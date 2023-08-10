Анзор Кавазашвили: «Я посадил великого Яшина в резерв, сколько бы я стоил сейчас? Я бы розгами лупил нынешних вратарей за европейскую манеру игры»
Анзор Кавазашвили рассказал, как усадил в запас Льва Яшина.
– Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 млн евро.
– Он сам себе определяет стоимость, а сколько бы стоил тогда я? Я играл в национальной команде, менял великого Яшина, а потом посадил его в резерв.
Каждый спортсмен должен ценить то время, когда приносил пользу стране, болельщикам. А когда он уже списан, ходит в туалет с помощью другого человека и квакает, как лягушка, – это попахивает маразмом. Не надо жить воспоминаниями, сколько бы он ни стоил, а стоит говорить о том, какую пользу он принес.
Из нынешних вратарей РПЛ я ни в ком не вижу себя. Хотя, наверное, только в Акинфееве немного вижу себя. Я бы остальных голкиперов розгами лупил за их поведение – их тренеры приучили к европейской манере игры: постоянные розыгрыши, опасные пасы у своих ворот. Многие из них не справляются и совершают ошибки.
Я не понимаю, зачем вратари гадают на пенальти? Для чего? Вы должны выбирать правильную позицию и реагировать на удар, а не гадать! – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» и экс-член комитета по этике.
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Все основные матчи ЧМ 66 в воротах сборной стоял 37- летний Яшин. Только матч с КНДР и ничего не решающий матч с Чили в группе стоял Анзор
А на следующий год Яшин закончил со сборной в силу возраста и многочисленных травм, но основным вратарем в 67-ом и 68-ом был Пшеничников, а не Кавазашвили, включая знаменитый матч на Уэмбли с Англией и матчи чемпионата Европы, а потом был Рудаков и если бы не травма, то он бы стоял на ЧМ70.
но яшина на лавку сборной усадил не он в свои 26 лет,
а возраст и травмы яшина в его 37...
и да, яшин за карьеру успел выиграть всё что было можно,
включая олимпиаду-56, евро-60 и бронзу чм-66,
анзору там даже на лавке не удалось посидеть)
Советую посмотреть в ютубе исследование на эту тему, где доказано, что хороший, плотный удар можно взять только гадая, так как у тебя не хватит реакции среагировать иначе
Анзор удивительно самокритичен.