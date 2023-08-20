Вратарь «Интер Майами» Кэллендер забил решающий пенальти в финале Кубка лиг. Победу команде принес его сэйв после удара вратаря «Нэшвилла»

Вратарь «Интер Майами» Дрейк Каллендер забил решающий пенальти в финале Кубка лиг.

Клуб из Флориды выиграл трофей, обыграв «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).

Исход серии решили удары вратарей. После попыток полевых игроков счет был 9:9 – команды допустили по одному промаху.

25-летний вратарь « » Дрейк Кэллендер сначала переиграл своего визави Эллиота Паникко, а затем отразил его удар.

Таким образом, на его счету и победный удар в серии, и решающий сэйв.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?