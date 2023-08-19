«Барселона» может отдать Деста «Ницце» в аренду. Осталось договориться по зарплате

Серджиньо Дест может продолжить карьеру в «Ницце».

По сведениям Foot Mercato, французский клуб ведет с «Барселоной» переговоры об аренде защитника. Клубам остается только договориться о распределении зарплаты. «Блауграна» не против того, чтобы компенсировать часть средств.

Отмечается, что конкуренцию в борьбе за американца «Ницце» составляет .

В прошлом сезоне играл за «Милан» и провел 8 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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