Кавазашвили о словах Дзюбы журналисту: «От Артема нужно отстать, не трогать колкими вопросами. Он принес огромную пользу нашему футболу, мы должны учитывать заслуги человека»

Теги Локомотив Андрей Воронин Артем Дзюба премьер-лига Россия Лев Яшин Анзор Кавазашвили Эдуард Стрельцов Р-Спорт Футбол

Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Артема Дзюбы в адрес журналиста.

После матча с «Крыльями Советов», который форвард «Локомотива» пропускал из-за повреждения, Дзюба угрожал журналисту «РБ Спорт», обещая «засунуть телефон в одно место».

«Начать нужно с того, что представителям прессы надо культурнее относиться к футболистам и задавать такие вопросы, которые не вызывают ответной агрессии. В советское время ведь такие же ситуации бывали, например, и со Львом Яшиным. После пропущенных голов ему часто не сочувствовали, а начинали третировать. Так же было с Валерием Ворониным, Эдуардом Стрельцовым, с другими звездами советского футбола.

Все мы знаем, какой Дзюба прямой, жесткий, открытый в общении человек. Он считает себя одним из лучших нападающих России – и это действительно так. Нам известны все его ошибки прошлого, примеры не самого красивого поведения. Но в то же время он принес огромную пользу нашему футболу, мы должны учитывать заслуги человека. Безусловно, можно делать какие-то поправки в его поведении, но уж точно не журналистам. Этим должен заниматься футбольный клуб.

Журналистам надо попросту от него отстать, не трогать колкими вопросами в ожидании соответствующей реакции. Человеку 34 года, он долгое время искал место, где бы смог быть лидером. Пришел в «Локомотив», оживил команду, которая проводила ужасный сезон. Поэтому необходимо оставить его в покое, дать заниматься любимым делом. Для нашего футбола это будет только плюсом. Не забывайте, что все подобные ситуации рикошетом бьют по его близким, это неправильно», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

Дзюба и корреспондент «РБ Спорт» вызваны на КДК. Рассмотрение угрозы – в повестке заседания

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16 комментариев

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blаncо
У Анзорчика моральные принципы напрочь отсутствуют. Он и Промеса готов боготворить, даром что тот уголовник.
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+10
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kutavlik
Быть человеком никто не отменял!!!! Хотя о чем это я - ведь речь идет о Дзюбе!!!!!
+8
-1
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
И какую же пользу?
+7
-2
+5
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IlyaGrain
Что ж ему теперь в бутсы упасть всей страной ??)
+4
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+4
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Egor Aleksandrovich
можно сказать, собственноручно поднял наш росс футбол с колен!
+2
0
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Dinamik1
Дзюба маральный урод самовлюбленнй индюк возомнивший о ебе.
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savik-A.M.
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И какую же пользу?
" огромную" )))
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Bartez1986
Человеку - 34 года, мне - 83. Приставайте ко мне!
+1
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Александр Александрович
Польза и в самом деле огромная : научил дро..ть тех кто не умел ещё)
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savik-A.M.
Ответ Egor Aleksandrovich
можно сказать, собственноручно поднял наш росс футбол с колен!
привлек интерес домохозяек к футболу )
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llolishe
Хейтерки Дзюбы
Дзюба за сборную России 30 голов за 55 матчей просто фактос
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ЛеваяНогаХалка
Вопрос журналиста был реально идиотский, какие вопросы к Дзюбе?
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Вячеслав Котов
в чём польза то, как не умели играть так и не умеют
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llolishe
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И какую же пользу?
Делит первое место с Кержаковым как лучший бомбардир сборной России по футболу
Хотя Дзюба сыграл на 35 матчей меньше чем Керж+не вызывался в сборную с 2021 года
+2
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