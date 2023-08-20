Дест уйдет в ПСВ в аренду с правом выкупа за 10 млн евро. «Барса» будет платить половину его зарплаты

«Барселона» отдаст Серджиньо Деста в аренду ПСВ.

По данным Diario Sport, у клуба из Нидерландов будет право выкупа защитника за 10 млн евро.

Кроме того, «Барселона» будет платить около половины зарплаты Деста.

В прошлом сезоне выступал за «Милан» на правах аренды и провел 8 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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