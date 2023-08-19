Захарян о «Сосьедаде»: «Всегда мечтал играть в таких клубах. Следил за Испанией, «Барса» Гвардиолы мне давно нравилась. Надеюсь, все получится»

Теги премьер-лига Россия Барселона Реал Сосьедад Ла Лига болельщики Динамо Москва Пеп Гвардиола Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян высказался после перехода в «Реал Сосьедад».

20-летний хавбек «Динамо» подписал с испанским клубом контракт до лета 2029 года.

«Конечно, я рад оказаться в «Реал Сосьедаде», в большом клубе, в Испании. Всегда мечтал играть в таких клубах, поэтому я очень рад. Надеюсь, все получится.

Знаю, что это один из самых красивых городов Испании, что футбол здесь очень сильно любят.

Всегда следил за испанским футболом, знал, что это большой клуб с огромным количеством фанатов. Будет сейчас выступать в Лиге чемпионов. Много чего знал, следил.

Когда поступило предложение от «Реал Сосьедад», я, много не думая, попросил, чтобы получилось перейти именно туда. Мне всегда нравился испанский футбол. Та же «Барселона» Гвардиолы мне давно нравилась. Всегда следил за Испанией.

Надо адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее, закрепиться в стартовом составе, помогать команде», – сказал Захарян.

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21 комментарий

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JENNINGS
Ответ Mamba Mentality
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«Реал Сосьедад» - около-топ испанской Ла Лиги, в этом году - участник ЛЧ. Команда в последние годы выступает блестяще!
Вам нужно, чтобы он сразу в «Мадрид», «Манчестер» или «Баварию» перешёл?
Чем «Сосьедад»-то плох?
+45
-1
+44
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St.7
Удачи,Арсен!Пусть все получится!Мы в тебя верим.Главное,чтобы травмы тебя не настигли!
+25
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JENNINGS
Ответ Mamba Mentality
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Сразу видно человека, который «смотрит» Ла Лигу :)
+18
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Mamba Mentality
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надо адаптироваться в Ла лигу. а что лучше? чтоб подписала Валенсия и отдали в аренду в Бетис или в тот же Сосьедад?

пусть привыкнет а если зарекомендует себя, может и Реал с Барной будут за Арсена биться.
Как бы там не было, удачи ему!
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kapitan_kakao
Ответ JENNINGS
«Реал Сосьедад» - около-топ испанской Ла Лиги, в этом году - участник ЛЧ. Команда в последние годы выступает блестяще! Вам нужно, чтобы он сразу в «Мадрид», «Манчестер» или «Баварию» перешёл? Чем «Сосьедад»-то плох?
Плюс надо отметить эту деревню, где варят высококачественный сидр и ресторанов с мишленовскими звёздами больше, чем айкью у того оратора
+5
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Exciter
Вся Армяния теперь за Сосьедад!
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maska017
Ответ Exciter
Вся Армяния теперь за Сосьедад!
Как армянин который болеет за Сосьедад я подтверждаю!
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Roman Araslanov
И мы тоже надеемся
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Тиджани Бабангида
Переход свершился. Теперь все будет зависеть от самого Арсена
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Сергей48
Арсен, поздравляю! Верим в тебя, у тебя всё получиться!
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Олег НН
скр киньте Арсен обрастет мясом , станет. более атлетичным . сейчас у него тело еще пацана и такой уровень. . через 3-5 лет будет играть в топ 5 клубов Европы при должном отношении и работы работы и работы . зовите меня просто Чума .
+3
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Антон Фалафель
Животворящие советы Нобиля!
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App. Bs
Удачи!
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Геннадий Швецов
А кто переходит в Динамо говорит:
Я рад и горд, что буду играть в клубе ,,Динамо" Москва.
Это Великий клуб!
В нём играл сам Лев Яшин!
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