Осимхен забил 19 голов чемпионате в 2023 году. Больше всех в топ-5 лигах

Виктор Осимхен забил 19 голов в Серии А в 2023 году.

Форвард « » сделал дубль в игре 1-го тура чемпионата Италии с « » (3:1).

забил больше всех среди игроков топ-5 лиг в 2023 году. На втором месте форвард «Баварии» , ранее выступавший за «Тоттенхэм» (18 голов), затем идут , Александр Ляказетт (по 17 мячей) и Килиан Мбаппе (16).

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