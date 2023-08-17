Руди Гарсия: «Осимхен похож на Роналду. Он лидер, один из лучших в мире»

Тренер «Наполи» Руди Гарсия сравнил Виктора Осимхена с Криштиану Роналду.

«Осимхен – лидер. Он всегда хочет побеждать и тащить за собой команду.

Он немного похож на . После побед он очень счастлив и зовет партнеров по команде фотографироваться, мне это нравится.

– один из лучших в мире. Он умеет не только атаковать, но и помогает команде в обороне, давит на соперника, что хорошо для команды. Это часть качеств нашей команды», – сказал в интервью DAZN.

Руди работал с Роналду в саудовском «Аль-Насре».

В прошлом, чемпионском для « », сезоне Осимхен забил 26 голов в 32 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь.

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