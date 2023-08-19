Захарян взял 12-й номер в «Сосьедаде»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Динамо Москва Константин Алексеев игровая форма стиль Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян будет выступать под номером 12 в «Реал Сосьедад».

20-летний хавбек «Динамо» подписал с баскским клубом контракт до лета 2029 года.

«12 – номер обычно для болельщиков, но, по моим данным, это был единственный свободный номер. И Заха занял последнее свободное место в заявке «Реал Сосьедад», – объяснил в телеграме выбор номера Захаряна журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

Фото: instagram.com/realsociedad/

Стоит отметить, за «Динамо» Захарян играл под 47-м номером.

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67 комментариев

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Cruel Snake
Успехов, парню! Русские снова в Ла Лиге!
+127
-21
+106
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Cruel Snake
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Простой парнишка, русский душой и телом Арсен наверное приятно удивлён)
Арсен Норайрович Захарян
Российский футболист
Родился в Самаре 26 мая 2003 года. Имеет как не удивительно, российское гражданство
+39
-4
+35
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NikoVinkovic
Ответ Mamba Mentality
Комментарий удален модератором
А что его делает армянином, кроме фамилии?
Родился в России, всю жизнь прожил в России, родной язык русский, по-армянски вряд ли посчитать до десяти сможет. Получил российское образование, вырос в академии российского клуба.
+24
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Peter Parker
До 29 года? Забавно, то есть раньше был слух от СЭ, что Арсен хочет контракт на 4 года, а клуб на 5. А в итоге подписали на 6))
+19
-2
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NikoVinkovic
Ответ Mamba Mentality
а что делает африканца африканцем,а китайца китайцем?
Если Захарян армянин, то Виктор Цой - легенда корейского рока, Ибрагимович - величайший футболист в истории Боснии, Владимир Даль - датский учёный-лингвист, а Бетховен - великий голландский композитор.
Бред же.
+11
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Diamond house
Ответ NikoVinkovic
Если Захарян армянин, то Виктор Цой - легенда корейского рока, Ибрагимович - величайший футболист в истории Боснии, Владимир Даль - датский учёный-лингвист, а Бетховен - великий голландский композитор. Бред же.
к отсказал, что Захарян легенда арм футбола? Вопрос в национальности. Он-армянин. Это изменить невозможно. Но он россиянин, что меняется, при желании, буквально за 4 месяца.
+8
-2
+6
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Юрий Поляков
Удачи Арсену 👍
+8
-2
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Cruel Snake
Успехов, парню! Русские снова в Ла Лиге!
Простой парнишка, русский душой и телом Арсен наверное приятно удивлён)
+13
-7
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alexis2020
Ответ Cruel Snake
Успехов, парню! Русские снова в Ла Лиге!
Интересно, кто пытается тебя минусовать?
+13
-7
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Glukinho
Ответ Step_up
12 - это 21 наоборот. Стало быть, очко !
если наоборот, то окчо
+5
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damondiamond
нормально, сейчас как раз при плотном графике не надо в сборную ехать, можно отыграть весь сезон на высокой ноте
+5
0
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JENNINGS
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий удален пользователем
Переход из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» - это не успех? Это шаг назад в карьере? Или что?
+5
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NikoVinkovic
Ответ Diamond house
и поэтому прилетает на игры сборной Армении, да? Выставляет картинки из святого для всех армян места. Наверное потому, что он к Армении никакого отношения не имеет.
Я ходил на игры сборной Мексики и выставлял фото из Сан-Мигель де Альенде и из святилища Богоматери Гваделупской. Я теперь мексиканец?
+4
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Step_up
Ответ Glukinho
если наоборот, то окчо
Ок!Чо?
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Джиза
Ответ alexis2020
Интересно, кто пытается тебя минусовать?
Наверное, те, у кого по русскому 5 было) кто знает, что между Успехов и парню запятой быть никак не может)))
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shickana
Ответ Peter Parker
До 29 года? Забавно, то есть раньше был слух от СЭ, что Арсен хочет контракт на 4 года, а клуб на 5. А в итоге подписали на 6))
Ну всё правильно, ни тому - ни другому.
+3
0
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Diamond house
Ответ NikoVinkovic
Если Захарян армянин, то Виктор Цой - легенда корейского рока, Ибрагимович - величайший футболист в истории Боснии, Владимир Даль - датский учёный-лингвист, а Бетховен - великий голландский композитор. Бред же.
Кореец Цой легенда россиийского рока, вернее даже советского. Босниец Ибрагимович легенда Швеции.
+2
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Кузя Гитарист
Ответ alexis2020
Интересно, кто пытается тебя минусовать?
Армяне и минусуют
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Alexander Prokofyev
Ну вот и фото с Бабаевым
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NikoVinkovic
Ответ Diamond house
к отсказал, что Захарян легенда арм футбола? Вопрос в национальности. Он-армянин. Это изменить невозможно. Но он россиянин, что меняется, при желании, буквально за 4 месяца.
Захарян - россиянин армянского происхождения.
Определяется это не фамилией, а культурной средой, в которой человек вырос, а Захарян вырос в русской среде. Извини, нельзя назвать армянином человека, который не говорит на армянском, например.
Это как в США, фамилии могут быть у всех со всего мира, а по национальности они американцы. Пусть у Пулишича сколько угодно хорватских корней, он вырос в Америке, мыслит как американец, живёт по устоям, характерным для американцев.
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Dmitry Family
Ну теперь ждём нытья от украинцев что типо мол "Мы разочарованы в лалиге за то что покупают русских" ля почему я прям чутсвую что, что-то подобное будет хД
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Diamond house
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
А если у него мать русская?
если тут не кстати, мама -армянка.
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slow focus
так это же номер болельщиков))) Минтая или кого-то в Локо затравили за это в прошлом сезоне
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sepa39
Ответ Cruel Snake
Успехов, парню! Русские снова в Ла Лиге!
Ну да, ну да.
Как в Реал Сосьедад, так русский парень.
Как на рынке условном овощами торгует, так «нерусь понаехавшая», даже если в третьем поколении родившийся здесь.
Он россиянин по гражданству и месту рождения, он армянин своими корнями. Но он никакими местами не русский. Я сам такой и могу сказать, что горжусь своей национальностью и корнями, и ровно столько же горжусь, что россиянин. Но к русским при всем желании себя отнести не могу
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Step_up
12 - это 21 наоборот. Стало быть, очко !
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