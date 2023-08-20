Матвей Сафонов: «Только слепой не видел, что «Краснодар» вел игру. У «Локомотива» не было моментов»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов считает, что «Краснодар» должен был побеждать «Локомотив».

Встреча 5-го тура МИР РПЛ в Краснодаре завершилась со счетом 1:1. «Локомотив» сравнял на 97‑й минуте.

– Только слепой не видел, что мы вели игру, все было под контролем. У «Локомотива» не было моментов, лично я не помню. Были выбегания, которые даже не заканчивались ударом. Но мы не забивали свои моменты, хороших атак было много, как и подходов. Могли заканчивать игру, и все было бы примерно понятно.

– Есть какие‑то претензии к арбитру? Немного затянул по времени.

– У меня нет вопросов к арбитру по поводу времени. В футболе это нормально, как минимум для болельщиков. По мне, это не было маразмом, эти семь минут и так были затянуты. Все такое на усмотрение судьи.

– Вы внутри ощущаете, что можете завоевать что‑то большее, чем есть в вашей истории?

– Сегодня очень тяжело мы перенесли результат матча. Мы тренируемся и играем только с одной мыслью - мы на первом месте. Я говорю всем: «Давайте набирать очки».

Все лидеры прошлого сезона сейчас не на своем месте. Для нас сейчас все складывается хорошо. Да, мы сегодня скорее потеряли два очка, чем набрали одно. Отчасти это положительный результат и не поражение.

– Что произошло в концовке, потеря концентрации?

– Не могу сказать, что точно произошло в конце, но мы где‑то больше перестраховывались. Там был просто игрок без опеки, пока что так. Но это мое мнение такое, по горячим следам, – передает слова Сафонова корреспондент «Матч ТВ».

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34 комментария

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Alex Slobodskikh
Только слепой не видел, как Сафонов доставал мяч из своих ворот
+34
-8
+26
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Кино Музыка
Вот чем плоха тактика на удержание счета.
+14
0
+14
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ЦЕС
Ну рано или поздно очки потеряли бы. Ничего страшного, дальше - интересней…
+8
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tankist231
Ответ Кино Музыка
Вот чем плоха тактика на удержание счета.
Ну это когда не удержали так говорят, а когда прут в атаку при 1-0,и пропускают, говорят лучше бы на удержание играли)
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analogia
Только слепой не видел, что Матвей с образом мушкетера, больше похож на постоянного обитателя улицы
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Hong Kil
Краснодар вел игру к ничьей.
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Разрушающий мифы
Сами виноваты, прижались к воротам в концовке. Ещё за минуту до гола судья мог поставить пенку за попадание в поднятую вверх руку игрока Краснодара, но не поставил. Звоночек не был услышан. А по поводу 7 минут. 4 минуты на замены и травмы + 3 минуты на водопой, там всё нормально.
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Ка Ман
Слепой может и не видел, а зрячий увидел итоговый счёт на табле.
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okkervil
"Остапа понесло", как говорил классик.
Только слепой не видит счёт на табло, остальное - беллетристика.
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Александр Воронцов
только Сафонов не видел, что кроме левого пенальти и гола у Краснодара ничего не было
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Сергей Жарковский
Даже слепому понятен счёт на табло.
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thesuperdrum
Это ни о чем не говорит. Можно доминировать весь матч и пропустить в любой атаке. И очки потеряны. Всегда важен результат, а не кто вёл игру
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Jadie James
И тебя это успокаивает? Чемпионство не за моменты, а за результат даётся. Стойте до конца, выбивать мяч в концовке прямо на ногу свободному игроку у штрафной - такое себе, и создание моментов тут не причем
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ЦСКА1960
Вот такие слова что Матвея, что Ивича показывают, что команда слаба духом. Начинают искать оправдания в сопернике, или вообще заговоры мерещатся. Чемпионами такие не становятся. Истерика уже после ничьей.
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Nekrasof
Ответ tankist231
Ну это когда не удержали так говорят, а когда прут в атаку при 1-0,и пропускают, говорят лучше бы на удержание играли)
Лотерея одним словом, кто умеет правильно сушить весла и парковать автобус конечно это супер тактика, раньше это были УФА, Рубин, Оренбург, Локомотив
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Питекантроп
Краснодару нужно очиститься в фнл - спуститься и на этот честно подняться. Иначе шансов на трофеи не будет
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mascinista
Надо вести хотя бы 2-0, пока игра даётся. Иначе любой рикошет, нелепый пенальти - и потеря очков. Фортуна. Краснодар не смог и Локо вытянул свой счастливый билет.
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Alexey Shmelev
только тупой думает что выигрывает тот кто создает лишь моменты
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sportsoldfan
Играть до финального свистка надо а не ныть потом.
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Geronimo Good
Ну, так и есть. У Локо за 90 минут, всего 1 более менее опасная атака была.
Жаль, но Краснодар уж больно подсел к своим воротам в последние 10 минут. Аукнулось.
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44ndfwwgbr
Ну один момент у Локо точно был на 90+ минуте. )
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Славонычч
Тем ценнее гол Миранчука в последнии 20 секунд ⚽⏰
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Архитектор Мендисабаль
Дзюба и Галактионов не видели.
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Eugene88
Зачем вести? Реал вон не вел никаких игр, а лч брал )
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Ростов-на-Дону
Сафонову не об этом думать надо.
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