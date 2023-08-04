«Спартак» боролся бы за выход из группы ЛЧ, если бы выиграл РПЛ». Кавазашвили о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» боролся бы за выход из группы в Лиге чемпионов.

«Спартак» сейчас боролся бы за выход из группы ЛЧ, если бы выиграл РПЛ и получил прямую путевку. Команда Абаскаля имела бы очень высокие шансы в еврокубках.

Вы забыли, что было два года назад в Лиге Европы? Всех громили и занимали первое место в группе! Почему сейчас так не было бы? Думаю, сценарий повторился бы! Давайте подождем немного, уверен, время все расставит на свои места», – заявил экс-вратарь «Спартака».

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30 комментариев

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Ответ Alexandr Kondratev
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Одной мало, надо 💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊, в день !
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пытался найти когда Спартак выходил из группы лч кроме как лет 25назад,не нашел,но боролся как бы 🤗
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Спартак боролся бы за Кубок Стэнли, если бы играл в НХЛ
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Не думал, что уход Малкома из Зенита так повлияет на шансы Спартака в Лиге чемпионов.
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«Спартак» боролся бы за Суперкубок Европы, если бы выиграл ЛЧ.
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Анзору побороться бы за выход из палаты😁
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Журналисты опять поймали старика в пятницу возле к&б?
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"Вы забыли, что было два года назад в Лиге Европы? Всех громили и занимали первое место в группе!"

Особенно мощно громили Лестер, и заранее обеспечили себе выход из группы после пенальти, отбитого на последней секунде.
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когда обыграли Балтику с разницей в один мяч
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Здесь должна быть гифка с разными персонажами которые 🤦🏻‍♂️ делают
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СМИ искусственно поддерживают дискуссию на тему "Спартак". Клуб, на самом деле, - пустой кокон, из которого давно вылетела советская бабочка "Спартак".
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Ответ Andrew Petrov
пытался найти когда Спартак выходил из группы лч кроме как лет 25назад,не нашел,но боролся как бы 🤗
ну так по классике бы за выход с 4 места боролся)
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если б бабушка была дедушкой
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Но он не выйграл :)
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По такой логике я бы тоже после золотой медали в школе получил красный диплом в МГИМО и в должности министра иностранных дел рисовался перед африканским бомондом
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Ответ Oleg Olegov
"Вы забыли, что было два года назад в Лиге Европы? Всех громили и занимали первое место в группе!" Особенно мощно громили Лестер, и заранее обеспечили себе выход из группы после пенальти, отбитого на последней секунде.
там группа-то была не самая топовая) середняк АПЛ и середняк польской лиги. Наполи только выделялся, но они в том сезоне 3 место заняли в Серии А
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Если бы Месси пришёл в Спартак, то выиграл бы чемпионат и вышел бы из группы.

Как в Загадочной истории Бенджами Баттона, эту цепочку можно продлевать до бесконечности
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Как же я обажаю это
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А что..., а вдруг...(с).
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Ничего не имею против Спартака, если не играют против моей команды, да и там, если сильней то пусть, но такие персонажи как этот.. что то с чем то, какой дурдом.
Он не понимает, что только позорит своими высказываниями ?
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Его борьба ✊🤒
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И это только 2 тура сыграли.
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Что то скромничает грузин !
Вот Дюков врет так врет - Зенит мог БЫ выиграть ЛЧ. а тут явно проблемы с фантазией ...
Или уж как Путин врет - не имеет аналогов в мире !
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Боролся бы... если бы...
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