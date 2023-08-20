«По именам в составе «Спартак» превосходит «Зенит». Кавазашвили о клубах

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что по именам в составе «Спартак» превосходит «Зенит».

– Чей состав по именам сейчас сильнее?

– У «Зенита» после ухода нескольких футболистов уже нет преимущества по фамилиям. Команда была классная: всегда были ведущие футболисты, можно сказать, дорогостоящие. Сейчас такого пока нет. По именам в составе «Спартак» превосходит сине‑бело‑голубых.

– Какая команда подходит к игре в лучшей форме?

– «Зенит» сейчас, как говорится, в раздрае. Команда не может найти свою атакующую игру, нет взаимопонимания в переходе от обороны к атаке. У них пропала исполнительность после ухода ведущих футболистов. Пока они будут искать нужный состав, могут потерять очки.

«Спартаку» в обязательном порядке надо укрепить защитную линию. Об этом уже год говорим. Потому что из трех вратарей, которые есть, к сожалению, никто не играет настолько хорошо, чтобы помогать команде побеждать. Очень много мячей пропускают.

И нападению, и полузащите приходится прикладывать массу усилий, включать сверхскорости, чтобы забить мяч и выиграть матч. В большинстве случаев у них получается, но в последний раз они не смогли.

Победа над «Зенитом» даст «Спартаку» возможность более уверенно продолжать чемпионат, – сказал сказал экс-вратарь двух этих клубов.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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38 комментариев

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Зелёный гопник
Барриос, Клаудиньо, Вендел, Сантос 😁
Ага ага, имена куда хуже чем Денисов и Зобнин😂
+31
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+25
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Hong Kil
Да и по наркодилерам тоже, чего греха таить.
+26
-5
+21
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Алексей Иванов
Стоило Абаскалю поставить игру и прокачать игроков, как игроки у "Спартака" сразу стали лучше всех:) как-то раньше большая часть из них считалась не соответствующими уровню клуба
+12
-1
+11
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Данко Лазович
неожиданно группа многолетних чемпионов стала по именам слабее рандомной сборки полупрофессионалов))
+10
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Bartez1986
не превосходит. что за бред
+7
-1
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IgroMan18
Ответ tankist231
Денисов может звучит не топовно, но игрок оч классный, я реально не понимаю критики в его адрес, да и зобнин не хуже кузяева
Зобнин хуже Кузяева по игре в каждой линии
+5
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+5
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Crenk
Игры выигрывают не Имена а люди
+3
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GtSwan
А по фамилиям??? 😁

Ох уж эти футбольные старцы, считающиеся экспертами...
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Данко Лазович
Ответ tankist231
Денисов может звучит не топовно, но игрок оч классный, я реально не понимаю критики в его адрес, да и зобнин не хуже кузяева
Кузяев пасы на ноги датчанам не раздает хотя бы))
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юра георгиевский
Да, что там сравнивать вообще ... ?! Один Вендел может пол-состава нашего спартачка,(Литвинова, Денисова, Хлусевича, Прутцева, Зобнина и прочих) с закрытыми глазами обыграть и положить мяч, как в бильярдную лузу. Давайте следующего сравнивать, теперь Барриос, такого футболиста вообще близко нет не то, что в нашем спартачке, даже вообще в РПЛ нет.
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Theodor Herzl
Ок, допустим по именам Спартак переиграл Зенит и получил важные три очка в воображаемой таблице полоумного деда. Теперь посмотрим что будет на поле.
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munhin
если только по преступным элементам ))
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tankist231
Ответ rus1973
игра в обороне конечно ужас,каждый стандарт особенно,а надежных киперов нет уже лет 10
Да вратари то норм если честно, косепорят минимум, у зенита не меньше, а вот защита позволяет эти моменты создовать
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jdrk
Как же я хочу бан по тегам на сайте… устал читать маразм этого деда
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Сергей Спартакович
кляп этому якобы ветерану Спартака.
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IgroMan18
Ответ Булочка
У Зенита Фернандес ещё. У Спартака - Промес, Мозес и Соболев. Зобнин, возможно. Про новичков нет смысла говорить (Медина, Тео, Рябчук), слишком рано. Остальные игроки Спартака на статус звёзд на сегодня не тянут, но потенциал у некоторых есть.
Ну вот про Тео уже сейчас можно сказать, что он звезда. Если не снизит требования к себе, то будет жечь наш чемп
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tankist231
Ответ IgroMan18
Месси на данном этапе карьеры лучше
А чем, хоть я и за него и роналду забивает и трофеи берет, они одного уровня, плюс минус
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Данко Лазович
Ответ tankist231
Денисов может звучит не топовно, но игрок оч классный, я реально не понимаю критики в его адрес, да и зобнин не хуже кузяева
знаешь в чем плюс Денисова как игрока?
Он честно признал для себя что Зенит это не его уровень, и пошел в команду попроще)
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юра георгиевский
Ответ jdrk
Как же я хочу бан по тегам на сайте… устал читать маразм этого деда
Похоже на то, что дед троллит наш спартачок и потом наблюдает за реакцией публики, на его троллинг.
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Любовь Мелехова
Ответ munhin
если только по преступным элементам ))
По дельфинам еще.
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IgroMan18
Ответ tankist231
Кто лучше, месси или роналду?)))
Месси на данном этапе карьеры лучше
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zhongler
Ответ MstAndreev
На самом деле все зависит от вратаря Спартака. Абаскалю надо угадать, кто из его вратарей пропустит меньше, чем забьет команда)
Кавазашвили даже в свои 80 с хвостиком...:))))
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Князь из Питера
Так говорит, как будто у Зенита 10 человек основы ушло.
:)))
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Сергей Жарковский
Что касается имён и составов всё покажет игра.
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юра георгиевский
Ответ tankist231
По фамилиям думаю одинаковы, промес самый звучащий, после ухода малкома, вендел и клаудиньо примерно как наши другие леги, российские игроки тоже сопастовимы, на данный момент думаю равные команды
Эти промеса могут забивать только факелам и балтикам и то на своём поле, тушинской поляне, а как играть с более-менее сильным соперником, так сразу в штаны обделываются. В прошлом сезоне, когда пошла борьба за второе место(1 место уже не доступно было) между спартачком и конями, наш спартачок , вместе с промесами все матчи провали даже с нижним новгородом/28.05.23. спартак 0:0 пари нн/. Насмотрелись на их плинтусный «уровень».
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