Захарян о «Сосьедаде»: «Всегда мечтал играть в таких клубах. Следил за Испанией, «Барса» Гвардиолы мне давно нравилась. Надеюсь, все получится»

Арсен Захарян высказался после перехода в «Реал Сосьедад».

20-летний хавбек «Динамо» подписал с испанским клубом контракт до лета 2029 года.

«Конечно, я рад оказаться в «Реал Сосьедаде», в большом клубе, в Испании. Всегда мечтал играть в таких клубах, поэтому я очень рад. Надеюсь, все получится.

Знаю, что это один из самых красивых городов Испании, что футбол здесь очень сильно любят.

Всегда следил за испанским футболом, знал, что это большой клуб с огромным количеством фанатов. Будет сейчас выступать в Лиге чемпионов. Много чего знал, следил.

Когда поступило предложение от «Реал Сосьедад», я, много не думая, попросил, чтобы получилось перейти именно туда. Мне всегда нравился испанский футбол. Та же «Барселона» Гвардиолы мне давно нравилась. Всегда следил за Испанией.

Надо адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее, закрепиться в стартовом составе, помогать команде», – сказал Захарян.

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