Анзор Кавазашвили: «Я посадил великого Яшина в резерв, сколько бы я стоил сейчас? Я бы розгами лупил нынешних вратарей за европейскую манеру игры»

Анзор Кавазашвили рассказал, как усадил в запас Льва Яшина.

– сказал, что стоил бы сегодня 200 млн евро.

– Он сам себе определяет стоимость, а сколько бы стоил тогда я? Я играл в национальной команде, менял великого , а потом посадил его в резерв.

Каждый спортсмен должен ценить то время, когда приносил пользу стране, болельщикам. А когда он уже списан, ходит в туалет с помощью другого человека и квакает, как лягушка, – это попахивает маразмом. Не надо жить воспоминаниями, сколько бы он ни стоил, а стоит говорить о том, какую пользу он принес.

Из нынешних вратарей я ни в ком не вижу себя. Хотя, наверное, только в немного вижу себя. Я бы остальных голкиперов розгами лупил за их поведение – их тренеры приучили к европейской манере игры: постоянные розыгрыши, опасные пасы у своих ворот. Многие из них не справляются и совершают ошибки.

Я не понимаю, зачем вратари гадают на пенальти? Для чего? Вы должны выбирать правильную позицию и реагировать на удар, а не гадать! – сказал бывший вратарь сборной СССР и « » и экс-член комитета по этике.

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