Вратарь «Интер Майами» Кэллендер забил решающий пенальти в финале Кубка лиг. Победу команде принес его сэйв после удара вратаря «Нэшвилла»

Теги Нэшвилл МЛС Интер Майами Дрейк Кэллендер Эллиот Паникко Футбол

Вратарь «Интер Майами» Дрейк Каллендер забил решающий пенальти в финале Кубка лиг.

Клуб из Флориды выиграл трофей, обыграв «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9). 

Исход серии решили удары вратарей. После попыток полевых игроков счет был 9:9 – команды допустили по одному промаху. 

25-летний вратарь «Интер Майами» Дрейк Кэллендер сначала переиграл своего визави Эллиота Паникко, а затем отразил его удар. 

Таким образом, на его счету и победный удар в серии, и решающий сэйв. 

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2 комментария

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Максим Новиков
Вратарь вполне неплохой у Майами
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rigobersong
Месси даже из самого дырявого вратаря МЛС ГОАТа сделал!:))
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