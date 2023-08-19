Владимир Федотов: «Пока у ЦСКА дисбаланс в составе, опаздываем заклеивать дырки»

Владимир Федотов оценил влияние на ЦСКА травм и отсутствия трансферов.

Сегодня, 19 августа, в 5-м туре Мир РЛП армейцы проиграли 1:2 «Динамо».

«Пока еще мы ощущаем некий дисбаланс в составе. Но по времени опаздываем залепливать дырки, плюс футболисты после тяжелого сезона – не успели подлечиться. Конечно, это накладывает отпечаток. Но ни в одном матче не увидел равнодушных.

Всегда вижу команду, которая желает побеждать. Мы создавали моменты, но подвела реализация и две ошибки. Но это футбол – не ошибается тот, кто ничего не делает.

После пяти туров говорить о каком-то расстройстве души я бы не стал. Мы спокойно перенесем это поражение, которое тоже надо уметь принимать. И будем двигаться дальше», – сказал тренер ЦСКА.

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