Захарян взял 12-й номер в «Сосьедаде»
Арсен Захарян будет выступать под номером 12 в «Реал Сосьедад».
20-летний хавбек «Динамо» подписал с баскским клубом контракт до лета 2029 года.
«12 – номер обычно для болельщиков, но, по моим данным, это был единственный свободный номер. И Заха занял последнее свободное место в заявке «Реал Сосьедад», – объяснил в телеграме выбор номера Захаряна журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
Фото: instagram.com/realsociedad/
Стоит отметить, за «Динамо» Захарян играл под 47-м номером.
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Российский футболист
Родился в Самаре 26 мая 2003 года. Имеет как не удивительно, российское гражданство
Родился в России, всю жизнь прожил в России, родной язык русский, по-армянски вряд ли посчитать до десяти сможет. Получил российское образование, вырос в академии российского клуба.
Бред же.
Определяется это не фамилией, а культурной средой, в которой человек вырос, а Захарян вырос в русской среде. Извини, нельзя назвать армянином человека, который не говорит на армянском, например.
Это как в США, фамилии могут быть у всех со всего мира, а по национальности они американцы. Пусть у Пулишича сколько угодно хорватских корней, он вырос в Америке, мыслит как американец, живёт по устоям, характерным для американцев.
Как в Реал Сосьедад, так русский парень.
Как на рынке условном овощами торгует, так «нерусь понаехавшая», даже если в третьем поколении родившийся здесь.
Он россиянин по гражданству и месту рождения, он армянин своими корнями. Но он никакими местами не русский. Я сам такой и могу сказать, что горжусь своей национальностью и корнями, и ровно столько же горжусь, что россиянин. Но к русским при всем желании себя отнести не могу