Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». Контракт с 20-летним хавбеком – до 2029 года

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад».

20-летний хавбек «Динамо» подписал с испанским клубом контракт до лета 2029 года.

Россиянина купили на замену Давиду Сильве, который недавно завершил карьеру из-за травмы крестов. «Сосьедад» пытался подписать Донни ван де Бека.

Сообщалось, что «Динамо» получит за Захаряна около 13 миллионов евро и бонусы, выплата которых зависит от качества выступлений футболиста.

В этом сезоне атакующий полузащитник сборной России забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.

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162 комментария

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Artem Piatkov
Поздравляю 👏👏
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Дядя ТУРА
Арсен удачи!! тысячу раз новости из-за тебя обновлял
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Dexter Morgan
Удачи Захаряну в Ла Лиге.
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Великий Алонсо
Ответ Дядя ТУРА
Арсен удачи!! тысячу раз новости из-за тебя обновлял
Вот тебе делать нечего
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JBa
Ответ Великий Алонсо
Вот тебе делать нечего
Нам троим, раз все мы здесь сегодня собрались
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Three Days Grace
Ответ Великий Алонсо
Вот тебе делать нечего
бро, у тебя аккаунт младше моего на 7 лет, а комментов на 6к+ больше) кто бы говорил)
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Roman Araslanov
Давай Арсен, жги!
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Тёма Малыхин
Ответ Усатая Козляра
«подписали на замену Давиду Сильве» вы это, бред то не несите! где Захарян и где Сильва?!
сколько лет Захаряну и сколько Сильве?
+19
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error505
Реал Захаряна, но есть нюанс)
+18
-2
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KOS14
То есть он настаивал на контракте на 4 года, не соглашался на 5, а в итоге на 6 лет там
+12
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Удар Кержакова
Ответ Усатая Козляра
«подписали на замену Давиду Сильве» вы это, бред то не несите! где Захарян и где Сильва?!
На одной позиции играют. Кто может сравнивать по уровню игры 20 летнего пацана и ветерана за 35? Разве что душнилы.
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Сигарета Романцева
Ответ Davidworld
Спортс, хоть бы одну новость написал, о том сколько Арсен будет зарабатывать там? А то было уже 100500 новостей сколько заработал агент и Динамо!?
Испанцы пишут что столько же, сколько давали в Лацио при переговорах, т.е. 1,8 млн "нетто", а это в 2 раза больше чем было в Динамо.
+10
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Дядь Валакас
Слава яйцам!
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Davidworld
Ответ Artem Piatkov
Поздравляю 👏👏
Спортс, хоть бы одну новость написал, о том сколько Арсен будет зарабатывать там? А то было уже 100500 новостей сколько заработал агент и Динамо!?
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Карпов Стас
Ну слава Богу всё хорошо закончилось! Удачи!
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damondiamond
через 30 лет будет либо сборную тренировать, либо звонить во все новостные источники и давать интервью
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XavIniesta2008-2015
Как же так ? Захарян же трус и рвач, а всё это-спектакль по вытягиванию денег из Газпрома

А по факту, желаю удачи Арсену. Ему никто не будет давать сразу место в старте, но и мариновать на скамейке не будут. Имеющимися шансами надо пользоваться
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JENNINGS
Наконец-то!!! Удачи, Арсен! Будем следить за «Сосьедадом» Захаряна!👍
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Данил Кублицкий
Ответ KOS14
То есть он настаивал на контракте на 4 года, не соглашался на 5, а в итоге на 6 лет там
Там гарантии, а он в свои силы верит , а это главное , он перерос рпл, продай его в Челси, мы бы его в аренде видели бы в Европе в хорошей форме! Так что вот увидишь, Заха о себе заявит !!!
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TeddyLasso
Или теперь это просто «Реал Захаряна», чтобы отличить его от «Реала Лунина»?
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Дядь Валакас
Наконец-то. Удачи Арсену в Испании!
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Оригинальный Ник
Клуб из Европы подписывает игрока с российским паспортом в нынешнее время — просто чудо господне
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SaH4r.
Ответ Xm.md
Ты его лично знаешь или просто под шумок решил примазаться?
да просто плюсов срубить хотел, не фортануло
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bellyashe
передаю привет всем, кто успел повесить на Арсена ярлык паспортиста, списал в загубленные таланты (в 20 лет), кричал об агентских играх и отправил доигрывать в чемпионат Армении.
Заха, жги!!!
+19
-16
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Loooong
Удачи. Верим в тебя и болеем за тебя
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