«По именам в составе «Спартак» превосходит «Зенит». Кавазашвили о клубах

Анзор Кавазашвили считает, что по именам в составе «Спартак» превосходит «Зенит».

– Чей состав по именам сейчас сильнее?

– У «Зенита» после ухода нескольких футболистов уже нет преимущества по фамилиям. Команда была классная: всегда были ведущие футболисты, можно сказать, дорогостоящие. Сейчас такого пока нет. По именам в составе «Спартак» превосходит сине‑бело‑голубых.

– Какая команда подходит к игре в лучшей форме?

– «Зенит» сейчас, как говорится, в раздрае. Команда не может найти свою атакующую игру, нет взаимопонимания в переходе от обороны к атаке. У них пропала исполнительность после ухода ведущих футболистов. Пока они будут искать нужный состав, могут потерять очки.

«Спартаку» в обязательном порядке надо укрепить защитную линию. Об этом уже год говорим. Потому что из трех вратарей, которые есть, к сожалению, никто не играет настолько хорошо, чтобы помогать команде побеждать. Очень много мячей пропускают.

И нападению, и полузащите приходится прикладывать массу усилий, включать сверхскорости, чтобы забить мяч и выиграть матч. В большинстве случаев у них получается, но в последний раз они не смогли.

Победа над «Зенитом» даст «Спартаку» возможность более уверенно продолжать чемпионат, – сказал сказал экс-вратарь двух этих клубов.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?