеры не растут. Команду надо переродить фактически»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Евгений Ловчев Геннадий Орлов Евгений Мележиков Даниил Хлусевич Руслан Литвинов Футбол

Геннадий Орлов считает, что «Спартак» не сможет выиграть Мир РПЛ в следующем сезоне.

«Может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне? Сможет, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге дошел до третьего места.

Но меня пугает другое. Женя Ловчев, мой друг, очень хвалил Мележикова. Говорил, что это приличный мужик. А потом раз – и Мележикова убрали. Чехарда!

Не знаю, как все внутри, но самое главное – стабильность кадров и селекция игроков. Последние годы селекционные дела у «Спартака» шли неудачно. Плюс свои лидеры не растут, все время на одном уровне. Но для чемпионства этого недостаточно. «Спартак» должен фактически переродить команду. У них есть способные молодые ребята, Хлусевич и Литвинов, например», – сказал Орлов.

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54 комментария

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Shibosan
А "Зенит" каких своих лидеров после Кержакова и Аршавина вырастил? Халка, Дзюбу и Малкома?
+86
-16
+70
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Кокич
Переродить это как?
Через Зарему.Она может нарожать новый Спартак.
+39
-7
+32
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Shibosan
А "Зенит" каких своих лидеров после Кержакова и Аршавина вырастил? Халка, Дзюбу и Малкома?
Через паспортный стол двоих россиян точно вырастили.
+20
-5
+15
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Дмитрий9779
Сами разберутся.
+21
-6
+15
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Sinister Kid
Ох, уж эти свои лидера Зенита: Педринью, Клаудинью, Вендел, Малком. Исконные питерцы.
+21
-7
+14
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Spaten
Вшивый все про баню))
+25
-12
+13
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kasdgq76wztv
Гена не прав,выпускники академии в каждом клубе есть,в основной команде,воспитанники очень хорошего уровня,насчёт лидеров,пусть назовет их в Зените
+10
-3
+7
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Spartakus1984
зенит каких лидеров именно вырастил?
+16
-10
+6
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Удар Кержакова
Ответ Юрий Р.
Я смотрю за эти годы в Зените выросли свои лидеры!!!
Написано же, что и селекция не удачная и лидеры не растут. Из-за этого и неудачи из года в год. У Зенита лидеры не растут, но с селекцией порядок. Как и у цска например.
+6
-1
+5
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zzzeeerrrooo
Ответ Pueblo
Да всё так, Орлов печётся о конкуренции в чемпионате - скучно ему стало (не только ему). Ну да, в Зените свои тоже не растут, зато с селекцией всё ок.
Круговой Кузяев Чистяков в обойме
Кержаков в рамке
+6
-1
+5
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skurguzov1963@gmail.com
Ответ Shibosan
А "Зенит" каких своих лидеров после Кержакова и Аршавина вырастил? Халка, Дзюбу и Малкома?
точно подметил
+10
-6
+4
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angry horse
Ответ Гамарджоба Генацвале
Через Зарему.Она может нарожать новый Спартак.
11 мукунок самое то, главное, чтобы не от Федуна😎
+7
-3
+4
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Валерий Салтыков
У зенита все свои играют, поэтому уже 9 бразильцев в команде, не считая мелких развлечений.
+4
-1
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Полосатый Октобус*)
Ответ Sinister Kid
Ох, уж эти свои лидера Зенита: Педринью, Клаудинью, Вендел, Малком. Исконные питерцы.
Это тут при чем?
У Зенита отличная селекция. И гена это знает. А у Спартака селекция слабая. Об этом Гена говорит. С чем вы не согласны?
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Полосатый Октобус*)
Ответ Валерий Салтыков
У зенита все свои играют, поэтому уже 9 бразильцев в команде, не считая мелких развлечений.
Гена разве это отрицает?
Он сказал, что у Спартака неудачная селекция. И вы сделали из этого вывод, что у Зенита нет легионеров? Аххахаахах
+3
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Pueblo
Да всё так, Орлов печётся о конкуренции в чемпионате - скучно ему стало (не только ему). Ну да, в Зените свои тоже не растут, зато с селекцией всё ок.
+5
-2
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юра георгиевский
Ответ Кокич
Переродить это как?
Зарема знает.
+3
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Алексей Ильин
Ответ nikolakovalenko@mail.ru
Ну объясните мне что он до Спартака такой не равнодушный тут одно или любит или боится. Зенит может купить хоть всю Бразилию, но Спартак это клуб за который болеют больше народу чем живет в Бразилии. Это не предсказуемый клуб , поэтому посмотрим сезон впереди.
Посмотрим, впереди Пердив!
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Sebastian Debussy
Ответ Spaten
Вшивый все про баню))
его спрашивают, он отвечает
+2
0
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Юрий Р.
Я смотрю за эти годы в Зените выросли свои лидеры!!!
+3
-1
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Dayti
Ответ Shibosan
А "Зенит" каких своих лидеров после Кержакова и Аршавина вырастил? Халка, Дзюбу и Малкома?
ну, селекция у Зенита на 3 головы выше 🤷‍♂️ Спартак тоже немало инвестировал, но получил то что имеет
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Удар Кержакова
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Прикольно, когда из стана, в общем-то главного раздражителя, объясняют, что и по чем в клубе, где, наверное, даже в раздевалке не был никогда.) Я не об игре, если что. А о внутренней кухне.))
А Зенит все комментируют прям из раздевалки? Глупая логика какая-то.
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bedLaM
Литивнов такой ну да, ну да, пошел я...
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Сергей Лимонников
Ответ Регион-36
Малафеев, Кержаков, Аршавин, Быстров, Радимов, Денисов. это только те, кто в основе выходил за Зенит, примерно в одно время, все воспитанники "Смены" мало ?)
Мы уже поняли, что зенит вырастил экспертов Матч ТВ. Че то новое будет?
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Peter Parker
Мележиков запомнился только тем, что при нем просто было норм. Но он не профильный управленец и никогда им не был, с самого начала было понятно, что в должности генерального он пробудет пока не найдут подходящую кандидатуру. Финансист Малышев выглядит подходящей фигурой, которая займется финансовой и организационной жизнью клуба. Да и если Белых из Авангарда возьмут, может получится перспективный тандем. Как минимум, у них есть профильное образование для этого и опыт работы с такими структурами

Ну и как бы владелец сменился, вполне ожидаемо, что так или иначе будут перестановки. Я бы еще Эшуорта поменял. Весьма сомнительный персонаж. Другой вопрос, кого вместо, ну вот пусть и думают.
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