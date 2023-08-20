Дест уйдет в ПСВ в аренду с правом выкупа за 10 млн евро. «Барса» будет платить половину его зарплаты

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Барселона Ла Лига возможные трансферы Серджиньо Дест Футбол

«Барселона» отдаст Серджиньо Деста в аренду ПСВ.

По данным Diario Sport, у клуба из Нидерландов будет право выкупа защитника за 10 млн евро.

Кроме того, «Барселона» будет платить около половины зарплаты Деста.

В прошлом сезоне Дест выступал за «Милан» на правах аренды и провел 8 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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<~Inter~>
через год вернётся
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Budabuda
надеюсь там и останется. удивительно бездарно- необучаемое существо
+5
-1
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Daniel
Ответ Inside 88 LW
Если и ПСВ не выкупит за 10 - парню нужно заканчивать карьеру.
Абсолютно точно не выкупит. Он сейчас не стоит и 5 миллионов
Уровень упал драматически
+2
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ScaryClown//1
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не уровень клуба явно
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Горькие слёзы Моуриньо
Кто помнит - за сколько его купили?
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BZB
Ехал бы уже на родину, уровень европейского футбола не тянет.
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Andrey Dreiling
Ответ Inside 88 LW
20 если не ошибаюсь.
22. Бавария 20 давала и Барсе нужно было необходимо больше предложить, т.к. Дест хотел именно в Барселону
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Inside 88 LW
Если и ПСВ не выкупит за 10 - парню нужно заканчивать карьеру.
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St.7
Даст не оправдал ожидания фанатов...Он явно не уровень европейской команды.
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Inside 88 LW
Ответ Daniel
Абсолютно точно не выкупит. Он сейчас не стоит и 5 миллионов Уровень упал драматически
Согласен но я к тому что может парень уже начнет играть в футбол - за годик есть шанс на это. А если нет - то как и писал нужно заканчивать карьеру "футболиста". Вряд ли даже Саудитам он будет интересен.
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Inside 88 LW
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Кто помнит - за сколько его купили?
20 если не ошибаюсь.
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Hasan_072
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Кто помнит - за сколько его купили?
21 млн €
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Inside 88 LW
Ответ Andrey Dreiling
22. Бавария 20 давала и Барсе нужно было необходимо больше предложить, т.к. Дест хотел именно в Барселону
Да-да-да, вспомнил.
Согласен.
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<~Inter~>
Ответ Budabuda
надеюсь там и останется. удивительно бездарно- необучаемое существо
он сам никуда не пойдёт. Такую зарплату ему нигде не дадут
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