Матвей Сафонов: «Только слепой не видел, что «Краснодар» вел игру. У «Локомотива» не было моментов»

Матвей Сафонов считает, что «Краснодар» должен был побеждать «Локомотив».

Встреча 5-го тура МИР РПЛ в Краснодаре завершилась со счетом 1:1. «Локомотив» сравнял на 97‑й минуте.

– Только слепой не видел, что мы вели игру, все было под контролем. У «Локомотива» не было моментов, лично я не помню. Были выбегания, которые даже не заканчивались ударом. Но мы не забивали свои моменты, хороших атак было много, как и подходов. Могли заканчивать игру, и все было бы примерно понятно.

– Есть какие‑то претензии к арбитру? Немного затянул по времени.

– У меня нет вопросов к арбитру по поводу времени. В футболе это нормально, как минимум для болельщиков. По мне, это не было маразмом, эти семь минут и так были затянуты. Все такое на усмотрение судьи.

– Вы внутри ощущаете, что можете завоевать что‑то большее, чем есть в вашей истории?

– Сегодня очень тяжело мы перенесли результат матча. Мы тренируемся и играем только с одной мыслью - мы на первом месте. Я говорю всем: «Давайте набирать очки».

Все лидеры прошлого сезона сейчас не на своем месте. Для нас сейчас все складывается хорошо. Да, мы сегодня скорее потеряли два очка, чем набрали одно. Отчасти это положительный результат и не поражение.

– Что произошло в концовке, потеря концентрации?

– Не могу сказать, что точно произошло в конце, но мы где‑то больше перестраховывались. Там был просто игрок без опеки, пока что так. Но это мое мнение такое, по горячим следам, – передает слова Сафонова корреспондент «Матч ТВ».

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