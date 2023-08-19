Где смотреть Текстильщик – Амкал, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 22 августа
Во вторник, 22 августа, сыграют Текстильщик и Амкал в 1/128 финала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Текстильщик».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Текстильщик – Амкал
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости
Комментарии