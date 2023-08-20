Вратарь «Интер Майами» Кэллендер забил решающий пенальти в финале Кубка лиг. Победу команде принес его сэйв после удара вратаря «Нэшвилла»
Вратарь «Интер Майами» Дрейк Каллендер забил решающий пенальти в финале Кубка лиг.
Клуб из Флориды выиграл трофей, обыграв «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).
Исход серии решили удары вратарей. После попыток полевых игроков счет был 9:9 – команды допустили по одному промаху.
25-летний вратарь «Интер Майами» Дрейк Кэллендер сначала переиграл своего визави Эллиота Паникко, а затем отразил его удар.
Таким образом, на его счету и победный удар в серии, и решающий сэйв.
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