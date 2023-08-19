Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». Контракт с 20-летним хавбеком – до 2029 года
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад».
20-летний хавбек «Динамо» подписал с испанским клубом контракт до лета 2029 года.
Россиянина купили на замену Давиду Сильве, который недавно завершил карьеру из-за травмы крестов. «Сосьедад» пытался подписать Донни ван де Бека.
Сообщалось, что «Динамо» получит за Захаряна около 13 миллионов евро и бонусы, выплата которых зависит от качества выступлений футболиста.
В этом сезоне атакующий полузащитник сборной России забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.
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А по факту, желаю удачи Арсену. Ему никто не будет давать сразу место в старте, но и мариновать на скамейке не будут. Имеющимися шансами надо пользоваться
Заха, жги!!!