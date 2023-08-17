Руди Гарсия: «Осимхен похож на Роналду. Он лидер, один из лучших в мире»
Тренер «Наполи» Руди Гарсия сравнил Виктора Осимхена с Криштиану Роналду.
«Осимхен – лидер. Он всегда хочет побеждать и тащить за собой команду.
Он немного похож на Криштиану Роналду. После побед он очень счастлив и зовет партнеров по команде фотографироваться, мне это нравится.
Осимхен – один из лучших в мире. Он умеет не только атаковать, но и помогает команде в обороне, давит на соперника, что хорошо для команды. Это часть качеств нашей команды», – сказал Гарсия в интервью DAZN.
Руди работал с Роналду в саудовском «Аль-Насре».
В прошлом, чемпионском для «Наполи», сезоне Осимхен забил 26 голов в 32 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
15 комментариев