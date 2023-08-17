Руди Гарсия: «Осимхен похож на Роналду. Он лидер, один из лучших в мире»

Теги Криштиану Роналду серия А Италия Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Виктор Осимхен Футбол

Тренер «Наполи» Руди Гарсия сравнил Виктора Осимхена с Криштиану Роналду.

«Осимхен – лидер. Он всегда хочет побеждать и тащить за собой команду.

Он немного похож на Криштиану Роналду. После побед он очень счастлив и зовет партнеров по команде фотографироваться, мне это нравится.

Осимхен – один из лучших в мире. Он умеет не только атаковать, но и помогает команде в обороне, давит на соперника, что хорошо для команды. Это часть качеств нашей команды», – сказал Гарсия в интервью DAZN.

Руди работал с Роналду в саудовском «Аль-Насре».

В прошлом, чемпионском для «Наполи», сезоне Осимхен забил 26 голов в 32 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JealousOne
Ответ Вадим Сидоров
Роналду: "Вообще не похож, я красивее"
пошутил, смеемся
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Осимхен в прошлом сезоне подоминировал чуть-чуть в Серии А, но в этом сезоне будет задвинут на задний план, ибо с Кипра вернулся царь Александр, который сотрет в пыль защитников чемпионата Италии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dan Kennedy
Ответ SaH4r.
а причём тут Кейн?🤦🏻‍♂️
Харри Кейн игрок одного сезона просто. Вообще это мем старый.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
что-то мне кажется Осимхен и Квара игроки одного сезоне, Де Лаурентис очень пожалеет, что не продал их вовремя
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noti22
Ну до величайшего7 Осимхену пока далековато
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Осимхен топ-игрок,но для дальнейшего роста ему нужен клуб посильнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
simo
Ответ SaH4r.
что-то мне кажется Осимхен и Квара игроки одного сезоне, Де Лаурентис очень пожалеет, что не продал их вовремя
Как Кейн?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
Ответ simo
Как Кейн?
а причём тут Кейн?🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азрет-Али Айбазов
Ответ SaH4r.
что-то мне кажется Осимхен и Квара игроки одного сезоне, Де Лаурентис очень пожалеет, что не продал их вовремя
Квара может сдать в этом сезоне. А Виктор не первый год играет, будет играть еще лучше. Им бы с правым флангом разобраться, Лосано и Политано сменяют друг друга, и у обоих блеклый сезон. Гарсия славится перезапуском карьер, может кто-то из них выстрелит в этом сезоне. Иначе будет трудно показывать стабильную игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Поречный
Ответ SaH4r.
что-то мне кажется Осимхен и Квара игроки одного сезоне, Де Лаурентис очень пожалеет, что не продал их вовремя
По поводу Хвичи ещё можно как-то согласится ( и то только потому что он один сезон провел в топ лиге). Но называть Осимхена игроком одного сезона как-то язык не поварачивается. Человек все 3 сезона в Наполи был одним из лучших игроков команды. У него были проблемы - он получал глупые красные карточки, но Спаллети смог это исправить. Осталось поменьше травмироваться, и тогда точно будет ещё круче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий