«Спартак» боролся бы за выход из группы ЛЧ, если бы выиграл РПЛ». Кавазашвили о красно-белых
Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» боролся бы за выход из группы в Лиге чемпионов.
«Спартак» сейчас боролся бы за выход из группы ЛЧ, если бы выиграл РПЛ и получил прямую путевку. Команда Абаскаля имела бы очень высокие шансы в еврокубках.
Вы забыли, что было два года назад в Лиге Европы? Всех громили и занимали первое место в группе! Почему сейчас так не было бы? Думаю, сценарий повторился бы! Давайте подождем немного, уверен, время все расставит на свои места», – заявил экс-вратарь «Спартака».
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Особенно мощно громили Лестер, и заранее обеспечили себе выход из группы после пенальти, отбитого на последней секунде.
Как в Загадочной истории Бенджами Баттона, эту цепочку можно продлевать до бесконечности
Он не понимает, что только позорит своими высказываниями ?
Вот Дюков врет так врет - Зенит мог БЫ выиграть ЛЧ. а тут явно проблемы с фантазией ...
Или уж как Путин врет - не имеет аналогов в мире !