Осимхен забил 19 голов чемпионате в 2023 году. Больше всех в топ-5 лигах
Виктор Осимхен забил 19 голов в Серии А в 2023 году.
Форвард «Наполи» сделал дубль в игре 1-го тура чемпионата Италии с «Фрозиноне» (3:1).
Осимхен забил больше всех среди игроков топ-5 лиг в 2023 году. На втором месте форвард «Баварии» Харри Кейн, ранее выступавший за «Тоттенхэм» (18 голов), затем идут Эрлинг Холанд, Александр Ляказетт (по 17 мячей) и Килиан Мбаппе (16).
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Как пришёл, отказались от Абубакара , лучшего нападающего, с которым лидировала команда, "этого тренера не хочу", сняли тренера, и команда упала.
Абубакар великолепно играет в Турции, за более сильнуб команду, а Гарсия, вот он руководил игрой, понастоящему.