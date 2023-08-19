Захарян взял 12-й номер в «Сосьедаде»

Арсен Захарян будет выступать под номером 12 в «Реал Сосьедад».

20-летний хавбек «Динамо» подписал с баскским клубом контракт до лета 2029 года.

«12 – номер обычно для болельщиков, но, по моим данным, это был единственный свободный номер. И Заха занял последнее свободное место в заявке « », – объяснил в телеграме выбор номера журналист « » Константин Алексеев.

Фото: instagram.com/realsociedad/

Стоит отметить, за « » Захарян играл под 47-м номером.

Фуууух, Захарян наконец-то в топ-5! Это было нелегко

Захарян готов к Европе: в 20 уехал топ-ассистентом РПЛ

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?