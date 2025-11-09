  • Спортс
  • «Краснодар» пока не сталкивался с тисками «Балтики». Калининградцам удалось завязать в узел все топ-команды, разрушить их игру. Будет тяжелое противостояние». Григорян о матче РПЛ
8

«Краснодар» пока не сталкивался с тисками «Балтики». Калининградцам удалось завязать в узел все топ-команды, разрушить их игру. Будет тяжелое противостояние». Григорян о матче РПЛ

Александр Григорян: «Краснодар» единственный не сталкивался с тисками «Балтики».

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча «Краснодара» и «Балтики» в 15‑м туре Мир РПЛ. Команды сыграют сегодня в Калининграде в 19:45 по московскому времени.

«Краснодар» пока единственный топовый клуб, который не сталкивался с тисками «Балтики».

Пока калининградцам удалось завязать в узел все наши топовые команды, разрушить их игру.

Думаю, будет очень тяжелое противостояние», – сказал Григорян.

