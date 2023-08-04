«Спартак» боролся бы за выход из группы ЛЧ, если бы выиграл РПЛ». Кавазашвили о красно-белых

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» боролся бы за выход из группы в Лиге чемпионов.

«Спартак» сейчас боролся бы за выход из группы ЛЧ, если бы выиграл РПЛ и получил прямую путевку. Команда Абаскаля имела бы очень высокие шансы в еврокубках.

Вы забыли, что было два года назад в Лиге Европы? Всех громили и занимали первое место в группе! Почему сейчас так не было бы? Думаю, сценарий повторился бы! Давайте подождем немного, уверен, время все расставит на свои места», – заявил экс-вратарь «Спартака».

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