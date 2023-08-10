Анзор Кавазашвили: «Я посадил великого Яшина в резерв, сколько бы я стоил сейчас? Я бы розгами лупил нынешних вратарей за европейскую манеру игры»

Теги Спартак Игорь Акинфеев Рио Фердинанд премьер-лига Россия Лев Яшин Анзор Кавазашвили сборная СССР деньги Футбол

Анзор Кавазашвили рассказал, как усадил в запас Льва Яшина.

Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 млн евро.

– Он сам себе определяет стоимость, а сколько бы стоил тогда я? Я играл в национальной команде, менял великого Яшина, а потом посадил его в резерв.

Каждый спортсмен должен ценить то время, когда приносил пользу стране, болельщикам. А когда он уже списан, ходит в туалет с помощью другого человека и квакает, как лягушка, – это попахивает маразмом. Не надо жить воспоминаниями, сколько бы он ни стоил, а стоит говорить о том, какую пользу он принес.

Из нынешних вратарей РПЛ я ни в ком не вижу себя. Хотя, наверное, только в Акинфееве немного вижу себя. Я бы остальных голкиперов розгами лупил за их поведение – их тренеры приучили к европейской манере игры: постоянные розыгрыши, опасные пасы у своих ворот. Многие из них не справляются и совершают ошибки.

Я не понимаю, зачем вратари гадают на пенальти? Для чего? Вы должны выбирать правильную позицию и реагировать на удар, а не гадать! – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» и экс-член комитета по этике.

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44 комментария

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Владддд
О, про него многие ветераны писали, что он матчи сдавал, в нормальной стране его бы посадили, а у нас комитет по расследованию догов ему разрешили возглавить, в итоге ни одного дога этот товарищ не выявил🤣
+49
-3
+46
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Ллб
Ответ photos
кто такой Илья?
Муромец. Кавазашвили его тоже усадил в резерв, вытеснив из основы трех богатырей
+39
-1
+38
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Cruel Snake
Он опять вырвался! И увёл у кого-то телефон!
+39
-5
+34
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Owen_the_Simple
Ответ Evincive
Можно разное говорить о комментариях Кавазашвили, но вратарь он был классный. Я видел Анзора в игре, и могу с уверенностью говорить, что рядом с ним никто из нынешних вратарей не стоит.
Раньше и трава была зеленее...Главное - ориентироваться исключительно на воспоминания и никогда....никогда не включать записи старых матчей, иначе постигнет жесточайшее разочарование.
+24
-1
+23
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Fazy10
он на полном серьезе считает , что вратарь не должен играть ногами ? все ясно с этим товарищем , сейчас он бы и в фнл не попал с таким мышлением
+23
-1
+22
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SaH4r.
дед ты чего...
+17
-2
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dimur
В какой резерв он посадил Яшина? Для кого эти сказки?
Все основные матчи ЧМ 66 в воротах сборной стоял 37- летний Яшин. Только матч с КНДР и ничего не решающий матч с Чили в группе стоял Анзор
А на следующий год Яшин закончил со сборной в силу возраста и многочисленных травм, но основным вратарем в 67-ом и 68-ом был Пшеничников, а не Кавазашвили, включая знаменитый матч на Уэмбли с Англией и матчи чемпионата Европы, а потом был Рудаков и если бы не травма, то он бы стоял на ЧМ70.
+11
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photos
кто такой Илья?
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Дядя ТУРА
это попахивает маразмом - сказал Анзорик ахахах
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Артур Ганненко
Ответ Evincive
Можно разное говорить о комментариях Кавазашвили, но вратарь он был классный. Я видел Анзора в игре, и могу с уверенностью говорить, что рядом с ним никто из нынешних вратарей не стоит.
Игра не стоит на месте. То что он был хорош тогда не говорит, что он с теми качествами был бы конкурентоспособен сегодня. Если бы он сказал, условно "на пике я был в топ 10 вратарей мира, а сегодняшних россия только Акинфеев был близок к этому", то это было бы вполне обосновано. Но деда понесло не туда
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Александр Зубков
Ответ Evincive
Можно разное говорить о комментариях Кавазашвили, но вратарь он был классный. Я видел Анзора в игре, и могу с уверенностью говорить, что рядом с ним никто из нынешних вратарей не стоит.
Пенальти он много отбил?
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Evgen_Hazard
Ответ #SharkTeam
Игра ногами это бонус к основным навыкам
Без этого бонуса сложно стать основным в любой топ команде, и скоро даже в середняках это будет решающим преимуществом
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Marienburg
Не знал, что при пенальти надо правильно выбирать позицию. Особенно, когда большую часть футбольной истории правила предписывали стоять по центру ворот
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el ruso guapo
Да, вратари в основном туповатые. Особенно в моментах, когда мяч в метре от ноги, но их научили складываться) такой бред, конечно.
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Groznyi2024
Пятницу начал в четверг
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arisstopane
кипером анзор был классным, особенно в рамке,
но яшина на лавку сборной усадил не он в свои 26 лет,
а возраст и травмы яшина в его 37...
и да, яшин за карьеру успел выиграть всё что было можно,
включая олимпиаду-56, евро-60 и бронзу чм-66,
анзору там даже на лавке не удалось посидеть)
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.ru
Песьякова до смерти засёк бы...
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Aleksandr Dubovik
Реагировать по удару на пенальти?
Советую посмотреть в ютубе исследование на эту тему, где доказано, что хороший, плотный удар можно взять только гадая, так как у тебя не хватит реакции среагировать иначе
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LevK
Зовите санитаров
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Архитектор Мендисабаль
Так вот кто Яшина посадил! Пошли признательные...
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MstAndreev
Я Великий Кукурузо! Где моя большая кукурузина? (с)
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Pok_Toholo
Ответ Evincive
Можно разное говорить о комментариях Кавазашвили, но вратарь он был классный. Я видел Анзора в игре, и могу с уверенностью говорить, что рядом с ним никто из нынешних вратарей не стоит.
Чушь. Сейчас совсем другой футбол. Тренировка навыков, удары, атаки, физика новых мячей которые летят раз в пять быстрее старых. Всё это делает современный футбол чуть ли не другим видом спорта. Незнаю потянул ли бы современный вратарь условия советского футбола, но Анзор на пике сегодня в каждом матче бы пропускал все что летит в ворота
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Дима Зезуль
Мостовому на заметку, а то будет как Анзор
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ARIGAMI ARIGAMI
Совсем куку? Как показывает практика, вратари играющие ногами довольно надёжны
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Buharoid
"Каждый спортсмен должен ценить то время, когда приносил пользу стране, болельщикам. А когда он уже списан, ходит в туалет с помощью другого человека и квакает, как лягушка, – это попахивает маразмом. "

Анзор удивительно самокритичен.
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