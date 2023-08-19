Осимхен забил 19 голов чемпионате в 2023 году. Больше всех в топ-5 лигах

Теги серия А Италия рейтинги Наполи Фрозиноне Александр Ляказетт Харри Кейн Килиан Мбаппе Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Виктор Осимхен забил 19 голов в Серии А в 2023 году.

Форвард «Наполи» сделал дубль в игре 1-го тура чемпионата Италии с «Фрозиноне» (3:1).

Осимхен забил больше всех среди игроков топ-5 лиг в 2023 году. На втором месте форвард «Баварии» Харри Кейн, ранее выступавший за «Тоттенхэм» (18 голов), затем идут Эрлинг Холанд, Александр Ляказетт (по 17 мячей) и Килиан Мбаппе (16).

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6 комментариев

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rigobersong
А кто-то сомневался что у Руди Гарсия он станет хуже играть?:)) Топовый тренер, кстати как там наш рунальду без него поживает, лидирует в чемпионате?:))
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Барберис
Ответ rigobersong
А кто-то сомневался что у Руди Гарсия он станет хуже играть?:)) Топовый тренер, кстати как там наш рунальду без него поживает, лидирует в чемпионате?:))
Сьранный тип.
Как пришёл, отказались от Абубакара , лучшего нападающего, с которым лидировала команда, "этого тренера не хочу", сняли тренера, и команда упала.
Абубакар великолепно играет в Турции, за более сильнуб команду, а Гарсия, вот он руководил игрой, понастоящему.
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Chelsea`s Lev
...новую статистику тут придумали, не по сезонам, а по годам
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Голубая Эскадра
Второй его гол не видел, но первый получился у него что надо, пушечный удар и гол от перекладины. Да и ассист на Распадори в отмененном голе хорош был…
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TravenS
Ответ Chelsea`s Lev
...новую статистику тут придумали, не по сезонам, а по годам
Ни разу не новая. Голы за календарный год давно уже считают, вон Месси 91 гол за 2012 год забил, один из его главных рекордов
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Голубая Эскадра
Ответ Chelsea`s Lev
...новую статистику тут придумали, не по сезонам, а по годам
Если про Холланда такое напишут визжали бы про то какой он супер.
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