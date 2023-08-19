Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». Контракт с 20-летним хавбеком – до 2029 года

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад».

20-летний хавбек «Динамо» подписал с испанским клубом контракт до лета 2029 года.

Россиянина купили на замену Давиду Сильве, который недавно завершил карьеру из-за травмы крестов. « » пытался подписать Донни ван де Бека.

Сообщалось, что «Динамо» получит за около 13 миллионов евро и бонусы, выплата которых зависит от качества выступлений футболиста.

В этом сезоне атакующий полузащитник сборной России забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за « ». Его статистику можно изучить здесь.

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