«Краснодар» пока не сталкивался с тисками «Балтики». Калининградцам удалось завязать в узел все топ-команды, разрушить их игру. Будет тяжелое противостояние». Григорян о матче РПЛ
Александр Григорян: «Краснодар» единственный не сталкивался с тисками «Балтики».
Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча «Краснодара» и «Балтики» в 15‑м туре Мир РПЛ. Команды сыграют сегодня в Калининграде в 19:45 по московскому времени.
«Краснодар» пока единственный топовый клуб, который не сталкивался с тисками «Балтики».
Пока калининградцам удалось завязать в узел все наши топовые команды, разрушить их игру.
Думаю, будет очень тяжелое противостояние», – сказал Григорян.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
