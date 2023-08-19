«Барселона» может отдать Деста «Ницце» в аренду. Осталось договориться по зарплате

Теги Ницца высшая лига Нидерланды ПСВ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Серджиньо Дест Футбол

Серджиньо Дест может продолжить карьеру в «Ницце».

По сведениям Foot Mercato, французский клуб ведет с «Барселоной» переговоры об аренде защитника. Клубам остается только договориться о распределении зарплаты. «Блауграна» не против того, чтобы компенсировать часть средств.

Отмечается, что конкуренцию в борьбе за американца «Ницце» составляет ПСВ.

В прошлом сезоне Дест играл за «Милан» и провел 8 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Bazilic
Поменять Деста на Канселу - невероятный успех в условиях кризиса
+25
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blаncо
Удивительно бесполезный игрок на поле. Ни одного внятного осмысленного действия от него не вспомнить.
+12
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человек-муравей человек-физрук
чего там с Лангле? этот крысеныш затихарился пока остальных сплавляют. так и просидит до сезона
+14
-4
+10
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Budabuda
очень тяжело избававляться от шлака
+6
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Ja BRITER
Ответ blаncо
Удивительно бесполезный игрок на поле. Ни одного внятного осмысленного действия от него не вспомнить.
как болельщик Барселоны, который смотрел практически каждый матч клуба в позапрошлом сезоне, могу заявить: это чистая правда. такое ощущение, что даже Семедо был более полезным игроком
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soldat2212
Вот как раз где-то уровня Ниццы он и есть
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Сергей Штырков
Дест топ, может заменить Кансело.
ну вот и пусть его в Сити заменит
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UlanSky
Чем и каким местом вообще думали когда покупали такое шапито как Лангле, Дест? Теперь прилипли как пиявки и не отдираются.
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Ja BRITER
Ответ UlanSky
Чем и каким местом вообще думали когда покупали такое шапито как Лангле, Дест? Теперь прилипли как пиявки и не отдираются.
Лангле был очень хорош несколько лет назад, он только при Сетьене начал сильно сдавать. а Деста купили под Кумана, чем думали - да ничем, это же Куман
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Сергей Штырков
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну вот и пусть его в Сити заменит
Пусть он останется в Барселоне до конца контракта, с то Барселона за него до сих пор должна
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Ja BRITER
Ответ человек-муравей человек-физрук
чего там с Лангле? этот крысеныш затихарился пока остальных сплавляют. так и просидит до сезона
да фиг знает. опять вселил надежду, что уходит, а на деле досидит контракт
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Олег Петров
Ответ Сергей Штырков
Главное что его Барселона за 50 лямов купила, остальное не важно
главное,что твоё злорадство тебя рано или поздно съест изнутри .остальное неважно
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Сергей Штырков
Ответ Олег Петров
главное,что твоё злорадство тебя рано или поздно съест изнутри .остальное неважно
Я написал и забыл, как же юг пофиг этих бедолаг. А вы там их оправдывайте и делайте мне шоу =)
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