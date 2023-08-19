Владимир Федотов: «Пока у ЦСКА дисбаланс в составе, опаздываем заклеивать дырки»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов оценил влияние на ЦСКА травм и отсутствия трансферов.

Сегодня, 19 августа, в 5-м туре Мир РЛП армейцы проиграли 1:2 «Динамо».

«Пока еще мы ощущаем некий дисбаланс в составе. Но по времени опаздываем залепливать дырки, плюс футболисты после тяжелого сезона – не успели подлечиться. Конечно, это накладывает отпечаток. Но ни в одном матче не увидел равнодушных.

Всегда вижу команду, которая желает побеждать. Мы создавали моменты, но подвела реализация и две ошибки. Но это футбол – не ошибается тот, кто ничего не делает.

После пяти туров говорить о каком-то расстройстве души я бы не стал. Мы спокойно перенесем это поражение, которое тоже надо уметь принимать. И будем двигаться дальше», – сказал тренер ЦСКА.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Федотов уже который раз прямым текстом говорит, что для результата нужно усиление. Ну серьезно, если на лавке кроме зелёной молодежи только Кучаев и Гайч, то на что рассчитывать?
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Safa
Ответ Aleksey Yashin
Федотов уже который раз прямым текстом говорит, что для результата нужно усиление. Ну серьезно, если на лавке кроме зелёной молодежи только Кучаев и Гайч, то на что рассчитывать?
Как на что? Можно смело продолжить продавать игроков🗿🤣
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинелли
Ответ Aleksey Yashin
Федотов уже который раз прямым текстом говорит, что для результата нужно усиление. Ну серьезно, если на лавке кроме зелёной молодежи только Кучаев и Гайч, то на что рассчитывать?
Нифига он со всеми ссорится и все его не устраивают
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hilperico
Может, на внутренний рынок пойти да Олейникова вернуть домой?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Медина Карраскаль Зайнутдинов ушли, качественный футболисты основы. На замену никого не подписали. Тут вопрос к менеджементу, как-то нужно усиляться иначе команды типа Динамо (со скамейкой) будут усилять игру и за счет этого доводить до победы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Aleksey Yashin
Федотов уже который раз прямым текстом говорит, что для результата нужно усиление. Ну серьезно, если на лавке кроме зелёной молодежи только Кучаев и Гайч, то на что рассчитывать?
У Мойзеса к концу ноги ватные были и вообще в 0 устал
Но даже некого выпустить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ Aleksey Yashin
Федотов уже который раз прямым текстом говорит, что для результата нужно усиление. Ну серьезно, если на лавке кроме зелёной молодежи только Кучаев и Гайч, то на что рассчитывать?
Перед прошлым сезоном точно такое же было: Кубок Матч Премьер и начало сезона играли с молодежью в составе, а потом купили игроков по конец ТО и итог всем известен.

Но селекционный отдел уже начинает подбешивать покупками под конец ТО.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Safa
Ответ St.7
Комментарий удален пользователем
Он из этого состава добивается максимум, а вот где новые трансферы?🤓
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ St.7
Комментарий удален пользователем
А как конкретно Федотов решит проблему отсутствия новых трансферов ?
Не думаю, что Владимир Валентинович всесилен )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FrEeMaN88
Эджуке,Караскаля сам послал нахер,с Мединой тоже что-то не поделили.Гайч выходит на 5 минут по праздникам(зачем его вообще выпускает тогда) Фукс тоже не был нужен(зато Набабкин основа) Кого купить-то надо ему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
воен
Ну, можно ещё и Чалова с Рошей и Мойзесом продать, а потом плакать о составе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
физрук сам дал карт-бланш на распродажу технарей чтобы заполнить состав игроками формата "бица-бороца", и теперь на что-то жалуется ;))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кот Мартовскый
Выпер из состава двух плеймейкеров и теперь надо же, в составе дисбаланс...а что случилось?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
Ответ евГений
физрук сам дал карт-бланш на распродажу технарей чтобы заполнить состав игроками формата "бица-бороца", и теперь на что-то жалуется ;))
Так состав не заполнили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sancho81
Ответ евГений
физрук сам дал карт-бланш на распродажу технарей чтобы заполнить состав игроками формата "бица-бороца", и теперь на что-то жалуется ;))
А зачем нужны середняки, которые играют через раз, да еще и отрабатывать не хотят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sancho81
Ответ воен
Ну, можно ещё и Чалова с Рошей и Мойзесом продать, а потом плакать о составе.
Медина и Карраскаль после хорошего старта ничего не показывали. Смысл в них? Медина, в принципе, был полезен латералем, но там, как я понял, он сам играть не хотел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий